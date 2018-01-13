نائبة تحذّر من خطورة تسريح الموظفين وإلغاء خدماتهم

الخطوط لـ (الزمان): مجلس الوزراء أصدر تعليمات بإنهاء عقود الجويين

بغداد – شيماء عادل

كشفت وزارة النقل عن اصدار مجلس الوزراء تعليمات تفضي الى انهاء خدمات موظفي العقود التشغيلية في شركة الخطوط الجوية .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة سالم السوداني لـ(الزمان) امس ان (الوزارة ليست لها علاقة بانهاء خدمات هؤلاء الموظفين الذين تم تعيينهم بصفة عقود تشغيلية وانما جاء ذلك وفق اوامر صادرة من مجلس الوزراء)،مؤكدا ان (الوزارة لا تستطيع اتخاذ اي اجراءات بهذا الشأن).

من جانبها دعت عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية صباح التميمي الوزارة الى ادراك خطورة الاجراء الذي اتخذته ازاء موظفي الخطوط. واكدت التميمي في بيان امس ان (انهاء عقود هؤلاء الموظفين قد يحدث ازمة تؤدي الى تهالك الخطوط الجوية بعد إنهاء خدمات أكثر من الف و800 موظف ذا كفاءة واستمرارية بالعمل). من جانبه قال مصدر في الشركة امس ان (الموظفين يخشون من استغفالهم للمدة الماضية وتكون النتيجة تسريحهم دون اعطائهم المستحقات السابقة)،واضاف ان (العمل في الوقت الحاضر مرتكز على موظفي العقود وهم يعملون بجد ومثابرة أكثر من موظفي الملاك، وتخشى الشركة الاستغناء عنهم و ترك فراغات واسعة وواضحة في عملها)،ولفت الى ان (الحكومة ترفض صرف أجورهم،فيما لم تحسم الوزارة أمرهم بشكل صريح مما جعل الموظفين معلقين دون انهاء ازمتهم)، واوضح المصدر ان (موظفي العقود من اصحاب العوائل ولا يمكن استغلالهم ليعملوا كل هذا الوقت من دون صرف مستحقاتهم وعلى الوزارة صرف المستحقات من ارباح الشركة وبعدها تقرر استمرارهم ام لا)، كاشفا عن ان (الوزارة والشركة مازالا يتبادلان الكتب وكان آخرها ما جاء من الدائرة الادارية والمالية في الوزارة،في وقت يستمر الموظفون بالعمل ولا يعلمون اي مصير ينتظرهم حيث لم يبلغوا طوال الاشهر الماضية بأي بلاغ رسمي خاص بوضعهم).

على صعيد متصل طالبت النائبة عن كتلة الحكمة النيابية عبير الحسيني رئيس الوزراء حيدر العبادي بإصدار العفو وإرجاع المفسوخة عقودهم. وقالت الحسيني في بيان امس (نحن نعيش زهو الانتصارات المتحققة واعياد الجيش والشرطة ومناقشة الموازنة المالية لهذا العام ونرى من الضروري تضمين فقرة ضمن الموازنة تتضمن امكانية اعادة المفسوخة عقودهم من القوات الامنية كافة). وأضافت ان (تلك الفئة تستحق ذلك بعد مشاركة الكثير منهم في معارك التحرير و الدفاع عن حياض الوطن وتقديرا لظروفهم الانسانية الصعبة نأمل من العبادي اصدار عفو عنهم ليعود ضمن تشكيلات القوات الامنية ولاسيما ان كثيرا منهم يمتلك الخبرة في خوض المعارك)، مطالبة بـ(العمل على مساواة حقوق القوات الامنية بصنوفها كافة بالاضافة الى الحشد الشعبي الذي لازلنا نرى ان ما يعطى له لا يتساوى مع دوره الكبير بتحرير العراق من داعش)،مؤكدة (دعم دور الحكومة في بناء الجيش والقوات الامنية التي تدافع عن الوطن). من جهة اخرى وقعت الوزارة اتفاقية مع ايران بشأن النقل الجوي بين البلدين وفق مبدأ التعامل بالمثل. وقالت الوزارة في بيان امس إن (الوزير كاظم فنجان الحمامي وقع في طهران اتفاقية النقل الجوي مع الجانب الإيراني)، موضحة أن (تلك الاتفاقية تعد الأولى التي تبرم بين الدولتين وتأتي مكملة للاتفاقيات التي أبرمها العراق مع دول الجوار بمبدأ التعامل بالمثل الذي ستنتهجه سلطتي الطيران بين البلدين)، مؤكدا أن (هناك تواصلا بمختلف المجالات مع إيران و لاسيما في قطاع النقل وآفاقه الواسعة وبضمنها مجال النقل الجوي الذي يعد فاعلاً عبر الرحلات الجوية بين البلدين).

من جانبه أعرب الجانب الإيراني عن (استعداده لتذليل المصاعب التي تقف بوجه الخطوط العراقية ودعم موقفها في منظمات الطيران العالمية).