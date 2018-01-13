بين الشذوذ والمال – سيف ابراهيم

لا شك ان علي الوردي ، قد خلّف اثارا عظيمة في علم الاجتماع ، جعلته من القلائل الذين قد تطرقوا للموضوعات ، التي لا يجرؤ عليها احد . بذلك اصبح مثار اعجاب الكثير ، من الذين امنوا بافكاره و اقتنعوا بما قدم ، و هو بالفعل قد كان ذا اثر كبير ، في مسالة التشخيص و التحليل و خاصة على مستوى المجتمع العراقي . لكن هناك بعض الامور طرحها ، و التي يتوجب الوقوف عندها طويلا ، كونها تعزز مفاهيم و تؤسس لحقائق ما هي بحقائق . ففي كتابه مهزلة العقل البشري ، يقول في تحليله لموضوعة الشذوذ الجنسي ، ان هذا الانحراف انما حصل في المجتمعات العربية لسبب واضح جدا . الا و هو ابتعاد الجنسين عن بعض ، و هذا الابتعاد و بحكم حاجة الانسان لممارسة الجنس ، جعله يحاول اشباع رغباته هذه من خلال الشذوذ ، كونه المتاح و المباح الوحيد و الذي لا يجلب الشكوك . اما في موضع اخر من الكتاب ، يقول الوردي ان الانسان بطبعه و طبيعته ، يشعر بالملل حتى و ان كان ما يمتلكه شيئا جميلا و مميزا ، او انه افنى العمر من اجله . يذكر في ترصين فكرته هذه ، حالة الرجل القروي الذي فكر بينه و بين نفسه مستغربا ، عندما شاهد صاحب محل الحلوى جالس ، و غير آبه لها ، في حين ان القروي لو كان بمكانه ، لكان فعل الامر ذاته ، كونه قد ملّ من الحلوى حينها . هذا بالاضافة الى مثال اخر و هو حالة الناس ، عندما ترى احدى الجميلات من النساء ، فيقول كل منهم ، انه لو كان قد حظي بها زوجة لما اهتم لامر النساء الاخريات ابدا ، بينما الواقع سيكون على العكس من ذلك بمرور الوقت و ايضا وفق مفهوم سببية الملل .

هنا يجب التوقف لوهلة و التمعن بكثرة ، فعندما نطبق مفهوم الملل و الذي هو جزء من سلوكيات الانسان ، بحسب وجهة نظر الوردي ، و نربطه بالشذوذ نخلص الى نتيجة مهمة جدا . الا و هي ان الشذوذ هو ليس بسبب ابتعاد الجنسين عن بعض ابدا ، بل بسبب ابتعاد الجنسين عن الدين الحق ، و انحرافهم عن المثل و المبادئ الاخلاقية و ميلهم و انجرافهم نحو هوى النفس . و بدليل الوردي ذاته ، ذلك انه يؤمن بحقيقة الملل عند الانسان ، و انه يستشعر الملل بالتقادم من اي شي ، وان كان هذا الشي جميلا او طيبا او غيرها من الصفات المحببة للنفس البشرية . بمعنى اننا لو جعلنا الاختلاط بين الجنسين متاحا ، و اصبحت هناك امكانية لاقامة العلاقات بينهم ، فبالتقادم و بمرور الوقت سيحدث الملل من الجنس الاخر ، و سيتم البحث عن ممارسات من نوع مختلف . و بذلك سيصل الحال الى الشذوذ ايضا ، و لعل خير من يثبت هذه النتيجة هو عالم الغرب ، حيث نجد بعد اباحة العلاقات بينهم و اشاعة الجنس في كل زمان و مكان . نراهم قد توجهوا الى حالة الشذوذ بالعلاقات ، فاصبح الرجل يتزوج الرجل و كذلك النساء ايضا ، بل و اوجدوا التشريعات لها . فهل هذا كان نتيجة لعدم الاختلاط بين الجنسين ، هو الذي جعلهم يشذون ام كان نتيجة للملل من كثرة العلاقات بينهم ، ام كان السبب الفعلي و الحقيقي و المنطقي هو ابتعاد المرء عن المثل و القيم الاخلاقية و الدينية يا ترى ؟؟!