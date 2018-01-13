من منا هو الإرهابي ؟

تدعونا ارهابيين وانتم من صنع الارهاب في كل المجتمعات يقول احد اصدقائي العرب المغتربين في الخارج منذ اكثر من سبع سنوات يقول يا صديقي نحن في العالم الغربي ينظرون الينا كإرهابيين وكأننا قد قتلنا اباءهم او نحن من فجر برج التجارة رغم وجودنا منذ اكثر من سبع سنوات وقد اثبتنا صدق نيتنا فما الذي يجعل الغرب ينضر الى الشارع الاسلامي والعربي بشكل خاص هذه النظرة السلبية هنا يجب توضيح مادي لماذا ينظرون الينا بهذه النظرة السلبية ترجع الى استخدام صناع القرار في امريكا اسلوب التسميم السياسي هذا الاسلوب يعرفه اي اعلامي اكاديمي اذ قامت الحكومات الغربية بهذا الاسلوب من خلال الافلام والقصص وتدجين العقلية الغربية على ان الخطر الارهاب يستهدفهم فقط رغم عدد شهداء الارهاب في العراق يتعدى مئات الاضعاف من ما حدث في كل العالم الغربي والسبب الرئيسي في تدجين العقلية الغربية الى شرعنه نهب خيرات المشرق من خلال تخويف شعبهم من خطر الارهاب وهنا يجب تعريف مصطلح الارهاب الاكثر شمولية (الارهاب هو استخدام القوة أو التهديد بها من أجل إحداث تغيير سياسي، أو هو القتل المتعمَّد والمنظم للمدنيين أو تهديدهم به لخلق جو من الرعب والإهانة للأشخاص الابرياء من أجل كسب سياسي، أو هو الاستخدام غير القانوني للعنف ضد الأشخاص والممتلكات لإجبار المدنيين أو حكومتهم للإذعان لأهداف سياسية)

ولنا ما حدث في العراق عبرة بعد الحرب على العراق 2003 واحتلال بغداد وازالة صدام حسين من الحكم قامت الادارة الامريكية بأفعال لو اجتمع ارهابيون العالم على فعلها لما استطاعوا على ربعها ولنا من ما حدث من انتهاكات في سجن ابوغريب والتعذيب واهانة واذلال شعب بمجمله دليل ملموس والفضيحة الاكبر عندما اعترف مجرمو هذه الاعمال في المحكمة ان من طلب هذا هي الادارة الامريكية بنفسها وما فعله الجيش البريطاني في البصرة واليورانيوم الذي ضرب به اهل الفلوجة وما تزال تأن الفلوجة من وجع الضربة دليل اكبر لهمجية ووحشية الادارة الغربية وليس للشعوب الغربية المسالمة.

لكن هذه كانت مقارنة بسيطة فيجب معرفة من هو الارهابي ومن دعم الارهاب في افغانستان لنعرف من منا هو الارهابي .

عبد الحق الناصري