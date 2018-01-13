صاحب السلطة يملك الأموال والعقارات – علي محمد الجيزاني

المساواة والعدالة والمواطنة كذب في بلدنا .لكن رايتها داخل امريكا الذين يسميها الاسلاميون بلد الكفار ثماني سنوات الرئيس الامريكي يحكم ، ومن ثم يذهب مواطنا عاديا وسياسيونا بالخضراء لا يقدمون شيئا للفقير لكنهم يسرقون العقارات والاموال ولم يقدموا شيئا للفقير الذي يبكي يوميا على الغذاء والسكن …

عندما ذهبت الى امريكا شاهدت العدالة بام عيني .الحكومة الامريكية تخدم شعبها عن طريق الشركات تعطي للمواطن الامريكي دار للسكن وتوفر له عملاً براتب محترم وتـــــوفر الامان والخدمات، وحياة مترفة غير محتاج للاحـــــزاب وغير محتاج للسلطة، لان الحكومة وفرت للمواطن كل احتياجاته المالية والسكنية والصحية والتعليمية والأمنية.

ولهذا لم يرشح المواطن للانتخابات ولم يتمن ان يكون وزيرا او مديرا لانه غير محتاج ولم يسرق المواطن الامريكي ولم يقبل رشا …

منذ زمن والضباط يقومون بانقلابات عسكرية من اجل الفوز بالسلطة في العراق لان السلطة هي المال والعقارات، والان احفادهم متنعمون في اوربا وامريكا وعقاراتهم المؤجرة التى ترسل لهم مبالغها بالدولار من العراق وهم بالخارج.

كل دساتير الحكومات السابقة الحالية في العراق هي فساد ونهب وهذه السياسات لم تعط للمواطن العراقي عقارا او دار سكن مهما كانت الظروف الا جزءا بسيطا من العراقيين ممن هم قريبين للسلطة او التجار اما الفقراء يعانون شظف العيش.

والان عاد بنا الزمن للستوتات مثل باكستان وبنكلاديش الدول الاكثر فقراً بالعالم .

يبقى المواطن العراق جائعا لانه ورقة بيد الحاكم .سواء للقتال او للدمار او للانتخابات او الى المسيرات .

الان تهيأت لجميع العراقيين الظروف ان ينضموا للأحزاب من اجل ان يستلموا السلطة بالعراق لكي يتنعموا واقاربهم وقسم من اعوانهم في الحكومة الجديدة التي توزع العقارات والاراضي والرواتب المزدوجة على السياسين ، وأية حكومة تأتي مستقبلا تسير على نفس المنوال .. لهذه الاسباب وصل عدد الاحزب المشاركة بالانتخابات القادمة مئتين وأربعة لانهم جياع يحتاجون رواتب وعقارات جديدة للمستقبل ، وعند لفوزهم لم يحققوا الحياة الكريمة للعراقيين ويبقى الفقراء على حالهم (نفس الطاس والحمام ) .

واسال وانا في امريكا على كثير من الرجال العراقيين المقيمين في امريكا بعد سقوط صدام حسين عن طريق بعض المعارف يأتيني الجواب هذا الشخص عنده عقارات في بغداد وترسل له حوالات وحاليا يعيش في لأس فيغاس يلعب قمارا. ومن هذا الشخص الالاف لسوء توزيع العقارات من قبل حكام العراق .

هناك عراقيون يعشون في فقر مدقع وهناك عراقيون يعيشون في تخمة،.ولهذا السبب عندما اسأل الفقراء لماذا انتم منتمون للحزب الشيوعي ايام زمان في عهد الملك فيصل حيث كان الفقراء في بغداد يعيشون بالصرائف وكان الجواب يأتيني ان النظام الاشتراكي عادل وتوزيع الثروة للمواطن عادل ايضا.ولهذا السبب كان الفقراء سابقا من اهل الصرائف في بغداد اغلبهم بالحزب الشيوعي، لكنهم مقتولون مذبوحون ،ولم يروا السلطة بأعينهم ولان الشيوعيين فشلوا بالعراق بسبب الاحزاب الاسلامية وحرم الشيوعون من السلطة وانتمى الفقراء للاحزاب الاسلامية من اجل ان ينالوا ما يطمحون للعيش الرغيد بالعراق لكنهم لم ينالوا ما حلموا به ألك الله يالفقير تبقى بالعشوائيات بدون ســـكن ولا عمل.

علي محمد الجيزاني