الأمانة والبحري يستهّلان اليوم مباريات الجولة التاسعة

الفوز الرابع للكهرباء وجمهور الميناء يطالب الإدارة بالرحيل

سقوط الطلاب وتعثّر الجوية والزوراء يتمسّك بالصدارة

الناصرية – باسم الركابي

وسط فرحة جمهوره الواسعة وفي أجواء زادتها بهجة نتيجة الفوز استعاد الزوراء الصدارة من غريمه الشرطة بعد التمتع بها خلال 24 ساعة عندما تمكن من حسم المهمة بقوة وعبور الحدود بهدفين دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما أمس الأول ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم محققا الفوز الثامن تواليا الذي يدين به للاعب احمد فاضل الذي افتتح التسجيل د24 قبل ان يتلقى هدية الحدود عندما أخطا المدافع منتظر عبدا لسادة د 70 ويبدو كانت نتيجة متوقعة في ظل الفوارق الفنية بين طرفي المباراة وتعكس تأثيرها على مهمة الفريق الذي رافع رصيده الى 24 نقطة ويدعم موقفه في كل شيء حيث النتائج الجيدة في بداية مثالية عندما يظهر في الحالة الايجابية وفي انطلاقة سريعة لابل صاروخية ما جعل من الصدارة تحت السيطرة ويريد المرور فيها حتى النهاية عندما يعمل المدرب اوديشيو على استخدام جميع اللاعبين بالشكل المنتج وهذا ما يخدم المهمة التي يديرها جهازه الفني بأعلى درجات اللعب المميز والمستوى الواضح وتتحسن من جولة لأخرى إمام دعم الجمهور الكبير السعيد بما يقوم به اللاعبين من عمل جيد.

ويعكس الزوراء نفسه الأكثر جاهزية تعكس قدرات وإمكانات اللاعبين التي تواصل الامور بشكل جيد والطمع الكبير في الحصول على نقاط المباريات بمشاركة فاعلة بين اللاعبين والأنصار والجهاز الفني والإدارة والكل يخدم الكل في حالة استثنائية من خلال وجود عدد جيد من أفضل اللاعبين الذين يقدمون المباريات بأفضل حالة فنية وينجحون مع المدرب في نسج النتائج في حضور مهم ومؤثر عبر التشكيلة التي ضمت عناصر قديمة وأخرى شبابية حققت النتيجة المطلوبة رغم نقص سبعة لاعبين بين الإصابة والمشاركة مع المنتخب الاولمبي ويستمر الأفضل في النتائج والأداء والتهديف ويفرض واقعا على المنافسة التي مهم ان يظهر صاحب الألقاب بهذه الروحية التي تقدم فيها للصدارة التي افسد فيها فرحة الشرطة بعد التمتع فيها ليوم واحد.

من جانبه لازال الحدود في وضع مناسب وهو في الموقع الحادي عشر بتسع نقاط من فوزين وثلاث تعادلات مثلها خسر الفريق الذي يظهر بوضع يمكنه من المنافسة والتحدي وجمع النقاط من هنا وهناك ويحاول كسر عقدة النتائج مع الفرق القوية عندما خطف نقطة من الميناء البصري وترى إدارته ان مستقبل الفريق بيد المدرب مظفر جبار واللاعبين.

عودة الشرطة

وعاد الشرطة لموقع الوصيف بعد البقاء في الصدارة لفترة لاتتعدى اليوم اثر تغلبه على نفط الوسط في مهمة لم تكن سهلة حسمها الشرطة بهدف امجد وليد د36 قادته الى الصدارة رغم ان اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب منهم جريا على العادة وفشلوا في تحسين الأداء لكن تبقى العبرة في النتيجة ولو ان الفريق افتقد لعدد من عناصره المهمة المشاركة مع الاولمبي لكن إمكانية اللاعبين وموجودهم قادة الفريق الى النتيجة والعودة لسكة الانتصارات ووضع الامور تحت السيطرة قبل الانتقال يوم الثلاثاء للبصرة في سفرة خطرة عندما يحل ضيفا على الميناء البصري ويدرك باكيتا ان الطريق غير معبدة وفيها الكثير من المطبات مع الوضع الذي يمر به الميناء.

