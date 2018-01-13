الإمبريالية الأمريكية .. عاهرة – إيفان علي عثمان

امريكا تدعي الديمقراطية لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن كل مفهوم يتعلق بها فهي تبيع قضايا الامم والشعوب المناضلة وتشتري مصالحها فقضية القيم والمبادىء بالنسبة للمنظومة الامريكية السياسية لا تعني شيئا وخير مثال على هذا دعمها للقضية الكوردية في عهد صدام ومن ثم تخليها عن كل شيء يخص الشأن الكردستاني في عهد العبادي.

فالكثير من العباقرة والمفكرين كتبوا عن امريكا وفي مراحل متعددة من حياة البشرية اتفق الكل انها منبع الامبريالية العالمية فمنها تخرج نداءات الحرية وحقوق الانسان ومنها تخرج الحملات العسكرية والسياسية التي تقصم ظهر الانسانية ففي الماضي كانت الحكومة الامريكية تقف بالمرصاد امام طموحات صدام الدموية التي حاولت ابادة الكرد.

وبعد ان زال البعث الفاشي جعلت من كردستان مرآة لسياساتها الهادفة لدعم طموحات الشعوب المضطهدة الساعية لنيل حريتها واستقلالها بعدها سارعت بدعم قوات البيشمركة في حربها ضد داعش وحضر مشروع الاستفتاء الى الواجهة الذي يعد حقا قانونيا لكل شعب وامة في العالم.

هنا تغيرت رؤيتها واتخذت جانبا عدائيا لهذا المشروع المصيري الذي دعى اليه البارزاني كونه قائد الامة الكردية والهادف الى اقامة دولة كوردية حرة مستقلة دعائمها واسسها الحرية والسلام والاخاء والعيش المشترك فبين لحظة النصر التي عاشتها كوردستان ضد داعش وصعود نجمها القومي الوطني الداعي لتقرير المصير عبر الاستفتاء انسحبت الولايات المتحدة من دعم ومساندة الاكراد وتخلت عن كردستان شعبا وحكومة وقيادة هنا ظهر وجهها الحقيقي وانكشفت مخططاتها الرامية الى تمزيق كل مكتسبات وتطلعات الجماهير الكردستانية وهذا ان دل على شيء فهو دليل واضح وملموس لفقدان الادارة الامريكية لكل قيم ومبادىء الانسانية وبهذا ظهرت ملامحها الوحشية الهادفة لتحطيم وتدمير ارادة الشعوب.

فاليوم امريكا تحاول وبكل الوسائل اعادة سيناريو الهجرة المليونية للامة الكردية ففي الامس كان صدام واليوم تتخذ من العبادي وسيلة لدحر قوات البيشمركة الباسلة واهانة كرامة المواطن الكردستاني وبالتالي تهميش واقصاء الكرد من خارطة العالم.

ففي العقود المنصرمة ناضل العديد من الشجعان من اجل حرية شعوبهم ومنهم الثائر العالمي ارنيستو تشي جيفارا حيث قاتل بقبضة من حديد وفولاذ العقلية الامريكية الامبريالية لأنه كان يعلم انها وصمة عار على جبين البشرية فهي مهد الحروب الاهلية ومحاربة الحقوق المشروعة للامم.

فمن يلقي قنبلة نووية على شعب اعزل لا يمكنه ان يعرف المعنى الحقيقي للقيم والمبادىء.

هكذا فعلت امريكا مع اليابان وارتكبت مجازر في الفيتنام ودمرت خارطة الشرق الاوسط بصفقات اسلحة تقدر بالمليارات في سبيل ان تبقى مصالحها خارجة عن دائرة الخطر فالامبريالية الامريكية عاهرة تبيع نفسها من اجل اراقة دماء الغير ومعاداة الامم السائرة نحو تحقيق استقلالها بالمقابل تشتري كل ما يؤدي الى توسيع بؤرة الصراع واشعال الحروب وهذا ما يحصل الان اي انها تستعمل كل الوسائل والغايات لتحقيق اهدافها والحفاظ على منظومتها المتمثلة بالعهر والفساد والنفاق والاتجار بقضايا الامم الثائرة الباحثة عن الحرية والاستقلال .