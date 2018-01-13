شركة الحبوب تنقل السكر والزيت إلى مخازن بازوايا في نينوى

التجارة تناقش مع السفارة الكندية تطوير العلاقات الإقتصادية

بغداد- شيماء عادل

بحثت دائرة العلاقات الاقتصادية و الخارجية التابعة لوزارة التجارة مع القائم بالاعمال في السفارة الكندية اندورتيرنر تطوير العلاقات الاقتصادية وضرورة دخول الشركات الكندية الى السوق العراقية لتوريد الحبوب .

وقال مديرعام الدائرة عادل المسعودي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطرفين بحثا ضرورة دخول الشركات الكندية الى السوق المحلية لتوريد الحبوب الى العراق مع تأطير هذا التعاون من خلال مذكرة تفاهم مشتركة بين الطرفين اضافة الى امكانية الحصول على دورات تدريبية لملاك الشركة العامة لتجارة الحبوب في مجال الحبوب وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الكندية في هذا المجال).

واضاف ان (تيرنر أكد سعي بلاده لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع العراق وتوقيع مذكرات التفاهم لتوريد الحبوب الكندية للسوق العراقية مثمنا الانتصارات التي حققتها الحكومة العراقية على عصابات داعش الارهابية وتحرير كافة اراضية من قبضة هذه الزمر الاجرامية).

فيما اعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة للوزارة عن تجهيز سايلو العطيفية لوكلاء مناطق الكرخ والحرية والنازحين في جانب الكرخ بحصص جديدة من مادة الرز الفيتنامي و الاورغواني. ونقل البيان عن مديرعام الشركة هيثم الخشالي القول ان (الكميات المجهزة للـــــــــــمناطق المذكورة بلغت 790طنا فيما تم تجهيز النازحين في جانب الكرخ بكمية بلغت 675 طنا من الرز الفيتنامي), واشار الى (انجاز صومعه شلب الشامية التابعة لفرع الديوانية تنظيم الصكوك الخاصة بمستحقات مسوقي الحنطة للاعوام السابقة حيث تم انجاز المعاملات الخاصه بتسويق الحنطه لعام 2016 والتي بلغ عددها 2432 صكا). واضاف ان (عدد الصكوك الموزعة بلغت 1921 صكا من اصل 2432 وماتبقى منها511 صكا سيتم تسليمها حال مراجعة ذوي العلاقة).

جولات رقابية

وتستمر الشركة العامة لتصنيع الحبوب قيامها بجولات رقابية لمطحنة المقداد الحكومية لمتابعة الية انتاج وتجهيز مادة الطحين. واضاف مدير عام الشركة طه ياسين عباس انه تم (تكليف لجنة رقابية داخلية في الشركة لمتابعة الية انتاج وتجهيز مادة الطحين اضافة الى الاطلاع على الية العمل في المطحنة والواقع الانتاجي والفني بعد اجراء اعمال صيانة وتأهيل لبعض مكائن ومعدات المطحنة). مشيرا الى ان (اللجنة زارت اقسام ومفاصل المطحنة لتقويم الاداء وانعكاس اعمال الصيانة والتطوير المنفذة على الواقع الانتاجي وكفاءة المطحنة كما اعدت اللجنة تقريرا مفصلا عن نتائج الزيارة والتوصيات الى الادارة العليا في الشركة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها). وارسلت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية كميات جديدة من مادتي السكر وزيت الطعام الى مخازن بازوايا في الموصل. ونقل البيان عن مدير عام الشركة قاسم حمود منصور القول انه (تم ارسال كميات جديدة من مادتي السكر وزيت الطعام الى مخازن بازوايا في الموصل وبواقع 621 طنا من مادة السكر و150 طنا من مادة زيت الطعام من اجل تجهيزها للمواطنين ضمن الحصة التموينية). واضاف ان (شركته ملتزمة بتأمين المواد الغذائية للمواطنين من خلال استمراها بعملية استلام وتجهيز المواد الغذئية في فروع الشركة في المحافظات ومراكز البيع التابع لها حيث تم ارسال كميات جديدة ايضا من مادة زيت الطعام إلى فرع الشـــركة في محافظة ذي قار وبواقع 596 طنا وتجهيز مادة السكر للمواطنين في المحافظة وبواقع 145 طنا.

من جانب اخر اشار حمود الى ان (لجنة التطوير والاستثمار في الشركة عقدت اجتماعا مع عـدد من المستثمريـن لبحث العطاءات المقدمة بخصوص الأراضي المعدة للاستثمار في مجمع الإمام علي عليه السلام وموقع الشركة في ساحة المظفر حيث تأتي هذه الخطوة من اجل تحقيق النجاح في عملية تعظيم موارد الشركة.واعلنت دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة بان يوم السبت من كل اسبوع دوام رسمي في الدائرة وفروع التموين كافه لحين الانتهاء من انجاز توزيع البطاقة التموينية الجديدة .

واكد مدير عام الدائرة ابتهال هاشم صابط بانه (تم اتخاذ هذا الاجراء لفسح المجال امام المواطنين لاستلام بطاقاتهم الجديده بالفترة المحدده والتي تم تمديدها بمصادقة الوزير سلمان الجميلي على ذلك وشددت على ضرورة قيام المواطنين بالاســــــراع بتسليم مستمسكاتهم لدى وكلاء التموينية تسلمهم بطاقاتــــهم التموينية الجديدة لعامي2018-2017 كذلك الابلاغ عن المسافرين والمتوفين ليتسنى للدائرة شطبهم من البطاقة التموينية حسب الضوابط والتعليمات المعمول بها في الوزارة).

مبالغ جباية

واوضحت ان (مبلغ الجباية لقاء تسلم البطاقة هو الف دينار فقط لكل بطاقة بواسطة وصل رسمي وفي حالة المطالبة باي مبلغ اضافي لابد من الاتصال بمقر دائرة التخطيط والمتابعة او عن طريق الهواتف المعلنه سابقا .

من جانب اخر اشارت صابط الى استنفار الدائرة لاسطول نقلها لمناقلة محصول الحنطة المحلية من سايلو مخمور الى بقية المحافظات حيث تم توجيه قسم النقل المركزي احد اقسام هذه الدائرة بالايعاز الى اقسام النقل والورشة في الشركات كافة بضرورة استنفار الامكانات من ناحية النقل والتوجه الى سايلو مخمور لمناقلة 36000 طن من الحنطة المحلية الموجودة هناك الى بقية المحافظات وحسب الخطة التسويقية المعدة من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب).

مشيرة الى انه تم( توجيه لجان بالوجود في اقسام النقل للشركات وكذلك مرافقة الاسطول وصولا الى سايلو مخمور وذلك لتلافي العقبات التي تعترض طريقهم).