الفوز على نفط الوسط لم يكن بالامر السهل بعدما واجه فيه صعوبات حقيقة وكاد الوسط ان يغير من النتيجة لو تعامل اللاعبين مع الفرص التي تصدى لها حارس الشرطة والدور الايجابي للدفاع الذي لازال يقدم مستوى شبه ثابت في مبارياته ويظهر الافضل بين مجمل الفرق فيما استمرت معاناة الوسط من مباريات الذهاب والفشل مرة أخرى قبل ان يستقبل نفط الجنوب يوم غد على امل تعويض خسارة الشرطة بعدما اعتاد على الاستفادة من مباريات الأرض بعد العودة بخيبة من العاصمة لكنه في مكانه الرابع 13 نقطة والحال للشرطة في الموقع الثاني 22 نقطة.

عودة الأمانة

وعاد الامانة بفوز متوقع من كربلاء بعد التغلب عليه بهدف اللاعب مروان إسماعيل الذي سجله د45 من وقت المباراة والنتيجة المخيبة التي زادت من معاناة كربلاء الذي يكون تلقى الخسارة الثامنة تواليا ومستقر في اخر المواقع دون ان يجد حلا للنتائج بما قي ذلك الأرض التي خلقت إمامه المتاعب بسبب ظروف اللعب الصعبة التي لم تلقى اذنا من إدارتي المحافظة ومجلسها امام تقهقر الفريق الذي يمر في أسوء أيامه ولم يعد قادرا على تغير مسار الامور التي تسير من سيء الى اسوء ومن جولة لأخرى ووضعا معقدا وعدم إمكانية العودة وفي وضع متراجع غير متوقع من جمهوره الذي يخشى ان يستمر امام التنازل وغياب الحلول وعندما سيخرج إلى العمارة لمواجهة نفط ميسان غدا الاثنين في الوقت الذي استفادة الأمانة من الوضع الذي يمر به كربلاء وعاد بكامل النقاط وتقدم للموقع السابع 12 نقطة متقدما من السابع متجاوزا خسارة الكهرباء الدور الماضي لكن مهم ان يعود ومن خارج الميدان بالفوز الاول ذهابا ويعود سريعا الى موقع مهم وسيكون إمام مهمة مناسبة عندما يلتقي اليوم البحري في افتتاح مباريات الجولة التاسعة اليوم الأحد وكل الترشيحات تنصب لمصلحته اذا ما تعامل مع المباراة بتركيز لأنها الفرصة المناسبة في إضافة الفوز الثاني في اقل من أسبوع ويعني التحول المهم وقد يستفيد من مباريات الفرق الأخرى لتحسين موقعه ولوانه تعثر في أكثر مباراة في ملعبه عندما تنازل عن كامل النقاط إمام الكهرباء في الدقيقة الأخيرة قبل ان يعوضها على حساب كربلاء ويتقدم موقعين.

تعادل البحري والسماوة

وكان البحري قد تعادل بهدف مع السماوة الأربعاء الماضي بهدف بعدما عاد للمباراة عن طريق اللاعب سامي جبر د77 من وقت المباراة التي جرت في ملعب الزبير وتقدم فيها ضيفه السماوة د8 من قبل حسين إسماعيل وصمد حتى تسجيل البحري لهدف التعادل في مهمة كاد السماوة ان يعود بكل فوائدها وتعامل مع الوقت المتبقي كما ينبغي من دون التفريط بالنتيجة وقبول التعادل فيما كان الأمر بيدهم في حسم الامور وتحقيق الفوز الاول ذهابا لكن نتيجة التعادل تظهر مقبولة عندما تخرج من ملعبك وقبلها كنت محققا فوزا وتضيف أربع نقاط من مباريات شيء مقبول من قبل جمهور السماوة الذي يشكل دعما للفريق الذي يواصل تقديم المستوى والنتائج بهذه الطريقة والبقاء في الموقع الخامس عشر الذي لم يصله في الموسم الماضي وهذا شيء مهم ان تأتي البداية بهذه الصورة والحصول على ثمان نقاط سيدفع بالأمور نحو الأفضل في ظل الفاعلية التي عليها عناصر الفرق في الاستمرار في تحقيق النتائج فوزا وخمس تعادلات وخسارتين وسيكون إمام مباراة مناسبة مع جيرانه الديوانية بعد غد الثلاثاء في وقت واصل البحري تأثره في نتائج الأرض بعد خسارة الميناء والتعادل مع النجف والسماوة وهو الأخر في موقع لم يبلغه المشاركة الأخيرة بتسع نقاط ويقدم نفسه في وضع مناسب لكن على جهازه الفني التعامل مع مباريات المدينة بشكل اخر لتحقيق الاستقرار وتحسين الموقع في سلم الموقف وسيخرج الى بغداد اليوم ليحل ضيفا على الأمانة في ملعبه وكله أمل في الظهور المطلوب كما قدم العروض الفني العالي مع الطلاب لان الاختبارات التي تعكس قدرات وقوة الفرق عند مباريات الذهاب.

