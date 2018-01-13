الأمم المتحدة تحذّر من إرتفاع الحرارة مع حلول 2040

المراصد تتوقّع عدم حدوث هزات أرضية في المرحلة المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

أكد مسؤول قسم المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية التابعة لوزارة النقل عبد الكريم عبد الله ان الفترة المقبلة سوف لن تشهد وقوع هزات ارضية بذات القوة التي سجلتها في الايام والأسابيع الماضية او اكثر منها شدة، خاصة بعد ان بدأ تاثير بؤرة كرمنشاه ــ حلبجة بالاضمحلال موقعيا.وقال عبد الله في تصريح امس ان (عام 2017 شهد بروز بؤر زلزالية عدة حيث انحصرت تلك البؤر في الحزام الزلزالي كرمنشاه ــ حلبجة)، مشيرا الى ان (اولى الهزات الارضية في ذلك الحزام كانت بقوة 7.2 على مقياس ريختر والتي ادت الى تفعيل بعض احزمة الفوالق العميقة بامتداد فالق زاكروس الذي نشأ نتيجة تصادم الصفيحة العربية بالصفيحة الفارسية، ما ادى الى ظهور بؤر زلزالية اخرى والتي كان اخرها بؤرة سومار – مندلي والتي ظهرت يوم الخميس)، واوضح ان (مدينة مندلي تعرضت خلال الاسابيع الماضية الى اكثر من 70 هزة ارضية). وكانت هزة ارضية ضربت العاصمة بغداد ومحافظات بابل وواسط وديالى والنجف والديوانية وذي قار والمثنى، صباح يوم الخميس الماضي لم تسفر عن خسائر بشرية او مادية). فيما اكدت الهيئة بيان تلقته (الزمان) امس ان (المراصد الزلزالية سجلت حدوث 4هزات ارضية في العراق قرب ناحية مندلي تراوحت قوتها بين 5الى 4-5درجات على مقياس ريختر دون خسائر مادية وبشرية)، وتابع البيان (استمرار موجة الامطار والثلوج في المنطقة الشمالية مع انخفاض شديد في درجات الحرارة يصل الى ما دون الصفر المئوي في المناطق الجبلية، وسيكون طقس اليوم الاحد غائماً جزئياً مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة).

درجة عظمى

واضاف ان (درجة الحرارة العظمى المتوقعة ستكون 19 درجة مئوية والصغرى 3 درجات وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاثنين سيكون في الوسطى غائما جزئيا يتحول تدريجيا في الاقسام الغربية الى غائم ممطر،وفي الشمالية غائما مع تساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا، مع ثلوج في اقسامها الجبلية ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وفي الجنوبية غائما جزئيا مع استقرار في درجات الحرارة)، وعلى صعيد اخر تمكن علماء الفضاء من تحديد مصدر انبعاث إشعاعات قصيرة وقوية تثير فضول الأوساط العلمية منذ رصدها أول مرة في 2007، بحسب ما أظهرت دراسة حديثة.وقال بيان امس ان (الباحثين قدروا ما يصل إلى 10 آلاف من هذه الانفجارات الراديوية تحدث كل يوم لكن بضع عشرات منها فقط جرى رصدها حتى الآن ويطلق على هذه الظاهرة اسم – فاست راديو بورستس-، وهي موجات تتولد في أجزاء من الثانية بكميات هائلة تعادل ما تصدره الشمس في 24 ساعة).

موجات كهربائية

واضاف ان (هذه الموجات الكهربائية الراديوية الكهربائية هي الأقوى التي يرصدها العلماء، والموجات الطويلة منها تصل قبل الموجات القصيرة ما يدل على أن مصدر هذه الانبعاثات بعيد جدا في الكون). وحذّرت الأمم المتحدة من أن حرارة الأرض سترتفع درجة ونصف الدرجة مع حلول العام 2040 في حال استمرّت الظروف الحالية، داعية إلى التحرّك العاجل لتغيير ذلك.وقال تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ التابعة للأمم المتحدة في بيان امس ان (هناك خطرا كبيرا، نظرًا لوتيرة الانبعاثات من غازات الدفيئة، أن ترتفع حرارة الأرض درجة ونصف الدرجة مقارنة مع ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية، مع ما يولّده ذلك من مخاطر)، وأضاف انه (في ظلّ وتيرة الاحترار الحالية، يمكن أن يبلغ الارتفاع في حرارة الأرض درجة ونصف الدرجة بحلول الأربعينات من القرن الحالي. ومن المقرر أن يصدر هذا التقرير الواقع في ألف صفحة والمتضمن أبحاثًا ودراسات عالمية، في خريف العام 2018، مع …خلاصات لصنّاع القرار السياسي)، واوضح البيان ان (الخبراء اكدوا إن الطريقة الوحيدة لعدم تجاوز الارتفاع عتبة الدرجة ونصف الدرجة هي تسريع الإجراءات الجذرية التي تطال قطاعات عدة، والتقليص الكبير للطلب على الطاقة نسبة لعدد السكان، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، والتخلّص بسرعة من الفحم كمصدر للطاقة).