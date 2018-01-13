ماذا قال الملك ونوري السعيد وضياء جعفر في خطبهم؟

مجلس الإعمار: قادرون على تغيير وجه العراق

مجيد الملا

اعتاد مجلس الاعمار في العهد الملكي ان يقيم أسابيع ايذاناً بافتتاح مشاريع خدمية وتنموية بحضورجماهير غفيرة وشاركت البلاد الشقيقة والصديقة بوفود كثيرة بعثت بها لحضور هذه المناسبات وكذلك جاء من معظم بلاد العالم رجال الصحافة والإذاعة لينقلوا ما يجري في العراق ذلك هو التغيير الذي بدأ يطرأ على وجه هذا البلد ويغيره مسرعاً فمن رأى الالاف من الناس الطيبين الذين خرجوا ينفسون عن فرحتهم الحبيسة بالغناء والرقص فوق جسري بغداد الجديدين أمسية افتتاحهما ومن رأى ملاك الأرض الجدد وهم يتسلمون عقود ملكيتهم ومشروع المسيب الكبير من رأى ذلك ولم ير فيه جديدة في العراق بل عراقاً جديداً فانه يحتاج في الغالب الى مراجعة معلوماته عن العراق في الماضي غير البعيـــــد .

ثم هناك العمال والفنيون الذين دخلوا معمل النسيج الجديد في الموصل ومصنع السمنت في سرجنار ومصافي النفط في الدورة وغيرها أو استقروا (ربما لأول مرة) في مسكن محترم في واحد من مشروعات السكن العديدة والاف المزارعين الذين تسلموا عقود ملكيتهم للأرض التي يحرثون وضمانات مستقبلهم ومئات الوف البغداديين والجنوبيين الذي لم تعد مياه الفيضان تغرقهم وما ملكت ايمانهم بين السنة وأخرى كل هؤلاء وغيرهم قد بدأوا يشاركون في إنجازات هذا الاعمار .

في احتفالات ومناسبات الاعمار التي جرت في الخمسينات من القرن الماضي كان للملك فيصل الثاني ورئيس الوزراء نوري السعيد ود. ضياء جعفر وزير الاعمار كلمات في مواقع تلك المشاريع .. نقطتف أجزاء منها .

مستقبل زاهر

عند وضعه حجر الأساس في سد دوكان .. قال الملك : شعبي العزيز احييكم جميعاً وأن اعرب عن شعوري العميق لما لمسته فيكم من بوادر النهضة في مختلف النواحي العمرانية والزراعية والصناعية بما يبشر بمستقبل زاهر لهذه البلاد , ان ما قامت به الحكومة ومجلس الاعمار من تهيئة أسباب هذه النهضة ومدها بالمقومات المادية والعلمية لما يستحق التقدير والثناء وان ما وجدت خلال هذه الأسبوع في أبناء هذا الشعب الكريم عن شعور فياض ومن تفهم وتقدير لما ترمي اليه هذه النهضة من خير شامل لما يشجع المسؤولين على المضي في عملهم المشكور ,, ومما لاشك فيه ان الاعمال المفيدة المنتجة لا تكون الا على أسس من الاستقرار والتعاون التام بين الشعب والحكومة واني لارجوا ان يوفقنا الله جميعاً على تحقيق ما نصبوا اليه في هذا السبيل وان تكون هذه البداية المباركة فاتحة عهد زاهر بالرفاه والسلام والاستقرار للعراق وللعالم .

ثمار مجهوداتنا قد اينعت ..

وفي خطابه الذي أذيع من محطة الإذاعة العراقية ,, قال رئيس الوزراء نوري السعيد ,, ان الذهب يستخرج من باطن الأرض هوة ملك لكم انه من الشعب والى الشعب ,, واني لتغمرني السعادة حين أرى بعض ثمار مجهوداتنا قد اينعت .. وغداً يرى المترددون والمشككون اننا نفذنا مناهجنا العماري بكل حرص وامانة .