فشل الجوية

وواجه الجوية انتقادات جمهوره الشديدة بعد الخروج متعادلا من مواقع النفط بانتهاء اللقاء بالتعادل من دون أهداف والبقاء بنفس موقعه السادس 12 نقطة وتراجع النفط ثامنا 11..

وتظهر تاثير النتيجة على الفريقين سوية خصوصا على الجوية الذي لازال يسابق النتائج ويعيد مسارها وإداراته لنفسه بعد التأخر الكبير في البداية في نتائج أثارت فزع الأنصار الذي رفضوا التعادل مع النفط لأنهم كانوا ينتظرون الأهم حيث الفوز من اجل للتقدم للإمام في ظروف مباراة كانت من مصلحته وهو المنتشي بأفضل فوز له خارج المواقع على حساب نفط ميسان وكانت كل الترشيحات تصب لمصلحته بعد استعادة توازنه من فوزين واللعب تحت أنظار جمهوره الكبير الذي كان يمني النفس في تحقيق الفوز ثالث تواليا ويمر من مواقع النفط بالنتيجة التي كان يبحث عنها شنيشل في توطيد العلاقة مع جمهور الفريق الذي خرج غاضب بسبب فقدان نقطتين جديدتين مع انه لعب بمجموعة متكاملة ومدججة بالأسماء والأوراق الرابحة التي فشلت في هز شباك النفط التي كانت قد تعرضت الخسارة الصناعات في الجولة السابعة لكن البطل لم يتعامل مع واقع اللعب وظروف المنافس ليخرج بتعادل بطعم الخسارة ويقلل من حظوظه بعد الخروج من سكة الانتصارات ويقهر أنصاره بعد التوقف في مهمة كانت كل الآراء تمنحه الفوز الذي ضاع من النفط وفشل في تعويض نتيجة الصناعات وتراجع موقعا ويتلقى النتيجة الثالثة المخيبة.

وسيكون الفريق إمام اختبار صعب عندما يحل ضيفا على الكهرباء يوم غد ويحاول تدارك الامور في المباراة الثالثة والعمل على إيقاف نزف النقاط والتراجع بعد في الموقع لان الكهرباء يمر في أفضل ايامة وفي أحسن بداية ونتائج مميزة وموقع كذلك ما يجعل النفط إمام الاختبار الحقيقي والبحث عن النتيجة التي يامل ان يحققها حسن احمد والعودة الى سكة الانتصارات بعد فوزين وخمس تعادلات وخسارة أي انه ضيع 13 نقطة وهي كبيرة إمام ثمان مواجهات انتهت قبل ان يظهر الفريق متباين في النتائج ولعب اول لقاءا جماهيريا وتنتظره مباريات صعبة إمام ضغط المباريات التي تشكل التحدي لمهمة حسن احمد بعد تخلي الفريقين عن اهم نجومه ممن انتقلوا الى فرق اخرى وبشكل عام يعيش النفط حالة غير متوازنة ولم يمر بموقعه الحال الموسم الماضي وتبقى توقعات النتائج وتغيرها على ما سيقوم بعه عناصره التي يعول عليها احمد الذي عليه ان يهتم بالأمور والنتائج قبل التصريحات وتقييم الحكام التي سببت له مشاكل في مناسبة وغير مناسبة والأجدر ان يغترف بواقع اللعب والنتائج من دون تسويغ الامور بعد كل مباراة.

