حقيقة الدولة المدنية

الدولة المدنية هي مشروع يفتح افاقا جديدة على البلد اذ ينتشله من حال الى حال، وهذا ليس فقط رأيي، بل على لسان اغلب المفكرين والكتاب، لقد تكلمت ان الالتزام الديني لا علاقة له بالخلق والمبادئ في ما سبق ،اذ من الممكن ان يكون الالتزلم ظاهريا خادعا للغير، وصول الاحزاب الاسلامية الى الحكم سيزيد الطين بلة ويزيد من جشع السراق المتسترين بالدين اكثر واكثر.

يوجد العديد من الاحزاب الناهبة للمال العام اظن انها معروفة ولا داعي لذكرها،المدنية لا تعني فتح بارات وملاهي في البلاد، وبالتالي انحراف الشباب، انما فك القيد الذي يولد الكبت الذي لطالما كان اسوأ من افتتاح البارات.

الغريزة مزروعة في كل انسان وللتحكم بها،يتم ذلك عن طريق الوعي، ويتحقق الوعي عن طريق الرخاء الاقتصادي والقضاء على الفساد، ولتحقيق ذلك، لابد من تبديل وجوه جديدة ، والسعودية حسب اخر الاحصاءات خير مثال، اذ ان عزل الجنسين ولد عندهم شذوذا رغــــم القيد الديني المحكم على الافراد.

ما يواجهه العراق اليوم نفس ما واجهه الغرب في ما مضى من ناحيتين، الاولى هو ان فور غزو هوليوود تلـــــــفاز المشاهدين وبث الافكار المنحرفة شيئا فشيئا الى ان اصبح الزنا من المسلمات في كل علاقة حب.

قبل السبعينيات في الغرب كانوا ملتزمين بدينهم مثل التزامنا تماما،الا ان التكنلوجيا لابد من وجود مضار مع تطورها اذا ليس ممكنا ان تكون كلها فوائد.

بعد الـ 2003 غزا الستلايت العراق اذ تغيرت العديد من المفاهيم التي كانت سائدة لدى الاغلب حتى اصبح غسل العار من النوادر بعد ان كان منتشرا بكثرة،ما اقصده هو التاثر بثقافات باقي الدول حقيقي، وليس التاثر ضئيلا،الدولة المدنية ستقضي على الكبت وبالتالي ارتكاب فواحش اقل نسبيا مقارنة بالدول المنغلقة.

ما نراه في الساحة هو عقلية وقناعات اجنبي بتقاليد قديمة قد حل عليها السلام ولم تصبح مجدية في الوقت الحالي،من الناحية الاخرى في فائدة المدنية في المشروع السياسي الا وهي الفائدة الاهم، هي التنصيب على اساس الكفاءة وليس على اساس الخلفية الفكرية والمذهبية، اي الابتعاد عن المحاصصة التي نخرت اساسات البلد،واخيرا خير مؤيد لكلامي هي المرجعية الرشيدة التي لطالما دعت للمدنية.

وخير مرجع يرجع اليه عامة الناس هو نائب الامام (عج) الذي قضى بفتواه على دنس الارهاب الداعشي.

ولم يبق الا القضاء على الفساد في الدولة بالتعاون من كل من رئيس الوزراء وباقي الشخصيات الفذة والنبيلة ،ادعو الله بان يعي عامة القراء حقيقة المدنية وليس تزميرا وشعارات طاعنة بصحتها .

اسامة زهير