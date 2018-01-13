وكيل حارس روما يرد على إهتمام باريس

إنتر ميلان يلبي رغبة سباليتي خلال 48 ساعة

{ روما – وكالات: بدأت إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي، الاستجابة لمطالب لوتشيانو سباليتي المدير الفني للفريق، بضرورة تدعيم صفوف النيراتزوري بمدافع جديد خلال مدة الانتقالات الشتوية الجارية. وأكدت صحيفة جازيتا ديلو سبورت، أن نادي إنتر، وضع يده تمامًا على قلب الدفاع الأرجنتيني لفريق بنفيكا، ليساندرو لوبيز. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سوف يصل إلى المركز التدريبي للنادي الأسود والأزرق، اليوم الأحد، وسوف يتم تقديمه بصورة رسمية للجماهير ووسائل الإعلام بعدها بيوم. ومن المتوقع أن ينضم اللاعب للنيراتزوري على سبيل الإعارة، مع وجود شرط جزائي يتيح للنادي تحويل الصفقة إلى شراء نهائي بمقابل يتراوح بين 9 إلى 11 مليون يورو. وتتوافق هذه الصفقة، مع مطالب المدير الفني لوتشيانو سباليتي، الذي خرج للإعلام بعد نهاية مباراة فيورنتينا مع فريقه بالتعادل الإيجابي، وأكد حاجته إلى قلب دفاع إضافي في النصف الثاني من الموسم، عندما قال: أمي العجوز نفسها تدرك أن الفريق بحاجة لمدافع.

على صعيد اخر طلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من نظيره روما الإيطالي، الحصول على معلومات حول وضعية البرازيلي أليسون باكير حارس الذئاب، من أجل محاولة ضمه خلال المرحلة المقبلة. وأكدت شبكة سكاي سبورت الإيطالية أن النادي العاصمي يضع الحارس الشاب صاحب الـ25 عامًا ضمن مخططاته المستقبلية. وأشارت إلى أن الموقف الواضح حتى الآن من إدارة ذئاب العاصمة الإيطالية هى إبقاء أليسون في حراسة عرين الفريق حتى نهاية الموسم الحالي على الأقل. وعزز وكيل أعمال الحارس، زي ماريا ذلك الموقف مؤخرًا قائلا: أليسون لديه عقد يستمر حتى ثلاث سنوات ونصف، لم يتصل بي أحد حتى الآن، والحارس سعيد للغاية بتواجده في روما. ومن المتوقع أن يكون هناك منافسة للتوقيع معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وخصوصًا وأن يورجن كلوب مدرب ليفربول أبدى إعجابه بحارس إنترناسيونال البرازيلي السابق.