الثقافة تحتضن 70 عملاً واقعياً وإنطباعياً

معرض تتنوع فيه التقنيات والأفكار والأساليب

وسام قصي

افتتح مديرعام دائرة الفنون العامة الفنان شفيق المهدي، معرضاً لفنانات الدائرة والذي حمل عنوان (تشكيليات وامنيات)، على قاعات قسم المعارض الفنية في الطابق الأرضي لمقر وزارة الثقافة والسياحة والآثار وبحضور مدير عام الدائرة المالية والإدارية رعد علاوي وعدد غفير من الفنانين والمهتمين ووسائل الإعلام.

الفنان شفيق المهدي قال (شهد عمل المرسم الحر في السنوات الثلاث الأخيرة تطورا كبيراً وملحوظاً تمثل بفتح دورات لا تنتهي لأطفال العراق بكل اتجاهاته، كما اقترحت على الفنانة ندى الحسناوي أن يكون هنالك معرض خاص بفنانات المرسم الحر للخروج إلى عالم الجمهور الواسع عالم المتفرج .. ولدينا فكرة تتمثل بنقل هذا المعرض إلى كولبنكيان ).وأضاف ( نلاحظ أيضا أعمال الفنانة الشابة تبارك والتي تطور مستواها بشكل ملحوظ جداً فضلاً عن الأسماء الأخرى التي تعمل في المرسم الحر، معرض اليوم كان ناجحاً ومتقدماً ضم أساليب متنوعة .. إذ إن كل فنانة لها ميزتها .. والآن ينظم جيل جديد وهو جيل تبارك التي أبدعت في رسم الموتيفات .. كما إننا نحاول إن نطور عملنا بهذا الاتجاه رغم العسر المادي الشديد لا ولكننا متواصلون بقوة لتقديم انجاز كبير).

معرض مشترك

مدير قسم المرسم الحر في دائرة الفنون العامة ندى الحسناوي قالت ( المعرض مشترك لفنانات دائرة الفنون يضمن 70 عملاً فنياً وبمشاركة 15 فنانة، تهيأ بان يكون لكل فنانة جناح خاص وبأسلوب وتقنيات في العمل الفني ما بين أكاديمي وواقعي وانطباعي وفن معاصر فقد غزت المدارس الفنية على كل الأعمال وبمواد وخامات مختلفة زيتي واكر ليك ومائي والنحت والخزف .. فعلا انه معرض تشكيليات وأمنيات، إذ إن كل فنانة تحمل في داخلها أمنيات عدة وكانت لها الرغبة بان تطرح ألوانها على سطح القماش بإبداع وتميز) .وأضافت إن( فكرة المعرض تزامنت مع الانتصارات التي حققها الجيش العراق ورغبة من مدير عام دائرة الفنون الدكتور شفيق المهدي، بأن يقام هذا المعرض بشكل أوسع في أروقة قاعات قسم المعارض، وهو عرس تشكيلي لكل الفنانات، كما إن المعرض شهد حركة جديدة بطريقة العرض إذ تم إضافة مصغرات للوحات تشكيلية في جناح المعرض للفنانتين تبارك صالح ورانية هاني، ونشكر كل الجهود المبذولة داخل وخارج الدائرة بتقديم المطبوعات الفنية كهدية في هذا المعرض) .

تشكيلة مبدعة

من جهته قال مدير المعارض الفنية في دائرة الفنون العامة ماهر الطائي ( شاركت مجموعة من الفنانات التشكيليات المبدعات في المعرض الفني (تشكيليات وأمنيات) على قاعات دائرة الفنون العامة، وهن منتسبات ولهن باع طويل في الحركة التشيلية العراقية .. ولديهن خبرة جمالية في احتضان العديد من المعارض المقامة سابقاً في الدائرة ..

نبارك لهن هذا الانجاز الجميل الذي يعزز الأواصر الفنية والزمالة الوظيفية بين المبدعات). وأضاف ( نلاحظ إن هذا المعرض احتوى أساليب فنية معاصرة ولوحات تزهو بالألوان وقصصا عن المرأة بطرق تعبيرية تحاكي الواقع البيئي وتارة أخرى تحاكي القيم الجمالية ).

الفنان والناقد عمر المطلبي قال ( الجمال مرة أخرى في المشروع العراقي المعاصر .. نشهد اليوم العرض الفني ولكن بصورة خاصة .. فالمرأة لم تعد جزء من المعادلة الجمالية بل بدأت تبحث في معادلتها الخاصة من خلال البدء بمجموعة من العروض الخاصة بالفنانات التشكيليات وهذا العرض احدها ) .

تصوير: أدهم يوسف