الجوية سيلاعب الصناعات وكل الترشيحات تقف معه ولأنه مطالب في تحقيق الفوز لان غير ذلك سيعقد من العلاقة مع الأنصار الذين يريدون مداواة تراجع النتائج بداء الصناعات الذي يمر في أسوء أيامه وكان لسان حاله يقول إننا إمام فرصة المرحلة الأولى للإطاحة بالجوية مع كل أجواء اللعب التي يرتكز عليها.

فوز الكهرباء على ميسان

ونجح الكهرباء في تحقيق الفوز على نفط ميسان بهدف اللاعب عمر عدنان الذي سجله د48 من المباراة التي عززت مكانه في اموقع الثالث بعدما رفع رصيده الى 17 نقطة مقلص الفارق مع المتصدر الى خمس نقاط والاهم مواصلة تحقيق النتائج عندما حقق الفوز الرابع تداعيات عندما عاد بالنتيجة الكبيرة على الطلاب والتغلب عليهم بأربعة أهداف ثم على السماوة بثلاثة أهداف لهدفين وعلى الأمانة بهدف والخميس على نفط ميسان بهدف ويظهر ثاني أفضل تحقيق للنتائج بعد الزوراء وهذا ما يدعم جهود اللاعبين الذي تقود الفريق بالطريقة الجيدة التي عليها الفريق من حيث اللعب والنتائج وحاصل الأهداف عندما يظهر سجله أفضل من الشرطة بعدما تمكن من تسجيل 15 هدفا في معدل جيد للفريق الذي يلعب بوجوه واعدة يقودها بثقة المدرب عباس عطية ومن خلال التواصل مع المباريات والمرور منها بجدارة ومن خلال جهود اللاعبين ويبقى طريق الوصول الى موقع الوصيف مفتوحا وهو ما يبحث عنه المدرب واللاعبين في ظل الأداء المميز الذي يظهر به مع الزوراء الأفضل مع ان الشرطة تصدر الموقف الخميس لكن شاهدوا حاصل التهديف من سبع مباريات فوز وواقع اللاعبين والهدافين المعروفة على مستوى المنتخب الوطني لكن هنا تبرز ارادة اللاعبين من دون حدود وفي إدراك النتائج وبشكل انسيابي بفضل ظروف المشاركة التي يعيشها فريق الكهرباء الذي تجاوز العمل المبرمج والدخول بكل قوة للمنافسات التي يتعامل معها بالطريقة التي منحته القدم السريع في أفضل مشاركة له في الدوري وسيكون إمام الاختبار القوي عندما يحل ضيفا على النفط في ملعب الصناعة غد الاثنين وكله أمل في تحقيق الفوز السادس وهو قادر على ذلك مع مواجهة النفط التي لاتبدو سهله وكما اشرنا اكثر من مرة بان الكهرباء شكل إضافة مهمة لمنافسات الدوري عندما استمر يلعب ويقدم اللاعبين المنتجين من حيث تقديم الأداء المميز والنتائج والمرور بشكل سريع لمثلث الترتيب وقادر ان يبقى به حتى مع الدور المقبل لانه اليوم أفضل من النفط في كل الأشياء وجاءت المباراة في توقيت مثالي وسيعمل عطية تبيت مخطط للإطاحة بالكابتن حسن احمد الأخر الذي يبحث رد الاعتبار بعد التعثر في النتيجتين الأخيرتين ولابد من مخرج لمعالجة الامور التي تسير عكس ما يخطط له المدرب والفرصة في استعادة توازنه بعد انخفاض المستوى والنتائج في وقت تجمد رصيد ميسان ثمان نقاط وتراجع للموقع السادس عشر بعد خسارتي الجوية والكهرباء ويرى عدي إسماعيل أهمية العودة لعزف نغمة الفوز على حساب كربلاء الأسبوع الحالي بعد تلقي الصدمتين ولابد من عمل ينقذ الموقف بسرعة.

