إجتماع أخير لم يسفر عن توافق وينتهي بإنفصال الزعيمين

العبادي يصرّ على النصر والمالكي يدخل بسلاح دولة القانون

بغداد – عبد للطيف الموسوي

حسم حزب الدعوة الاسلامية أمره امس السبت عندما قرر عدم خوض الانتخابات المقبلة ، تاركاً لأعضائه حرية المشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية والترشيح في اي قائمة او ائتلاف اخر، كما حسم رئيس الوزراء حيدر العبادي أمره بعدم الدخول في قائمة واحدة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما تلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بلاغاً بدخول دولة القانون الانتخابات بقائمة مكونة من سبعة كيانات. وسيترأس المالكي قائمة دولة القانون فيما يترأس العبادي تحالف النصر . وجاء قرار حزب الدعوة بعد اجتماع قياداته مساء السبت بحضور المالكي والعبادي.وبحسب بيان للحزب فإن قيادات الدعوة اجتمعت مساء السبت بحضور المالكي والعبادي و(قررت مجموعة قرارات تصب لصالح الدعوة ووحدة الصف، فيما قدمت طلبا للمفوضية العليا للانتخابات بعدم دخول حزب الدعوة الاسلامية بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الاحزاب في المفوضية العليا للانتخابات وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018). وأوضح البيان ان (لاعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة بالمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية، والترشيح في اي قائمة او ائتلاف اخر). كما قررت قيادات الحزب (اقامة ملتقى تنظيمي للدعاة وتشكيل لجنة تنسيق بين القائمتين وقرارات فنية نافعة سيبلغ بها الدعاة لاحقا). وكانت مصادر مطلعة قد افادت بتقديم المالكي مقترحاً جديداً للعبادي يتمثل بخوض الانتخابات معه بقائمة واحدة، مرجحة أن يؤول الامر الى انسحاب أحد الجناحَين من حزب الدعوة. لكن عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج اكد أن العبادي (سيفاجئ الجميع بتحالفه الانتخابي الذي سيكون عابرا للمكونات)، مؤكدا أنه (سيحسم خلافاته مع حزب الدعوة الإسلامية الأحد). وبحسب النائب محمد الصيهود فإن العبادي كان أمام خيارين ، من دون أن يستبعد تحالفه مع ائتلاف دولة القانون. وقال الصيهود في تصريح إن (تحالف العبادي مع دولة القانون على وفق اتفاقات معينة احتمال وارد بشكل كبير)، مؤكدا أن (العبادي سيكون له شأن في دولة القانون إذا قرر الترشح ضمنها).وبحسب الصيهود أن (العبادي بات أمام خيارين أما الترشح عن دولة القانون او النزول بقائمة منفردة او متحالفاً مع قوائم اخرى)، مشيرا إلى أن (الخيار الأخير يتطلب منه الاستقالة إذ ان القانون لا يسمح للحزب النزول بأكثر من قائمة في الانتخابات). من جهته، رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون خلف عبد الصمد، إن (من يخرج من حزب الدعوة ويشكل تكتلاً انتخابياً سيكون مصيره الخسارة)، لافتاً الى ان (هناك مثالاً قوياً على ذلك). وتابع عبد الصمد المقرب من المالكي في تصريح أن (حزب الدعوة أكبر من الأشخاص الذين ينتمون إليه حتى لو كانوا قادة بحجم المالكي أو العبادي)، مشيراً الى أن (كل من خرج من الدعوة وأسس تكتلاً، خسر كثيراً، وآخرهم كان إبراهيم الجعفري). واضاف أنه (ليس من مصلحة العبادي ولا من مصلحة الحزب خروجه حتى لو كانت الخلافات عميقة بينه وبين أمين عام الحزب المالكي، لأنه في حال خرج العبادي فستكون هناك مجازفة)، موضحاً انه (في حال خوض العبادي الانتخابات بقائمة لوحده مع بقائه في حزب الدعوة، لكن بجناح مختلف، فسيصب ذلك في مصلحة دولة القانون).

