أربع سنين عجاف أخرى – سامي الزبيدي

لست متشائما عندما أقول ان العراقيين سيواجهون أربع سنين عجاف أخرى إذا جرت انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات في صيغتها وقوانينها الحالية ووقتها المحدد والمؤشرات على أرض الواقع تؤكد ذلك والتحالفات التي أُعلن عنها تؤكد ذلك أيضاً حيث ستبقى الأحزاب والكتل والوجوه نفسها التي دمرت البلاد والعباد مهيمنة على العملية السياسية مع تغيير في تسمية التحالفات فقط ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان المحافظات والمدن التي احتلها داعش وتم تحريرها لازال أكثر من 80 بالمئة من سكانها في مخيمات النزوح فكيف يشارك في الانتخابات من لا يجد سقفاً يأويه ولا غذاء يسد رمقه ولا دواء يشفيه ولا مساعدات تعينه على ظروف ومتطلبات الحياة الصعبة ولم تكلف الدولة نفسها وتصرف لهؤلاء مبلغ بسيط يستطيع من خلاله أعمار ولو جزء من بيته ويعود ويسكن فيه بدلاً من بقائه في خيمة مهلهلة لكي يشعر بالاستقرار النسبي كونه عاد الى بيته ومدينته ، ثم هل تستطيع مفوضية الانتخابات تأمين مراكز للاقتراع في كل المخيمات النازحين وفي جميع مناطق العراق بالإضافة الى مراكز الاقتراع العديدة في المحافظات الآمنة ؟وهل تملك المفوضية الكوادر والإمكانات البشرية والمادية والفنية لذلك ؟ أشك في هذا الأمر بل أجزم أنها لا تستطيع تأمين ذلك ،أما في محافظات الوسط والجنوب فالإحصاءات تؤكد ان نسبة الذين قاموا بتحديث معلوماتهم لا تتجاوز الـ 40 بالمئة من الناخبين وهذا يعني ان هناك عزوفاً كبيراً عن المشاركة في الانتخابات سببه الأحزاب التي هيمنت على المشهد السياسي في البلد والسياسيين الذين استأثروا بالسلطة والنفوذ وما قاموا به في السنين السابقة من عمليات سرقة كبرى لأموال الشعب وثروات الوطن وما مارسوه من فساد وإفساد ومحسوبية ومنسوبية ومحاصصة حزبية وطائفية وتقاسم للمناصب والمكاسب وإثراء فاحش على حساب الشعب الذي حرموه من أبسط الخدمات وأبسط الحقوق وتسببوا في قتله وتهجيره وإمراضه وإفقاره وسحقه وعدم حمايته وما نسب الفقر والبطالة المرتفعة والجهل والأمية والأمراض إلا الدليل القاطع على ذلك ناهيك عن بروز ظواهر اجتماعية خطيرة أبرزها ارتفاع أعداد الأرامل والأيتام والمعوزين والبدون مأوى والشحاذين وظاهرة الحواسم وازدياد أعدا والمجرمين وارتفاع نسب الجريمة خصوصاً السطو المسلح وانتشار المخدرات والجهل والعزوف عن التعليم وترك المدارس وارتفاع نسب الطلاق والانتحار وغيرها من الظواهر التي لم تكن موجودة في مجتمعنا سابقاً . والسؤال الذي يثار في هذا الصدد كيف يشارك في الانتخابات من لا يملك بيتا بسيطا يأويه وعياله ولا مورد رزق يعيله وعائلته ولا وظيفة ولا راتب رعاية اجتماعية ولا خدمات صحية بسيطة ولا علاج ولا استشفاء ولا خدمات أخرى ولا ولا … القائمة تطول من احتياجات العراقي الأساسية والملحة ، إذن لا النازحين والمهجرين يستطيعون المشاركة في الانتخابات في ظل ظروفهم الحالية ولا الفقراء والمسحوقين ولا جيوش العاطلين عن العمل من شباب وخريجي جامعات ولا حتى الموظف والمتقاعد الذي قطعوا جزءاً مهماً من راتبه يجد المبرر الكافي والدافع اللازم الذي يدفعه لكي يشارك في الانتخابات ،فمن بقي من فئات الشعب التي ستشارك في الانتخابات أنها أحزاب السلطة وعناصرها والمنتفعون منها وقلة من العلمانيين والمدنيين الذين يحلمون بتغيير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في العراق ووصولاً الى الدولة المدنية البعيدة المنال في ظل هيمنة أحزاب الإسلام السياسي وميليشياتها المسلحة المدعومة من الخارج وهذا يعني بقاء الوجوه والأحزاب نفسها التي دمرت شعبنا وبلدنا مهيمنة على المشهد السياسي والأمني والحكومي برمته لأربع سنين عجاف أخرى قادمة وهذا يعني أيضاً مزيدا من السرقات لما تبقى من أموال الشعب وعائدات النفط ومزيدا من الفساد ومزيدا من التدهور الأمني وسطوة الميليشيات المسلحة واستفحال الجريمة المنظمة وازدياد عصاباتها واستمرار النزاعات العشائرية ومزيدا من سوء الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين وانحدار التعليم والخدمات الصحية واستفحال البطالة والمخدرات وتدمير الصناعة والزراعة وإيقاف عجلة البناء والأعمار وازدياد جيوش الخريجين العاطلين وازدياد نسب الفقر وأعداد الأرامل والأيتام والمطلقات والشحاذين والمرضى ومزيدا من التدهور الأمني والمؤشرات كبيرة على ذلك خصوصاً في كركوك والمناطق الشمالية وظهور تنظيمات إرهابية من رحم داعش في العديد من المدن يتم تغذيتها من جهات دولية وإقليمية معروفة وشدوا روسكم يا كرعان كما يقول المثل العراقي وشدوا الأحزمة لأربع سنين عجاف أخطر وأسوا من سابقاتها .