استعادة الجنوب

واستعاد نفط الجنوب توازنه بالفوز على الصناعات بهدف اللاعب باسم اسعد د77 من المباراة التي تقدم فيها ثلاثة مراكز منتقلا من السادس عشر إلى الحادي عشر وهذا تحول مهم بعد تعثر الفريق مرتين في مواقعه عندما تعادل مع ميسان وفريق الحسين وخسر من الشرطة قبل ان يعود للنتائج الايجابية ويخرج بالفوائد المهمة من الفوز على الصناعات الذي بقي في موقعه الثامن عشر لكنه يبدو مهدد اذا ما نجح زاخو في لقاء النجف الذي يكون قد جرى أمس السبت كما سيكون إمام أهم اختبارات عندما يقابل الجوية الأسبوع الحالي وقد يجد الطريق صعبة في الوصول حتى للتعادل بعدما بات ممرا لإقرانه في تحقيق النتائج التي جرته للوراء مقابله سيخرج الجنوب الى ملعب صعب عندما يحل ضيفا على الوسط الذي أكثر ما يقدم نفسه في مدينة النجف لكن الجنوب يسعى الى كسر عقدة مباريات الذهاب والدخول لملعب الوسط بجهد عناصره التي تدرك أهمية مواصلة تحقيق النتائج والانتقال بالفريق الى موقع أفضل وكل هذا يبقى مرهون بجهود اللاعبين للقيام بالعمل القادم لكن كيف يمكن ان يقدم المستوى والنتيجة خلال مباريات الذهاب.

تشويه نتائج الميناء

وزادت نتائج الميناء البصري تشويها في ملعبه وبين جمهوره عندما تعادل مع فريق الحسين سلبا لتزداد مرة أخرى نقمة الأنصار على إدارة جليل حنون والمطالبة بتركها بعدما أخذت النتائج تشكل تهديدا حقيقيا لمهمة الفريق الذي خسر تسع نقاط من اربع مباريات في خسارة الديوانية والتعادل مع زاخو والحدود والحسين أي انه تعادل مرتين متتاليتين بملعبه وتحت أنظار جمهوره والمطالبة برحيل الإدارة بعدما عاد الفريق موقعا للوراء 11 نقطة وما زاد من حراك الجمهور هو تراجع نتائج الارض التي نادرا ما كان يفرط بنقاطها رغم موجود اللاعبين وعدد من الأسماء المعروفة لكنه واصل نزف النقاط مع فرق تتواجد في مواقع دون الوسط الأمر الذي زاد من مخاوف اهل البصرة بسبب الاداء المتدني للاعبين وفشلهم في تحقيق الفوز بعداربع مباريات ومن الفوز الثاني الذي سجله على جيرانه البحري وقبله الأول على كربلاء وشاهدوا على ن حقق الميناء الفوز أي انه عاجز من التغلب على الفرق القوية لان الأمر متعلق في التواجد بمواقع المقدمة لتي اخذ يبتعد عنها كثيرا وموقعه شاهدا على تدهور نتائجه التي زادت من مشاكله التي أخذت ترهق الفريق والإدارة وتعذب الجمهور الذي يراقب الامور ويحتج على الطريقة لتي شاهدناها بعد لقاء فريق الحسين الذي زاد الطين بلة والخطر الذي يحدق بالفريق وينذر بتدهور أكثر امام تراجع المستوى العام للفريق واللاعبين ولتبدو الطريق سالكة إمام الفريق عندما يواجه الشرطة في مهمة صعبة لكن هل يستعيد الفريق إمكانية اللعب ويضع حدا للنتائج الضعيفة ويضرب أكثر من عصفور بحجر حيث الفوز الذي سيأتي بوقته والحد من تدهور الامور التي لاتحتاج إلى تعليق وسيكون الكل إمام الاختبار الحقيقي بعد الأول مع الجوية ومع التراجع في مباريات كانت كل التوقعات تصب لمصلحة الميناء الذي لم يستثمره ولم يعكس مؤشرات ايجابية على المشاركة التي زاد من تعقيدها فريق الحسين الذي عاد بنقطة من ملعب صعب وفريق منافس بعد ان قدم المستوى عبر جاهزية اللاعبين التي للان تقدم مباريات قوية ولازال الأكثر حظا في مبارياته عندما خطف نقطة من الشرطة والأخرى من الميناء وحقق فوزا مهما على الديوانية أي يقدم نفسه بشكل مقبول إمام تحقيق هدف البقاء المهمة التي يبحث عنها المدرب هادي مطنش الذي يؤدي دورا مهما مع الفريق رغم ظروفه الإلية الصعبة.