وكان المالكي قد اكد ضرورة ان تكون الخيارات قانونية امام حزب الدعوة للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وفي معرض رده على اسئلة الصحفيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني لمكتبه الاعلامي بشأن موقفه وموقف الحزب من المشاركة في الانتخابات، أكد المالكي (دعمه لجميع الخيارات المتاحة لاشتراك حزب الدعوة الاسلامية في الانتخابات شريطة ان تكون الخيارات قانونية وتتيح للحزب وكوادره الاشتراك في الانتخابات وتحفظ للدعوة وحدتها ومصلحتها الانتخابية). الى ذلك، أكد سكرتير الحزب الشيوعي رائد فهمي أن تحالف الأحزاب المدنية مع تيار الاستقامة المدعوم من التيار الصدري وليس كتلة الاحرار السابقة، يأتي لكون (الاستقامة) فيه كفاءات وشخصيات علمية وتكنوقراط، فضلاً عن وجود مشتركات عديدة وتطابق في الرؤى بين الطرفين. وقال فهمي في تصريح بشأن تحالف سائرون الذي اظهر تحالف الحزب مع الصدريين إن (هنالك مشتركات كبيرة بين الحزب الشيوعي والتيار الصدري طوال العامين الماضيين، لاسيما المشاركة في التظاهرات المطالبة بالإصلاح)، لافتاً إلى وجود (تطابق بالرؤيا ومشتركات عديدة مع التيار). وأضاف أن البرنامج السياسي ذو الطبيعة الوطنية والمدنية يعد من أهم المشتركات التي تجمع الحزب الشيوعي مع الأحزاب (حتى وإن كانت تحمل الطابع الديني)، متسائلاً (ما الغرابة في التحالف مع التيار الصدري فيما اذا كانوا يرفعون الشعارات نفس التي نؤمن بها؟ وهذا لا يعني أن الشيوعيين قد تخلوا عن هويتهم الشيوعية أو ان الصدريين تخلوا عن هويتهم الدينية). وأوضح فهمي أن (الطرفين اتفقا على توجهات عدة ، وهنالك التزامات من الطرفين عليها وإن طرأ عليها أي تغيير من أحد الطرفين فسيحل هذا التحالف)، مبيناً أن (التحالف تم على أساس المشتركات وليس زواجاً كاثوليكياً، ولكن هنالك حرصاً على أن يستمر التحالف).

ووصف القيادي في منظمة بدر، كريم النوري مشهد التحالفات الانتخابية بـ(المعقد). وقال النوري في تصريح إن (التحالفات تؤكد ان المشهد معقد، ويجب ان تصارح الزعامات الشعب العراقي بهذا التعقيد، وانها تدفع باتجاه التأجيل الذي سيكون كارثيا على المستوى الدستوري)، مشيراً الى أن (التحالفات الى هذه الساعة ينتابها الغموض والضبابية ولم تسفر عن نتائج ايجابية). ورأى النوري أن (التحالفات اثبتت ان هناك خلافات، وليس مشتركات، وهذه مشكلة)، مشيراً الى أن (الواقع يكشف عن اهتمام الاحزاب ليس بالجماهير، وان تلك الاحزاب لم تقترب من الجماهير، كما يجب ان تصارح الشعب العراقي بانها لم تستطع ان تكوّن تحالفات جديدة). وفي هذا الشأن حذر المرجع الديني جواد الخالصي من تكرار النسخ السابقة لخطوات العملية السياسية.

ونقل بيان تلقته (الزمان) عن الخالصي قوله في خطبة الجمعة ان( تكرار النسخ السابقة من خطوات العملية السياسية البائسة لن يؤدي إلى تحقيق مكاسب وتغيرات مهمة للشعب العراقي، خصوصاً إذا تكررت معها الوجوه المعروفة نفسها) ، مضيفاً ان ( الحل في العراق يكمن في استقلال قراره السياسي والسيادي، وعدم الخضوع للمخططات الاجنبية) . وكان السفير الامريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان قد اشار خلال زيارته الى محافظة البصرة الخميس الماضي الى إن (إجراء الانتخابات المقبلة في العراق سيسهم في تحقيق الديمقراطية المنشودة)، حسب تعبيره.وكان سيليمان قد أكد الأربعاء الماضي أن (بلاده مع إجراء الانتخابات في موعدها المحدد)، مشددا على (ضرورة عودة أكبر عدد من النازحين إلى ديارهم قبل الانتخابات ). وكشف مصدر مطلع عن اسماء أبرز التحالفات السياسية التي تسجلت لدى مفوضية الانتخابات هي تحالف نداء العراق للاصلاح والتغيير وتحالف موصليون وتحالف البصرة المستقل وعراقيون رؤية وقرار والتحالف المدني الديمقراطي وتحالف تمدن وتحالف سائرون وتحالف ائتلاف دولة القانون وتحالف عابرون وتحالف صلاح الدين هويتنا وتحالف حبهه تركمان كركوك وتحالف السلام الكردستاني والتضامن العراقي وتحالف تضامن والفجر الجديد وائتلاف النصر والتحالف العربي في كركوك والانبار هويتنا ومتضامنون من اجل العراق والحكمة لبناء الدولة وتحالف ديالتنا وائتلاف اعمار وديالى الوطني وتحالف الوطنية وتحالف الفتح وتحالف جماهير صلاح الدين وتحالف البيت العراقي.وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت الخميس الماضي عن انتهاء مهلة تسجيل التحالفات الانتخابية التي ستدخل الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة مؤكدة( عدم وجود اي تمديد للتسجيل).