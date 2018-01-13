الرافدين يخيّر المواطنين الدفع بالدينار أو الدولار

خبير لـ (الزمان): تنوّع الرسوم الكمركية تقلل المساومات

بغداد- قصي منذر

عد الخبير الاقتصادي عبد الحسين المنذري ان تخيير مصرف الرافدين للمواطنين بدفع الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية اما بالدينار او الدولار وسيلة مهمة لتقليل المساومات ورفد البلاد بالعملة .

وقال المنذري لـ (الزمان) امس ان (دفع الرسوم في المنافذ الحدودية بالدولار او الدينار له اهمية كبيرة كونه سيرفد الدولة بالعملة الصعبة لصالح وزارة المالية وبالتالي ستضاف العملة الى خزينة الدولة التي كانت في السابق تحصل عليها عن طريق بيع النفط), واضاف ان (هذا القرار يساعد على زيادة احتياطي البنك المركزي من العملة ويقطع دابر السماسرة الموجودين بالمنافذ الحدودية وتقليل مساومتهم للمواطنين) .

واعلن المصرف عن ان بامكان المواطنين دفع الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية بالدولار او الدينار، لافتا الى ان استمارة الجباية هي تنظيمية ولاحكام السيطرة والرقابة ولسهولة التدقيق في المراكز الحدودية.

استلام رسوم

وقال بيان للمصرف امس ان (استلام الرسوم الكمركية من المواطنين المستثمرين تكون بطريقة الدفع بالدينار اي لكل 5 بالمئة تكون الكلفة 5000 دينار وذلك لتغطية تكاليف عملية عد وفرز ونقل وتامين المبالغ حيث ستكون الكتلة النقدية كبيرة), مشيرا الى انه (في حالة استلام الرسوم بالدولار يتم ايداعها في الفرع بحساب اوراق نقدية حسب نشرة المركزي للشراء وبسعر 1182), مؤكدا (وجوب تسجيل الفئات على ظهر مستند القيد مع قوائم الاشعار المرسل للخزينة ويتم قيد مبلغ الرسوم المقرر في حساب المراكز الكمركية الحدودية وبالسعر الرسمي للدولار ليكون التقويم والتسجيل بنفس السعر), مبينا ان (الفرع حدد 0,3 بالمئة دينار عن حفظ امانات عجلات المغتربين الاجانب), ونوه البيان الى (استيفاء 4 بالمئة عن الايداعات النقدية بعملة الليرة السورية الذي يطبق فقط على فرعي الوليد وربيعة الحدوديين او بالدينار او ما يعادلهما بالليرة السورية من المودع).

لافتا الى انه (يتم تحويل المبالغ المستحصلة شهريا على اساس سعر الصرف بالدينار اي لكل دولار واحد الى قسم الخزينة بموجب اشعار يثبت فيه تفاصيل الاشعار عن استلام الرسوم الكمركية والضريبية من المواطن الذي يتم انجاز ايداع امواله), وتابع البيان ان (المصرف وضع الية مناسبة بهدف تبسيط اجراءات استلام الرسوم من المواطنين المشمولين بالدفع في المعابر الحدودية وهي تكون عبر قيام المواطن بملء استمارة الجباية التي تقدم له من الفرع وبكل دقة وبعدها تستحصل تواقيع المكلفين بالدفع على استمارة الجباية تأييدا منهم بدفع تلك الرسوم).

طرق تجاوز

على صعيد اخر ناقش ديوان الراقابة المالية الاتحادي مع المفتشين العموميين المعوقات التي تعترض عمل المفتشين وطرق تجاوزها . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (رئيس الديوان صلاح نوري خلف التقى بمجموعة من المفتشين العموميين في الوزارات وتم خلال الاجتماع مناقشة المعوقات والمشكلات التي تعترض عملهم وطرق تجاوزها وتذليلها), واشار خلف الى ان (مكاتب المفتشين ركن أساسي من أركان مكافحة الفساد في البلاد).