شركة الفاروق تنفّذ مشروع مستشفى الجهاز الهضمي بالبصرة

الإسكان ينجز أعمال الأسفلت لطرق سامراء والدور والموصل

بغداد – تمارا عبد الرزاق

تباشر وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بأعمال الأسفلت في مشروع (سامراء- الدور- العلم) بتمويل من قرض البنك الدولي لاعادة اعمار المناطق المحررة بكلفة 8 مليارات دينار.

وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس ان (شركة حمورابي العامة وبأشراف دائرة الطرق والجسور التابعتين للوزارة باشرتا بتنفيذ أعمال الأسفلت المتمثلة بطبقة الاساس القيري التبليط في مقطع الدور واعمال القلع في طريق الـــعلم في مشروع سامراء- الدور- العلم الذي يبلغ طوله 45كيلو مترا). واضاف ان (المشروع يعد من المشاريع المهمة والستراتيجية, حيث يتضمن العمل قلع طبقة الاسفلت القديم لبعض اجزائه مع فرش وحدل طبقة حصى خابط وتنفيذ اعمال الاكساء والتي تشمل ثلاث طبقات اساس ورابطة سطحية). وتابع البيان ان (الوزارة تواصل تنفيذ الحملات الخدمية اليومية في مدينة الموصل بجانبيها الايمن والايــــــــــسر كما انها تواصل تنفــــــــــيذ الحملات الخدمية اليومـــــية في مدينة الموصل لتنظيف ورفع النفايات من شوارع وأحياء 17تموز قرب جامع بركة الرحمن والأسواق التابعة لها ), مشيرا الى ان (قطاع الحدباء البلدي يواصل حملاته اليومية وفق خطة يومية وبشكل متواصل لتشمل مناطق واحياء القطاع خصوصا المناطق التجارية نتيجة كثرة النفايات الناتجة عن الحركة الاقتصادية لعمليات البيع والشراء ومنها منطقة المجموعة الثقافية والغابات التي تمتاز بكثرة زائريها).

واوضح البيان ان (تنفيذ أعمال التنظيفات اليومية مستمرة في قطاع السلام البلدي ضمن قاطع المسؤولية لتشمل مناطق الوحدة قرب مول السلام ، وشارعي السبعاوي والصابرين ، وقرب جامعي حازم المشهداني ورشان وسوقي سومر والميثاق ومحيط دوميز ، فضلا عن الحملات اليومية التي تجريها الملاكات في بقية احياء القاطع. واشار المركز الاعلامي الى ان فرق الصيانة في قطاع نركال البلدي التابع لقسم الجزائر ، أجرت عمليات تنظيف ورفع انقاض ونفايات من شوارع واحياء حي الغفران ومقتربات الجسر الرابع ، فضلا عن اعمال التنظيفات اليومية التي تقوم بها الملاكات الخدمية ضمن خطة العمل اليومية للقطاع والاقسام التابعة له).

تنفيذ خطط

ومن جانب اخر افتتحت الوزارة الموقع البديل لمبنى مديرية بلدية الموصل في الجانب الايمن لتنفيذ خطتها الخدمية في اعادة التأهيل والصيانة وتقديم الخدمات لاهالي الجانب الايمن من مدينة الموصل وان افتتاح المقر البديل يعني تسهيل الامور اللوجستية وتقديم الخدمات لاهالي الجانب الايمن).

وتابع ان افتتاح الموقع البديل للبلدية ياتي لمواكبة عملية الاشراف المباشر على رفع الانقاض والنفايات في مناطق ايمن الموصل بالاضافة الى المتابعة اليومية لعمل كوادر البلدية في تقديمها الخدمات الى اهالي الجانب الايمن لاسيما ان الجانب الايمن يعاني بشكل كبير قلة في الخدمات مما شكلت مشكلة مستعصية في اعادة النازحين الى مناطقهم المحررة).

تهيئة وتبليط

واضاف البيان ان (اعمال الصيانة شملت اعمال تهيئة وتبليط في حي الوحدة، بواقع 200 طن من الاسفلت وبمسافة 600 متر بالأضافة الى تهيئة وتبليط طريق موصـــل- دهوك قرب السيطرة بواقع 130 طن من الاسفلت وبمسافة 520 متر، مشيراً الى انه تم التأكيد على مسؤولي القطاعات والاقسام بمتابعة وازالة التجاوزات الحاصلة على اراضي الدولة والقضاء على العشوائيات بالمدينة القديمة في الجانب الايمن.

يذكر ان بلدية تواصل تنفذ خطتها الخدمية المعدة من قبل ومن خلال الملاكات الفنية في شعبة المشاريع والصيانة باغلب شوارع مدينة الموصل), وتابع البيان ان (مديرية بلديات محافظة واسط إحدى تشكيلات الوزارة باشرت اعمالها بصيانة وأكساء وتأهيل الحفر والتخسفات الحاصلة في شارع الحولي وفرشها واكسائها بمادة الاسفلت بكلفة إجمالية بلغت 445 مليون دينار). واوضح ان (الملاكات الهندسية والفنية في شركة الفاروق العامة للمقاولات ألانشائية أحدى تشكيلات الوزارة أستأنفت تنفيذ اعمالها في مشروع مستشفى الجهاز الهضمي والكبد في محافظة البصرة واكمال ماتبقى من العمل بعد توقف دام اكثر من ثلاث سنوات بسبب الازمة المالية، وبدعم متواصل من الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والذي اثمر عن أستثناء المشروع من الضوابط واستأنف تنفيذ اعماله حيث بلغت نسبة ألانجاز الفعلية 86 بالمئة).

غازات طبية

واضاف البيان ان (المشروع يتألف من خمس عشرة بناية اهمها البناية الرئيسية ، بناية الخدمات ، بناية الغازات الطبية ، ابنية لسكن الاطباء والمتزوجين والعزاب، فضلاًعن ابنية حفظ الجثث والاستعلامات والكهرباء ،وابنية تخصصية وخدمية اخرى).

مشيراً الى ان (المستشفى يتسع لـ 50 – 100 سرير), وتابع ان (الوزارة انجزت اعمالها في مشروع محطة وقود الكفل الواقعة بمحافظة بابل ولصالح وزارة النفط – شركة تعبئة الغاز حيث تم تشييد هذه المحطة على مساحتها ارض 3600 متر مربع ووفق احدث المواصفات الفنية المطلوبة مع شروط ومتطلبات السلامة البيئية اذ تبلغ كلفة المشروع أكثر من ملياري دينار).