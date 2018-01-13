الرد السريع ينتشر في طوزخورماتو

الداخلية: الإجتماع بوفد كردستان مثمر ولقاء آخر غداً

بغداد – الزمان

قالت وزارة الداخلية أن الاجتماع مع وفد إقليم كردستان الذي زار بغداد السبت كان مثمراً، مؤكدة عقد اجتماع آخر مع الوفد يوم غد الاثنين. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في تصريح لوسائل الإعلام إن (وزير الداخلية الاتحادية قاسم الاعرجي ترأس الاجتماع مع الوفد الكردي الذي كان برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري)، مؤكدا أن (الاجتماع كان مثمراً وكان هناك نوع من التفاهم والانسجام بين الطرفين). وتابع أن (وفد الإقليم أبدى تفهما واضحا واستجابة للدستور العراقي والقوانين)، لافتاً الى أن (عدم التواصل هو سبب تراكم بعض المشاكل وسيكون هناك اجتماع تفصيلي لجميع هذه الأمور يوم الاثنين ).ووصل الوفد إلى بغداد امس السبت لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن إدارة المنافذ الحدودية. وفي كردستان شن رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب الاحادي آريز عبد الله السبت هجوماً على رئيس الوزراء حيدر العبادي متهماً اياه بعدم رغبته بارسال رواتب موظفي اقليم كردستان.وقال عبد الله في مؤتمر صحفي ان (العبادي بدلا من أن يرسل رواتب أشهر معدودة لوزارات، فليرسل حصة الإقليم كاملة)، مبينا ان (حكومة كردستان ستكون حينها مسؤولة عن أي خلل أو زيادة أو نقص).واضاف ان (العبادي لا يريد ارسال الرواتب، وانما ممارسة ضغط على حكومة كردستان)، مؤكداً أن (العبادي لا ينوي الحوار مع اقليم كردستان).وتابع ان (رئيس الوزراء العراقي يريد ان يظهر للعالم انه يرسل الرواتب الى موظفي الاقليم ، لكن الحقيقة انه لا يقوم بذلك) على حد قوله . وفي تطور امني لافت، أعلنت وزارة الداخلية امس عن انتشار قوات الرد السريع في قضاء طوزخرماتو شرقي محافظة صلاح الدين بهدف تعزيز الأمن وبسط القانون.وقالت الوزارة في بيان إنه (وسط ارتياح كبير من قبل الأهالي والحكومة المحلية قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية تنتشر في قضاء طوز خرماتو لتعزيز الأمن وبسط القانون).وأضافت أن (المحال التجارية تعاود نشاطها هناك بعد الاستباب الامني الواضح ودخول قوات الرد السريع وعودة الحياة الطبيعية). وشهدت المدينة في اوقات سابقة اشتباكات بين عناصر كردية وتركمانية . من جهة اخرى، أفادت مصادر مطلعة في بغداد بـ(رفض محكمة تحقيق الرصافة شكوى مقدمة ضد نائب بحزب الاتحاد الوطني الكردساني بتهمة تزوير وثيقة مدرسية). وبحسب المصادر فإن (محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية قررت رفض الشكوى التي أقيمت ضد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني آريز عبد الله بتهمة تزوير وثيقته الدراسية المقدمة إلى مفوضية الانتخابات) من دون الادلاء بتفاصيل اكثر. وأعلن المتحدث باسم التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة ريبوار كريم السبت ان (الائتلاف الوطني) المكون من حزبه بالاضافة الى حركة تغيير والجماعة الإسلامية سمى رئيس البرلمان المستقيل يوسف محمد رئيسا لقائمته الانتخابية.

وقال كريم في تصريح ان(الأحزاب الثلاثة قررت ان تسمي محمد رئيساً للقائمة التي ستخوض الانتخابات التشريعية العراقية).وكانت الأحزاب الثلاثة قد أعلنت الخميس الماضي تحالفها لخوض الانتخابات الاتحادية في محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.