طريقان مختلفان – احمد عبد الصاحب

لست اول من يتحدث عن طريقين مختلفين في الحياة ، فكل انسان يرى ان طريقه هو الصحيح حتى ان لم يقلل من اهمية الطريق الاخر او ينتقده ، وكلنا يبحث عن الطريق القويم الذي يوصله الى مبتغاه ، من هنا فان كل ما فات مات وما علينا الا التفكيربالغد بعد ان خسرنا الكثير بالامس ، واتفق مع الذين يقولون ان الغد لمن يراه ، وهذا يفرض علينا جميعا التفكير العميق بهذه المقولة او الحكمة لاني ارى فيها الخلاص من الواقع المر الذي نتعامل معه ونبدا البحث عن سبل جديدة للخلاص.

اليوم ونحن نعيش اجواء الائتلافات والرموز السياسية والصراعات الحزبية استعدادا للانتخابات المقبلة التي يرى المحللون السياسيون انها ستقام في موعدها في منتصف ايار 2018، وانهم يرون ان الانتخابات ستكون حاسمة وسيتغير خلالها مسار العراق ككل.

الجرح لم يلتئم بعد ، والسبب في ذلك يعود الى الطائفية المقيتة والمحاصصة البغيضة ، والصراع من اجل المكاسب بين الكتل السياسية وعدم وجود برنامج حكومي واضح للمصالحة الوطنية التي ظلت تنخر جسد العراق والعراقيين في حالة نادرة لم يعشها الناس من قبل.

في هذا الوقت فان الامور قد بلغت مرحلة جديدة تتيح البدء بتسوية سياسية خاصة في هذه الانتخابات التى تحتاج الى رجل او حزب وطني يستطيع ان يرسم خارطة سياسية حقاً تنسجم مع ظروف هذه المرحلة ، لان تكرارا الوجوه نفسه في العملية الانتخابية المقبلة يعني الارتباط بالماضي والتواصل معه والاستمرار في نفس المنهج السابق ، وهذا ما نشكو منه نحن العراقيون ، في عدم التوصل الى حل سياسي ينهي حالات الصراع القائمة وكاننا لم نفعل شيئا.

ولست مغاليا القول ان اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية هو الشخص الذي لم يستسلم وظل واقفا لوحده تحت مظلة مبادئه وافكاره الوطنية التى تشغل باله، فهو الذي لم يذهب الى ايران رغم المغريات السرية منها والعلنية ، ولم يلتفت الى الدول الكبرى ، فقد اختار الوطن اولا واستبعد الخيارين اللذين لا ثالث لهما وهما الانضواء تحت جناح دولة اقليمية اوالدخول في تحالفات مع قوى دولية عظمى كونه يؤمن بان العراق لابد ان تكون له رؤية ستراتيجية في تحقيق امله المنشود والمحافظة على نفسه.

وظل علاوي بطلا مقاتلا بمفرده بعد ان تخلى عنه رفاقه المقربين ومنهم حسن العلوي الذي عاد الى حضن الحقيقة بعد شعوره بالالم والغربة الوطنية لانه يعرف ان الطريق الى الحرية طويل وليس الغاية الوصول الى نهايته لكن الغاية ان تموت على هذا الطريق في سبيل الوطن .

حين انفتح التقويم الجديد للانتخابات عادة ما نقع في (اغراءات الامل) ، نتحمس لتحقيق هدف ما، سنتخيل اننا سنتمكن من العيش بامان وسعادة واقتصاد مزدهر ، لكن الحقيقة المحزنة اننا لا ناخذ ذلك على محمل الجد لاننا قد وصلنا الى شعور بان تحقيق ذلك بات مستحيلا ،وهذا ما فرضته الظروف المحيطة بالسنوات الماضية، الا انه عندما لا يكون تحقيق الاماني سهلا فانه لا يعني بالضرورة ان يكون مستحيلا ما دامت هناك مفاتيح يحملها هذا الرجل (علاوي ) ، وهذا ما يفرض علينا محاولة امتلاك القدرة على التصويت لمن نراه مناسبا واتخاذ فعل ايجابي وان لا نغرق في بداية التغيير وسنلمس تغييرا .

انه يمتلك نظريات وفلسفات مسند تؤكد ضرورة التوصل الى اجماع سياسي واجتماعي عبر جهود وتطلعات نضالية واضحة في تقديم نوع من التضحيات دون ذكر ثورة او انتفاضة جماهيرية لكن عبر صناديق الاقتراع ، وقدرة على الفرز بطبيعة كل مرحلة ، والادلة على ذلك كثيرة ومعلومة للجميع ، وهو يعرف تماما النظريات والاسس المتعارف عليها في انظمة الحكم اضافة الي التاريخ السياسي للبلاد وايمانه بالديمقراطية وتبادل السلطة وفق انتخابات حرة ونزيهة ورفضه التام للطائفية.