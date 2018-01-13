الإمارات تضّيف المواجهة المصرية

هدية مسعود تقود الأهلي لحصد لقب السوبر

{ دبي – وكالات: حصد فريق الأهلي، لقب كأس السوبر المصري للمرة العاشرة في تاريخه، بعد أن انتزع فوزاً غالياً وصعباً على حساب المصري البورسعيدي، بهدف نظيف في اللقاء المثير الذي جمعهما بملعب هزاع بن زايد، في الإمارات. سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب المغربي وليد أزارو في الدقيقة 101، من خطأ ساذج للحارس أحمد مسعود، الذي حاول مراوغة أزارو ليحول الأخير الكرة في الشباك. بدأ اللقاء بمحاولات هادئة من الفريقين وضغط من المصري في وسط الملعب بصورة كبيرة مع ضربة رأس من محمد كوفي فوق العارضة، ثم تمريرات أهلاوية مميزة وتسديدة من أحمد فتحي فوق العارضة. سنحت فرصة قريبة للمصري من ضربة رأس للمدافع أحمد عبد الموجود، تصدى لها الحارس محمد الشناوي ثم مرر وليد أزارو كرة عرضية لعبد الله السعيد مرت دون متابعة، ثم نال محمد حمدي الظهير الأيسر للمصري إنذارا للخشونة ضد وليد سليمان في الدقيقة 16 . وجه جونيور أجاي ضربة رأس بجوار القائم، وحصل أحمد فتحي ظهير الأهلي على إنذار بسبب الخشونة وكان الأهلي الأكثر سيطرة وذهاباً للمرمى مع كرات عرضية من علي معلول أبعدها الدفاع قبل أن يهدر أزارو فرصة خطيرة للأهلي في الدقيقة 27 من كرة عرضية لم يدركها برأسه ولم يلحق بها السعيد. قام الشناوي حارس الأهلي بلمسة جمالية بتمرير الكرة ببراعة ثم تسديدة سهلة للسولية، وحدث التحام بين الشناوي ولاعب المصري جريندو، ونظم الفريق البورسعيدي هجمة سريعة مرتدة بانطلاقة إسلام عيسى وكرة عرضية أمسكها الشناوي لينتهي الشوط الأول بالتعادل. بدأ الشوط الثاني سريعاً وهجومياً بشكل كبير خاصة بعد أن نظم المصري هجمة خطيرة أبعدها الدفاع الأهلاوي ونال سعد سمير البطاقة الصفراء للخشونة ضد فريد شوقي، كما نال وليد أزارو البطاقة الصفراء لادعاء السقوط في منطقة الجزاء، ثم وجه أيمن أشرف تسديدة قوية فوق العارضة. وحاصر الأهلي دفاعات المصري مع انطلاقة من السعيد ومعلول ثم كرة عرضية التقطها مسعود قبل أن يتعرض أحمد شكري صانع ألعاب المصري للإصابة، وغادر في الدقيقة 71 وشارك بدلاً منه لاعب الوسط عمرو موسى. ووجه عبد الله السعيد تسديدة فوق العارضة، وحل الإجهاد بشكل كبير بلاعبي المصري مع تغيير للأهلي بنزول مؤمن زكريا على حساب وليد سليمان لتنشيط خط الهجوم، ووجه أزارو ضربة رأس في يد الحارس مسعود. ونظم المصري هجمة مرتدة سريعة عن طريق كرة عرضية لمحمد حمدي، كاد أن يحولها جريندو داخل الشباك ثم هجمة أخرى منظمة وصلت لأحمد جمعة الذي سدد بجوار القائم، ثم محاولة أهلاوية بتسديدة عمرو السولية تحولت لضربة ركنية، وينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل. الشوط الإضافي الأول اتسم بالهدوء من الفريقين خاصة أن المعدل البدني كان متراجعاً بشكل كبير، وأجرى الأهلي تغييراً بنزول إسلام محارب على حساب النيجيري أجاي، الذي انخفض مستواه. وأبعد دفاع المصري كرة عرضية، وارتكب أحمد مسعود حارس المصري خطأ ساذجاً بعدما حاول مراوغة وليد أزارو ولكن الأخير قطع الكرة في منطقة الجزاء في الدقيقة 102 ليتقدم الأهلي. تأثر لاعبو المصري بالهدف بعض الشيء مع محاولة أهلاوية ضاعت لينتهي الشوط الإضافي الأول بتقدم أحمر. وفي الشوط الإضافي الثاني تقدم لاعبو المصري للهجوم ولكن الإجهاد حاصرهم بشكل كبير، وأشرك حسام حسن المهاجم يوسف أوتارا على حساب وليد حسن. وأضاع مؤمن زكريا انفراداً بمرمى المصري، قبل أن تحرم العارضة عبد الله السعيد من تسجيل هدف بضربة مزدوجة خلفية رائعة، وألقى المصري بآخر أوراقه بنزول إسلام صلاح على حساب فريد شوقي. أنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي محاولة قريبة للمصري، وألغى الحكم هدفاً لمؤمن زكريا بسبب التسلل وحصل عمرو السولية على البطاقة الصفراء، وتصدى الشناوي لتسديدة إسلام صلاح ثم أجرى الأهلي آخر تغييراته بنزول كريم نيدفيد على حساب عبد الله السعيد لينتهي اللقاء بفوز الأهلي.