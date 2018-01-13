الرصافة تطبّق العمل بالتذاكر الألكترونية في قطاع الصدر

العيادات الشعبية تشغّل مختبر الصحة المركزي بعد الدوام

بغداد – قصي منذر

قررت دائرة العيادات الطبية الشعبية التابعة لوزارة الصحة والبيئة تشغيل مختبر الصحة العامة المركزي بعد الدوام الرسمي ضمن قانونها .

وقال مدير عام الدائرة حازم عبد الرزاق الجميلي في بيان تلقته (الزمان) امس انه (استناداً إلى بيان الوزارة دائرة التخطيط وتنمية الموارد تقرر تشغيل مشروع المختبر بعد الدوام الرسمي وفق قانون الدائرة رقم 89 لسنة 1986 المعدل). وأضاف أن (الهيكل التنظيمي يتكون من مدير القسم ومدراء الشعب وموظفين معنيين بالفحوص المختبرية وإداريين ومحاسبين وسواق وموظفي خدمة).

نظام الكتروني

وبشأن اخر افتتحت الدائرة جناح خاصا في المركز التخصصي الثاني للأسنان بمحافظة الديوانية .

ونقل البيان عن معاون مدير عام الدائرة للشؤون الفنية شهاب احمد جاسم انه (تقرر افتتاح الجناح الخاص في المركز التخصصي الثاني لطب الأسنان بدائرة صحة المحافظة لتقديم خدمات حشوات الأسنان والجذور وتقويم الأسنان).

مشيرا الى ان (ردهات الأجنحة الخاصة مجهزة بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية والتشخيصية إضافة إلى الخدمات الفندقية المميزة وبأسعار مناسبة قياسا بالأجور في المستشفيات الأهلية والمراكز الطبية الخاصة).

وتابع جاسم أن (افتتاح تلك الاجنحة تلبية لحاجة المواطنين ورغبتهم في معالجة مرضاهم فيها). موضحاً أن (ردهات الأجنحة الخاصة تم افتتاحها في عام 2009 وبنسبة 25 بالمئة من أسرة المستشفيات وفقاً للتعديل الثاني رقم 49 لسنة 2008 ضمن قانون الدائرة رقم 89 لسنة 1986 الذي نص على معاملة الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية معاملة العيادات الشعبية وشمولها بأحكام هذا القانون). من جهة اخرى افتتح مدير قطاع الرعاية الصحية الأولية في مدينة الصدر باسم عبود محمد الكناني التذكرة الطبية الالكترونية لبرنامج الزائر الصحي في مركز صحي الشهيد احمد المالكي .

نظام الكتروني

وأشار الكناني خلال الافتتاح في بيان تلقته (الزمان) امس الى إن (صحة الرصافة شملت القطاع بهذا النظام الالكتروني ما يسهم في تخفيف الأعباء عن الملاكات الطبية والصحية والارتقاء بالخدمات الطبية من خلال إتباع البرامج والوسائل الحديثة).

مؤكدا ان (القطاع يعمل على شمول جميع المراكز الصحية في المدينة بالتذكرة الالكترونية).

كما قامت وحدة تعزيز الصحة في قطاع البلديات الأول بحملة توعوية بشأن الأنفلونزا الموسمية.

وقال مدير شعبة المراكز في القطاع علي صبري أن (الوزارة تهدف الى وقاية المجتمع من الأمراض المعدية والسيطرة عليها ، فضلا عن رفع كفاءة العاملين الصحيين من خلال محاضرات علمية وتدريبهم على الأساليب الحديثة للوقاية من فيروس الأنفلونزا ومخاطره وفعالية اللقاح).

مشيرا إلى (استمرارية الحملات التوعوية للحد والوقاية من انتقال العدوى). مؤكدا أن (معرفة طبيعة المرض ومسبباته وأعراضه وطرق الوقاية منه تعد ركيزة أساسية لمنع انتشار المرض والإصابة به).

الى ذلك زار فريق طبي من قطاع البلديات الثاني دار المسنين في الرشاد لتقديم الخدمات الطبية .

واكد مدير القطاع هاني فياض ان (الفريق اجرى الفحوصات الطبية العينية والمختبرية للنزلاء لمعرفة الأمراض التي يعانون منها وتوفير العلاج المناسب لهم مع الحرص على تحديد المواعيد الطبية السريعة لمتابعة الحالة الصحية ورصد أي ملاحظات قد تكون جديدة على صحة كبار السن لضمان خدمة متكاملة عالية الجودة للمسنين).

خدمات طبية

على صعيد متصل اوعزمدير عام الدائرة عبد الغني سعدون الساعدي إنشاء مركز طوارئ بمنطقة النهروان من اجل تقديم الخدمات الطبية والصحية إلى مناطق الإطراف .

وقال الساعدي خلال اجتماع مجلس الإدارة إن (الدائرة تعمل وبكل الإمكانيات المتاحة لتقديم الخدمات الطبية والصحية المتميزة لمناطق الإطراف). واضاف انه (الاجتماع ناقش افتتاح ردهات العناية النفسية ولاسيما توسعتها في مستشفى الشهيد الصدر والإسراع وإكمال المتطلبات بالنسبة إلى الردهات الأخرى من اجل تقديم الخدمات بهذا المجال المهم في المستشفيات).