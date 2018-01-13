الصحافة الإيطالية تهتم بحراك أندية الكالتشيو

البايرن يكسر عقدة ملعب ليفركوزن وخيتافي يحقّق فوزا ًصعباً

{ مدن – وكالات: تخلص بايرن ميونخ من عقدة ملعب (باي أرينا) بعدما حقق الفوز على مضيفه باير ليفركوزن، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اول امس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 من منافسات الدوري الألماني. سجل أهداف البافاري كل من خافي مارتينيز (32) وفرانك ريبيري (59)، وخاميس رودريجيز (91)، فيما جاء هدف ليفركوزن الوحيد عن طريق كيفن فولاند، لينجح بايرن ميونخ في الفوز بمعقل منافسه لأول مرة منذ مارس 2013 . رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 44 نقطة في صدارة البوندسليجا، بينما تجمد رصيد ليفركوزن عند 28 نقطة في المركز الرابع. أضاع فرانك ريبيري فرصة افتتاح التسجيل مبكرًا بعدما تلقى تمريرة رائعة من روبن، لولا تدخل كريم بلعربي الذي شكل حائط صد أمام تسديدة النجم الفرنسي في الدقيقة الرابعة، ثم أطلق أرتورو فيدال تسديدة قوية في الدقيقة 16 ارتطمت بالدفاع وحارس ليفركوزن قبل أن تتحول إلى ركنية. وهدد دومينيك كوهر، لاعب ليفركوزن مرمى الفريق البافاري في الدقيقة 17، بعدما مرت رأسيته بمحاذاة القائم الأيمن لزفين أولريتش الذي اكتفى بمشاهدة الكرة، بينما استغل خاميس رودريجيز، ارتداد عرضية دافيد ألابا من أيدي بيرنارد لينو، حارس ليفركوزن ليسددها بقوة بجوار القائم في الدقيقة 25 . أنقذ لينو مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة 26، بعدما أبعد تسديدة فيدال الخادعة بيده اليسرى قبل أن يتدخل الدفاع. ونجح خافي مارتينيز في التقدم للبايرن في الدقيقة 32، مستغلًا اعتراض زفين بيندر، مدافع ليفركوزن الخاطيء لرأسية فيدال، ليضعها بقوة في الشباك، وكاد مارتينيز أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 38، ولكن رأسيته مرت بجوار القائم الأيمن. كما أوشك ليون بايلي على منح التعادل لليفركوزن في بداية الشوط الثاني، بعدما تلاعب بمدافع بايرن نيكلاس سولي قبل أن يسدد كرة رائعة، إلا أنها ارتطمت بالعارضة لتخرج إلى ركلة مرمى في الدقيقة 55 . وجاء رد البايرن بالهدف الثاني عن طريق ريبيري، الذي روض تمريرة خاميس، قبل أن يدخل للعمق ويسدد كرة في الشباك على يمين الحارس في الدقيقة 59 . وأهدر كيفن فولاند فرصة تذليل الفارق في الدقيقة 62، بعدما تلقى تمريرة رائعة من النشيط بايلي، ليسددها نحو المرمى لترتطم بمدافع بايرن وتخرج إلى ركنية. وعوض فولان الفرصة الضائعة، وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71، بعدما راوغ لاعبي بايرن قبل أن يسدد كرة اصطدمت بسولي مدافع بايرن، وغيرت اتجاهها لتغالط الحارس وتسكن الشباك. حرم جيروم بواتينج، فولاند من تسجيل هدفه الثاني بعدما تدخل في لحظة حاسمة، وحول تسديدته إلى ركنية في الدقيقة 76، كما هدد البديل لوكاس ألاريو مرمى البافاري بتسديدة رائعة في الدقيقة 77 بجوار القائم الأيمن. وأتم خاميس ثلاثية بايرن بهدف رائع، سجله من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

فوز صعب

انتزع فريق خيتافي، فوزا صعبا من ضيفه مالاجا، بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما اول امس الجمعة، في الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم. ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعبه خوان توريس رويز، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 . ورفع خيتافي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد مالاجا عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر(قبل الأخير)، بفارق الأهداف أمام لاس بالماس صاحب المركز الأخير. يذكر أن هذا الفوز هو السابع لخيتافي هذا الموسم، مقابل الخسارة في 7 مباريات والتعادل في 5 لقاءات، فيما تعد هذه الخسارة هي الـ 14 لمالاجا هذا الموسم مقابل الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراتين. الصحافة الإيطالية تهتم بحراك أندية الكالتشيو في الشتاء اهتمت الصحافة الإيطالية صباح اول امس الجمعة، بالصفقات القوية المُنتظر أن يعقدها عمالقة الكالتشيو في المرحلة القادمة. وكتبت صحيفة توتو سبورت على صدر صفحتها الأولى يوفي، ومهمة بيليجريني.. ليس فقط إيمري كان لأجل تشكيل خط وسط المستقبل، لاعب روما يمكنه الرحيل بعد دفع الشرط الجزائي المُقدر بـ 25 مليون يورو فقط. بينما أبرزت كوريري ديلو سبورت تحركات الإنتر القوية في المريكاتو، ورغبته في تدعيم الفريق في سوق الشتاء وكتبت إنتر بوم بوم، النيراتزوري يتأهب لوصول لوبيز ورافينيا، وصفقة تبادل مع إشبيلية، طرفيها أنخيل كوريا وجواو ماريو.

من ناحيتها سلطت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الضوء على اهتمام ريال مدريد بماورو إيكاردي، وكتبت لا دوري أبطال، لا إيكاردي، وذلك في إشارة إلى أن إخفاق إنتر في التأهل لدوري الأبطال هذا الموسم سيعني رحيل الأرجنتيني إلى مدريد.