خسارة الطلاب

وتلقى الطلاب ضربة الديوانية القوية عندما سقطوا على عماهم والعودة بالهزيمة القاسية بهدف لثلاثة أهداف ليرفع رصيده الى ثماني نقاط بنفس مكانه السابع عشر لكن تبقى العبرة بالنتيجة التي جاءت خارج التوقعات طبعا لأنصارهم في وقت خرج اهل الديوانية بسعادة غامر بعدما حقق الفريق الفوز الثاني في ملعبهم في خ غضون ارتع جولات بعدما عاد من تعادل من النجف أي ان المدرب حصل على سبع نقاط في هذه الأوقات ويعزز من دور الفريق الذي نجحت ادارته في تدارك[Sp1] المهمة بالتعويل على المدرب الحالي الذي يقدم الفريق بالحالة المطلوبة بعد تعادل مع الجيران النجف وفوز مهم على الطلاب وقد يكون الأكثر حظا عندما فأجا الجميع مرة ثانية عندما قهر الميناء بنفس نتيجة الطلاب وهذا تحول في ان تأتي عودة الديوانية بهذا الشكل والاهم ان تحدد الإدارة مواقع الخلل والاهم من كل هذا التحدي للفرق المنافسة وسط اداء مجموعة لاعبين رفع من فاعليتهم المدرب الذي يكون قدعاد للواجهة مرة أخرى وهو الذي سبق وقدم عدد من فرق العاصمة بالاتجاه الصحيح ليظهر تحت الأضواء هو واللاعبين والفريق الذي مهم ان تبادر الإدارة المحلية بالمحافظة لدعم الفريق ولو من خلال النتائج التي يجب ان يتعامل الفريق مع مباريات الأرض وهو المهم من جانبه تجرع الطلاب الهزيمة الرابعة لان الفريق معرض للنتائج للسلبية في ظل تدني الأداء مع ما يضمه من مجموعة لاعبين لازالت بعدية عن المنافسة عندما خسر الدور السادس برباعية نظيفة من الكهرباء قبل تدارك خسارة البحري في الوقت القاتل بضربة جزاء مثيرة للجدل وعاد بخسارة مذلة من ملعب الديوانية الذي زاد من متاعبه عندما تراجع للموقع العاشر بعشر نقاط بعد تلقي الخسارة الرابعة وكأنه يكرر سيناريو مشاركة الموسم الأخير ويسير بالاتجاه المعاكس من جولة لأخرى حينما يظهر ضعف الدفاع الذي تلقت شباكه اثنتا عشر هدفا ثلث اضعف دفاع ما يستدعي معالجة الامور عندما تهتز شباك احد الفرق المشاركة من اجل اللقب سبع مرات من الكهرباء والديوانية ولابد من مراجعة الامور بسرعة قبل فوات الأوان وهنا يأتي دور الإدارة التي تخبطت في التحضير عندما امتدت على المدرب الروماني لايعرف بخفايا الامور التي زادت عرقلة وفي بداية خرجت عن رغبة الجمهور الذي يشكك في موسم لإرجاء منه بعد ثمان جولات عمقت من المشاكل مع الأنصار المؤكد سيكون لهم رأي أخر مع الإدارة لان الامور ستكون أكثر صعوبة ومرشحة للتفاقم وسيلعب الطلاب مع ضيفهم زاخو ويخرج الديوانية إلى جيرانه السماوة في مباراة تتطلب من الاتحاد تحديد طاقم تحكيمي ومشرف وقوة أمنية لتدارك الاحتكاك بين جمهوري الفريقين لانه متوقع ان يرافق الديوانية جمهور كبير لقرب الملعب منهم