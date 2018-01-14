طهران: مقتل جميع طاقم ناقلة النفط في الساعة الأولى من الانفجار

طهران,– (أ ف ب) – اعلن الناطق باسم فريق الانقاذ الذي شكلته طهران بعد حريق ناقلتها النفطية، للتلفزيون الحكومي الاحد انه لم يعد هناك امل في العثور على ناجين من افراد طاقم السفينة التي تحترق منذ اسبوع قبالة سواحل الصين.

وقال محمد رستاد ان “افراد طاقم السفينة قتلوا من الساعة الاولى التي تلت الحادث بسبب قوة الانفجار وانبعاثات الغاز”.

واضاف “ليس هناك اي امل في العثور على ناجين من افراد الطاقم” البالغ عددهم 29 شخصا. واضاف ان “ثلثي ناقلة النقط غرقا والنيران انتشرت وتحيط بالكامل بالسفينة ولم نعد نستطيع الاقتراب منها”.

وكانت ناقلة النفط “سانشي” تقل طاقما من 32 شخصا هم 30 ايرانيا وبحاران من بنغلادش. وقد عثر على ثلاث جثث فقط.

وكانت السفينة التابعة لـ”شركة الناقلات الوطنية الايرانية” وترفع علم بنما تنقل شحنة من النفط الخفيف الى كوريا الجنوبية.

وقد اندلعت فيها النيران بعد اصطدامها السبت الماضي بسفينة شحن صينية في بحر الصين الشرقي، على بعد 300 كلم عن سواحل شنغهاي.