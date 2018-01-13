500 حزب ومنظمة لمصلحة من ..؟ – جاسم مراد

مة مفارقة تميز بها العراق عن باقي المنظومات الدولية ، فهو البلد المفتوح على انتاج منظمات واحزاب اكثر بكثير من الرغبة في انتاج المعامل والمصانع ومشاريع الري والزراعة ، شراهة التوجهات بتأسيس احزاب ، وانشطار احزاب عن مكوناتها الاساسية ، كل ذلك يوحي بناءاً على التجربة بان هذه التأسيسات تجارية اكثر منها منتوج لخدمة المواطن العراقي وتطوير العملية الديمقراطية في البلاد .

فالتجربة تؤكد بان هذا الكم الكثير من المنتوجات الحزبية ، فلابد له من ان تكون له شراهة الانفتاح على الاطراف الخارجية لتسويق بضاعتها للداخل العراقي ، لان ليست هناك ضوابط تحمي الداخل من التدخل الخارجي .

نقلة نوعية

فلو كان هذا الانتاج من الاحزاب ، يشكل نقلة نوعية في الفكر والممارسة والبرامج والاتصال الجماهيري ، لكان بالامكان تبرير ذلك ، هذا من ناحية ، ولقلنا من الناحية الثانية ، إن بعض الاحزاب وقياداتها قد شاخت ، والتطورات النوعية في العراق في مختلف القضايا قد تجاوزتها فلابد من فعل سياسي جديد يتماشى مع تلك التطورات ، ولكن لاهذا قد حدث ، ولاتلك الاحزاب قد جاءت بجديد يلفت الانظار لها.

العراق اصبح ساحة مفتوحة ، فليست هناك قوانين تحكم السيطرة على حركة هذه الاحزاب وتحركاتها واتصالاتها في الخارج ، ولا هناك ضوابط واشراف على مصروفاتها ومواردها ، وكذلك ليس هناك رادع لانفلاتاتها السياسية ومشاريع دورها في تعميق الخلافات والفرقة بين مكونات المجتمع ، كذلك لم يلاحظ اتخاذ اجراءات انضباطية وقانونية على الممارسات التي كثيراً ما تؤدي الى الاخلال بالامن العام الوطني وتخويف المواطنين وارعاب المنتقدين لها في وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة ، فلكون هذه الاجراءات غائبة ، فيحق للجربة والنطيحة أن تمارس ماتريد في هذا البلد .

في العالم القريب من تكوينات العراق الاقتصادية والشعبية والثقافية ، مثل امريكا اللاتينية ، واسيا ، وبعض الدول الافريقية ، وبعض هذه البلدان نفوسها اكثر من العراق ومواردها منظمة ومستخدمة اكثر من العراق ، وهي قد شهدت ظروفا سياسية واقتصادية مماثلة لما شهدها العراق ، لكننا لم نلاحظ انفتاح شهيتها على تاسيس الاحزاب والمنظمات الاخرى ، فقد قام العديد من تلك الاحزاب خاصة في امريكا اللاتينية بتجديد افكارها وبرامجها وسياساتها بما ينسجم ومصالح شعوبها ويتماشى مع التطورات العلمية والثقافية والانسانية التي يشهدها العالم ، لكن نحن في العراق عدد السكان في بلدنا كما يقال بحدود ( 33) مليون نسمة فان المنظمات والاحزاب والكيانات والجمعيات هي تفوق حاجة السكان ، فلماذا هذا التزاحم في انتاج الاحزاب ، خاصة وان المنتج الجديد لايختلف ابداً عما سبقه اللهم إلا بالاسم .

كيان سياسي

التقارير العربية تشير بان هناك رغبة لبعض الاطراف الاقليمية والدولية لتاسيس مثل تلك الكيانات السياسية ، لأن الضعف والانهيار لمنظمات تم الرهان عليها سابقا وفشلت ميدانيا وسياسيا ، يقتضي تشكيل بديلاً لها ، نحن لانريد ان نتهم احدا ولكن نقول مثلا ، هناك كيانات واحزاب ومنظمات عروبية في الساحة العراقية بعضها لايتعدى اصابع اليد وهي ترفض الاتفاق والوحدة مع شقيقاتها ، بحكم الرئاسة والزعامة ، فلما إذن ان يتم الاعلان عن تشكيل تنظيم عروبي جديد باسم ( التنظيم الشعبي العروبي ) هل هناك رغبة في التزعم والتغيير والمنافسة ، أم هناك توجه لزيادة الازمة العراقية ، أم الوضع العام الرسمي العربي يقتضي مثل هذه التشكيلات.

إن الخوف على البلد والناس ليس بكثرة وتعدد هذه الكيانات وانفلات بعضها فحسب ، وإنما الخوف كل الخوف من ان تنفذ اجندات ومشاريع خارجية عربية واقليمية تزيد من الاحتقان الشعبي والفرقة بين مكونات المجتمع ، والمؤسف صار في الوقت الراهن ركوب موجة الطائفية والعرقية والقومية المتشددة هو عنوان الصراعات ، ودخول داعش وقبلها القاعدة واخواتها كان باسم الطائفية ، ثم صارذلك العنوان ياكل ابناء تلك الطائفة مثلما ياكل كل مكونات المجتمع والمارة من المواطنين المسالمين .

ان الكثير من الانفلاتات في الشارع العراقي من خطف واعتداء وسرقة والقتل بكاتم الصوت ، هو نتاج هذا التعدد اللامنضبط للعديد من هذه التشكيلات ، والبعض الاخر يتحرك في ضلها ، والاجهزة التنفيذية من داخلية وامنية مهما بذلت من جهد استثنائي تبقى عاجزة في القضاء عليها إذا لم تشارك كل الجهات القانونية والتشريعية والمواطنين معها ، ثم ليس من المقبول ان تتحول تلك الاحزاب والكيانات من معارضة لتطوير العملية السياسية وكشف الخلل في السلطة الى جهات ناطقة باسم الدولة .

ان تعطيل تشريع قانون الاحزاب وجعله نافذ العمل من قبل مجلس النواب ، ناتج عن رغبة بعض الاحزاب والكيانات في الحصول على الافضلية من هذا القانون او أن يشرع وفق مقاساتها ، وليس كقانون شامل على الجميع ، هو الذي عطل هذا القانون وهو ذاته الذي ساهم بتفريخ تلك المنظمات ، لذلك يمكن القول إن العديد من الدول تبقى طامعة في التدخل بالشأن العراقي كون ساحته مفتوحة لمن هب ودب ، والخشية كل الخشية ما أن ينتهي العراق من صراعه ضد الارهاب حتى يدخل في صراع تجاذبات الدول داخل بنيته المجتمعية والسياسية ، فهل يعي مجلس النواب خطورة ذلك ، ويبدأ بتشريع قانون الاحزاب ويضع الضوابط الكفيلة في الدفاع عن الوطنية العراقية والسلم المجتمعي ، ليكون عصياً على اللاعبين بمقدراته؟.