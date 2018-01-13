كلام أبيض

بقالة الدواء – جليل وادي

وقع على مسؤولي الصحة وأصحاب الصيدليات كالصاعقة ذلك الخبر الذي نشرته في جريدة الاتحاد الاسبوعية التي كانت تصدر عن اتحاد الصناعات العراقي التي كنت أعمل فيها مطلع التسعينات من القرن الماضي، (يوم بلا صيدليات في بعقوبة) هو عنوان الخبر . ففي اليوم الذي سبق النشر أغلقت جميع الصيدليات في مدينتي ابوابها حال سماع أصحابها بزيارة لجنة من وزارة الصحة للتقصي فيما اذا كانت صدقاً تتعامل بأدوية الامراض المزمنة التي تضاعفت أسعارها بصورة يصعب على المواطنين شراؤها لعدم كفاية الحصة الدوائية التي توزعها المستشفيات والعيادات، فالحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق بتأثير أمريكي قد أطبق أنيابه على الناس، حتى صار المرضى وعوائلهم يضربون اسداسا بأخماس عندما ينفد الدواء، ما اضطرهم لبيع حتى المواد الغذائية لشراء بخاخ الربو الفنتولين او عقاقير السكر او الضغط وغيرها بصرف النظر عن سعرها.

رفض حينها أي مسؤول الاجابة عن اسئلتي الصحفية، لان أغلب المسؤولين في تلك المدة يفضلون البقاء في الظل على ان يكونوا في دائرة الضوء، ولم يكن ذلك مقتصرا على مسؤولي الصحة، بل على جميع المسؤولين الذين يتعاملون بحذر شديد مع الاعلام، او قل لا يتعاملون الا اضطرارا، لانهم يخشون عواقب الامور حتى في الاجراءات الصحيحة التي يقومون بها، فسوء الظن والتحسب من التأويل واستغلالها للايقاع بهم حاضر في الاذهان، فالأجواء ملبدة بالغيوم، وأي غيوم تلك خلفها الحصار في النفوس.

استذكرت هذه الحادثة وأنا امر في أحد شوارع بعقوبة التي صار فيها عدد الصيدليات أكثر من محال بيع الخضروات، نعم أكثر وليس مبالغة، كما لا يوجد شارع رئيس واحد من دون ان تكون فيه صيدلية، انظروا حولكم أينما تكونون، لقد نمت الصيدليات في مدننا بشكل سرطاني لافت للانتباه ويدعو للتساؤل، يبدو ان العمل الصيدلاني صار تجارة والاستثمار فيه مربح ولا تطوله الخسارة، ولاسيما ان أسعار الدواء صارت بحسب هوى أصحاب الصيدليات، كل يضع السعر الذي يرغب، لذلك يندر ان تجد سعرا واحدا للدواء نفسه، واذا سألتهم عن ذلك فالأعذار شتى، ولان حاجة المرضى للدواء ماسة ولابد من شرائه، لذلك لا يسألون عن سعره، بل يدفعون أي مبلغ بحوزتهم للحصول عليه، ولم اسمع احدا يوما سأل صيدلياً عن سعر الدواء الا اذا كان المبلغ الذي لديه لا يكفي، ومع ذلك لا يرق قلب الكثير من العاملين في الصيدليات، ولا أقول الصيدلانيين، لان الكثير من العاملين فيها لا يمتون بصلة لها، فقد عرفوا اسماء الادوية بالممارسة، حتى صارت الصيدلية اشبه بالبقالة، ولن أتحدث عن اتفاقيات مشبوهة بين الاطباء واصحاب الصيدليات وعيادات الاشعة ومما له صلة بعمل الطبيب، فبعض الاطباء يتعاقدون مع اصحابها بمبالغ شهرية يستحصلها الاطباء منهم لقاء تحويل المرضى الى صيدلياتهم وتصل هذه المبالغ الى الملايين، ولا اتجرأ على الحديث عن الرقابة، فقد غدت مثار سخرية الجميع.

كثرة الصيدليات يعني تزايد اعداد المرضى، بمعنى ان البيئة التي يعيش فيها الناس ملوثة، وان طاقة المؤسسات الصحية الرسمية لا تستوعب هذه الزيادة، وانها بلغت من الاهمال ما جعلها غير قادرة على توفير رعاية صحية كافية، ما يضطر الناس الذين يسوء حالهم الصحي يوما بعد آخر الى القطاع الخاص، والقادرون منهم الى مغادرة البلاد للعلاج، وقد راج هذا النوع من السياحة (العلاجية) بكثرة في السنوات الاخيرة، بالرغم من حجم الاموال الضخمة وبالعملات الصعبة التي تنفق فيه، لكن الجهات المعنية لم تضع هذه الامور على طاولة النقاش، ليس هذا فحسب، بل ويسخفون من يقول ان التصدي لمخاطر هذه الظاهرة بأبعادها الصحية والاقتصادية يبدأ من باب البلدية قبل ان يكون في الأبراج الموصدة لوزارة الصحة.

ديالى