ثم قال فخامته : وهذا أسبوع الاعمار خير شاهد على مدى الجهود المبذولة لخدمتكم والترفيه عنكم وضمان مستقبل كريم لكم ولأولادكم واحفادكم ,, هذا حسابي وحساب زملائي أعضاء الوزارة وأعضاء مجلس الاعمار اقدمه بين ايديكم ,, ان الحكومة لن تعر أهمية خاصة لمشروع معين مقابل مشروع اخر كما انها لم تعر أهمية لمنطقة معينة من هذا الوطن مقابل أهمية منطقة أخرى وانما وجهت اهتمامها الى حاجة المواطنين بالدرجة الأولى بدون تمييز وفضلت الأهم على المهم من المشاريع بالنسبة لتلك الحاجة .

ثم اختتم فخامته قائلاً .

وبينما أتوجه بجزيل شكري وعظيم تقديري الى أولئك العاملين الصامتين الذين ساهموا ولا يزالون يساهمون في مشاريع مجلس الاعمار الجبارة وتعزيز نهضة العراق العمرانية فأني اسأل الله ان يأخذ ويمدنا بعونه للسير بوطننا العزيز نحو المجد والازدهار .

ركب الحضارة

واستهل وزير الاعمار د. ضياء جعفر كلمته بقوله : ليس سراً ان العراق لم يكن يملك الى عهد قريب من مقومات الحياة ما يساعده على مواكبة ركب الحضارة والتقدم والعمران سوى العزيمة الصادقة والعمل في حدود إمكانيات ضيقة لرفع مستوى المعيشة في البلاد تدريجياً .

وما ان توفرت للبلاد هذه الإمكانيات العظيمة في السنين الأخيرة من عائدات ثروات ارضه ومن النفط على وجه التحديد حتى بادرت الدولة بتشكيل مجلس خاص اخذ على عاتقه اعمار العراق من كافة النواحي الزراعية والصناعية والاجتماعية .

واذا كان حوض الرافدين من بقاع الأرض الخصبة فقد دأب سكانه منذ فجر التاريخ على استثمار ارضه الططيبة ومازالوا يفعلون ولكنهم كانوا طيلة هذه القرون والاجيال في صراع دائم مع فيضانات دجلة والفرات الخالدين صراع كان ينتهي غالباً بخذلان بني الانسان فكثيراً ما كان يطغي احدهما أو كلاهما معاً فيقضي على الأرواح والأموال والثمرات .

ومضى الوزير قائلاً : انه لمن دواعي سروري واغتباطي العظيمين ان اعلن لاخواني المواطنين وللعالم اجمع ان مجلس الاعمار اصبح ولما تمضي على تشكيلة بضع سنوات قادراً على تغيير وجه التاريخ العراقي .

وانه لمن الحقائق الثابتة أن المال وحده لم يكن كفيلاً بإنجاز أي عمل من الاعمال ما لم يتهيأ له الوقت الكافي لدراسته دراسة صحيحة تؤمن نجاحه ونتائجه ومن ثم العمل في انشائه الى ان يتم بناؤه .

فالوقت اذن عامل رئيسي مهم لتحقيق أي مشروع من مشاريع الاعمار الجبارة التي ما زالت قيد الدرس او تحت الانشاء الان .

رفع مستوى

وهذا وان المجلس باذل قصارى جهده في سبيل رفع مستوى المعيشة في البلاد بتهيئة السكن للجميع وانشاء المستشفيات في كل مكان وفتح المدارس ودور التعليم في المدن والقرى والارياف الى جانب إقامة الجسور وانشاء شبكات من الطرق المعبدة لربط المدن بعضها بالبعض فضلاً عن انشاء المعامل والمصانع لا تسد الحاجات العامة الضرورية فحسب بل لتوفير العمل لمن شاء ان يعمل وللاحتفاظ بثروة البلاد النقدية من التسرب الى الخارج قدر الإمكان .

فالعراق سائر بخطى سريعة ثابتة نحو مستقبل افضل ان شاء الله .