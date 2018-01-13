إصابة شخصين بإنفجار مخلف حربي في البصرة

إعتداء إجرامي يستهدف مدنيين في ساحة عدن

بغداد – محمد الصالحي

اوقع اعتداء اجرامي مساء امس السبت في ساحة عدن عددا من الشهداء والجرحى . واعلنت وزارة الداخلية عن اصابة عدد من الاشخاص بجروح نتيجة انفجار انتحاري يرتدي حزاما ناسفا. وقال المتحدث باسم الوزارة سعد معن في تصريح امس إن (القوات الأمنية أحبطت محاولة تفجير انتحاري يرتدي حزاما ناسفا في الساحة حيث تم ملاحظته قبل أن يصل الى المواطنين)، مبينا أن (الحادث أسفر عن إصابة عنصر بالشرطة الاتحادية مع رجل مرور ولا يوجد شهيد). من جانبه قال مصدر في تصريح امس ان (انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه مساء امس بالقرب من المواطنين في الساحة ما اسفر عن استشهاد شخصين واصابة آخرين بجروح)، واضاف ان (قوة امنية قامت بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج والشهداء الى الطب العدلي، فيما اتخذت اجراءات احترازية تحسبا من اعتداءات مماثلة). وفي البصرة ادى انفجار مخلف حربي في نهر بقرية الصريفة بالمحافظة الى بتر كفي مواطن وإصابة اخر بجروح اثناء ممارستهما الصيد في النهر، فيما أكد المركز الإقليمي لشؤون الألغام في المحافظة، ان المساحات الملوثة بمخلفات حربية في المحافظة تبلغ اكثر من 1300 كيلو متر مربع تتضمن حقول الالغام والقنابل العنقودية والمخلفات الحربية الاخرى. وقال مصدر امس ان (شابين كانا يستقلان زورقا للصيد في نهر الصريفة وانفجر بالقرب من الزورق مخلف حربي، ما أدى الى إصابة الاول بجروح والأخر بجروح وبتر الكفين، مشيرا الى نقلهما الى المستشفى لإسعاف حالتهما الحرجة وفتح تحقيق بالحادث). وكانت قرية الصريفة التابعة الى ناحية الامام القائم (الثغر سابقاً) ضمن قضاء القرنة ، ضمن مسرح معارك حرب الثمانينات. ومن جانبه قال مدير المركز الإقليمي لشؤون الألغام في البصرة نبراس التميمي في تصريح امس ان (قضاء شط العرب يعد من اكثر مناطق البصرة تلوثا بواقع 800 كيلو متر مربع يليه قضاء الفاو فـ قضاء الزبير ثالثا). وأضاف ان (الجهد الحكومي وغير الحكومي لازالة الالغام والمخلفات الحربية توقف بعد احتلال تنظيم داعش للأراضي العراقية بعد العام 2014 واقتصر العمل منذ ذلك الحين على جهد فرق الدفاع المدني وعدد من المنظمات الانسانية والشركات التجارية التابعة لعدد من الوزارات، مشيرا الى ان العقبة التي تواجه ازالة الالغام في المحافظة يتمثل بعدم قيام الجهات انفة الذكر بالعمل داخل حقول الالغام ويقتصر عملها فقط على القنابل العنقودية والمخلفات الحربية، فيما يقتصر عمل الشركات التابعة لوزارة النفط على ازالة الالغام من مناطق صغيرة وحسب حاجة الوزارة). وقال مصدر امس ان (مسلحين يستقلون مركبة نوع هونداي سوناتا بيضاء اللون فتحوا نيران اسلحتهم على شاب حينما كان يقود مركبة هونداي النترا وأردوه صريعاً ولاذوا بالفرار الى مكان مجهول). وافاد مصدر امني في المحافظة، بانتشال جثة طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات غرقاً في نهر في المدينة. وقال مصدر امس ان (جثة الطفل انتشلتها مفرزة للشرطة من نهر السكك القريب من داره). دون ذكر المزيد من التفاصيل.