إنهيار جدار الصمت.. الطوفان قادم – قـاسم حـمزة

كم انت مهلك وملعون ايها الكرسي الذي يجلس عليك من لا يستحقك اتت به الاصابع الغريبة والملوثة او مراحل غدر الزمان بالشعوب الاصيلة يكبر بك من هو اصغر.

وبالمقابل كم انت معطاء وفوق مكانك ميزان العدل وكتب فوقه الملك لله ينفذ قولا وفعلا وليس كما يرفعه التابع الذليل فوق كرسي الظلم والكره والفساد والفرقة وقتل الاخرين ووراء لافتات تخدير العقول البسيطة بشعارات العرق او الدين او المذهب والذي حتما انحرف بجهل الكثير من البسطاء رغم تحذير اصحاب الفكر النير ومن يعي الاهداف المخفية لذلك ويقرأ بامــــعان تاريخ ســـــــيرة هؤلاء عبر الازمان والقرون وما هي افعـــــالهم عندما تخدمهم الظرف وتظهر وجوههم العرقية الشوفونية المعادية لكل ما هو انساني وصاحب تاريخ وسبق وان انقذهم من طريق الضلالة وعبادة النار الى طريق الرحمة وعبادة الواحد الاحد.

وهنا لابد من وقفة على ما حدث منذ اربعة عقود من السنين وما يحدث الان في ايران رغم المعرفة التامة بان السلطة تنهج وتسير عكس التيار وفق منطق التاريخ ولا بد من نهاية مأساوية لهم وخلاص لشعوبهم المنكوبة رغم انهم قد تخلصوا من حكم فردي وتابع كنظام محمد رضا بهلوي وكان امل تلك الشعوب هو الحصول على الحرية والكرامة والحقوق القومية والتي فقدوها ايام حكم الشاه ولكن تبخر هذا الامل بل مورست ابشع الاساليب الشوفونية بل حرموا من حق حتى تسمية الابناء او المدن باسماء تدل على عرقهم بل منعوا حتى من لبس الملابس التقليدية لابائهم واجدادهم وازياء قومهم المتوارثة وتم تهميش ابناء 6 من القوميات وابعادهم عن المواقع الحساسة وغيروا الاسماء للمناطق وجعلها باسماء فارسية مثل المحمرة وعربستان او كردستان او البلوش والاذريين والتركمان مع استعمال القمع الجماعي لشعوب تلك القوميات والابشع من ذلك شن اوسع هجوم على العراق لتدميره واستمر لفترة 8 سنوات.

بل رفعوا شعارا وعلنا تصدير الثورة وارسال الرسائل وقادمون ياعراق واســــتعملوا اقذر الطرق لتمزيق وحدة الشعب باشعالهم -الفــــــتنة الطائفية ولكن ابناء العراق دفنوا احلامهم الشريرة في الوحل.

ولكن حقدهم المتوارث ساهموا بالمشاركة مع المحتل الامريكي وحلفائه والعبور الى داخل العراق باسلحتهم وعملائهم وخبرائهم .

هذه الافعال جعلت العراقين يكتشفوا زيف شعارهم الشيطان الاكبر ثم امتد التدخل الى كافة ارجاء الوطن العربي في قارتي اسيا وافريقيا وبلا استثناء بل ادعاؤهم ببعض الدول العربيــة كالبحرين بل ان البعض من مسؤوليهم صرح ان العراق هو جزء من ايران وما زال الوجود الايراني قائما في المدائن ولا ضرورة لسمة دخول حتى ندخل العراق.

هذه هــــي العنجــــــهية واطماعهم الحــــقيقية بل امتد تدخلهم في اليمن وســــــــاهموا بالتمـــــــرد وفق النظرة الطائفية وخلايا تخريب في الكويت واحــــتلال للبنان وسوريا وجــــــيش وسلاح ووجــــــود شبه احتلال بالعراق وعملوا على محاولة استمرار سلخ قطر من الاتحاد الخلــــــيجي ووسعوا وجودهم في عموم الدول العربية في شمال افريقيا عن طــــــــريق التسليح والاقتتال بين ابناء الشعب الواحد.

هذا القليل من الافعال ضد ارادة الشعوب تاركين الشعوب الايرانية في اسوأ الحالات من التردي وكبت الحريات وسلب حقوق الشعوب القومية بحيث نفد الصبر ورغم عسكرة-الفرس وتهميش الجيش واعطاء القرار للحرس الثوري والاسايش وتكوين الفيالق باسماء مقدسة ليس لتحرير القدس وانما لقمع اي تحرك.