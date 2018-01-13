شركة المنتجات تزيد كمية المادة المخصصة لديالى

النفط يؤهّل المنشآت في كركوك ويستأنف الصادرات

بغداد- شيماء عادل

اكد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج كريم حطاب ان الوزارة قطعت شوطا مهما في تأهيل المنشآت النفطية في محافظة كركوك وحرص الوزارة على تأهيل وتطوير المنشآت والحقول النفطية في المحافظة بهدف إدامة وزيادة الانتاج من حقول كركوك واستئناف الصادرات. وقال حطاب خلال تفقده للمنشآت النفطية في المحافظة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة وضعت خططا طموحا لتأهيل المنشآت النفطية وتطوير البنى التحتية وإعادة تاهيل الخزانات ومحطات الضخ والانابيب النفطية الناقلة للنفط الخام والمنتجات النفطية).

واضاف ان ( الوزير جبار اللعيبي قد اوعز بتسخير جميع الامكانيات المتاحة من اجل دعم المشاريع النفطية في المحافظة وبتشكيل فرق متابعة وأشراف من قبل الوكلاء والمسؤولين في الشركات النفطية الاخرى لزيارة المحافظة بهدف المعايشة والمتابعة اليومية لعمليات التأهيل والتطوير الجارية في الحقول والمنشآت النفطية والمصافي وخطوط الانابيب والتوزيع وغيرها). وتابع حطاب انه (التقى بالمحافظ راكان الجبوري وبحث معه اهمية تضافر جهود الجهات المعنية من اجل تحقيق الاهداف وخطط النهوض بالصناعة النفطية والغازية في المحافظة فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين). وكان حطاب قد تفقد عددا من المنشآت النفطية في شركات نفط ومصافي وغاز الشمال ، فضلا عن خطوط الانابيب وتوزيع المنتجات النفطية والحفر وشرطة الطاقة. وعلى صعيد متصل قررت شركة توزيع المنتجات النفطية زيادة الحصة اليومية المقررة لمحافظة ديالى من منتوج النفط الأبيض وبواقع 200ألف لتر عن الحصة المقررة وذلك من خلال توجيه اللعيبي . ونقل البيان عن مدير عام الشركة كاظم مسير ياسين القول أن (هذه الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع الطلب على المنتوج في فصل الشتاء مما يتطلب وقوداً إضافياً لتلبية إحتياجات المواطنين).

منتوج ابيض

موضحا أن (حصة المحافظة من منتوج النفط الأبيض إزدادت من 400 ألف لترالى 600 ألف لتر يومياً), وأكد مسير أن (الوزارة والمتمثلة بشركة التوزيع ماضية بنهجها الذي إنتهجته بزيادة حصص المحافظات من أنواع المنتجات النفطية كافة وحسب الحاجة الفعلية لكل محافظة وحاجتها الى المنتوج وفقاً للظروف المستجدة). و اصدرت الوزارة ايضاحا بعد ان ثمنت حرص مجلس النواب ولجان الطاقة والمالية والقانونية على الثروة النفطية والمصلحة العامة للبلاد وتعقيبا على قرار المجلس بشأن إلزام الوزارة بإيقاف عمل شركة كار في حقول كركوك . واكدت الوزارة خلال التوضح ان (الوزارة تشرف بشكل مباشر على ادارة القطاع النفطي في المحافظة وان شركة نفط الشمال هي الجهة الوحيدة التي تقوم بعمليات التأهيل والتطوير للحقول والمنشآت النفطية في المحافظة بضمنها حقلا باي حسن وافانا وبإشراف ومتابعة من قبل اللعيبي ووكلاء الوزارة والمفتش العام وبمساعدة ودعم فني واداري من شركات ودوائر الوزارة الاخرى).واضاف ان (الوزارة تؤكد بان شركة كار لاتعمل في حقول كركوك التي انسحبت نهائيا من حقلي باي حسن وافانا عشية دخول القوات الأمنية الى كركوك وفرض سيطرة القانون في المحافظة وقد اقتصر وجود عدد من الأفراد من الشركة المذكورة في غرفة السيطرة لمحطات الضخ فقط ولا يتعدى عددهم العشرة أشخاص لغرض تسليم الأجهزة والمعدات في هذا الموقع الى العاملين في شركة نفط الشمال). مشيرة الى ان (الصادرات النفطية من حقلي باي حسن وافانا الى ميناء جيهان التركي متوقفة منذ التاريخ اعلاه وتستغرب الوزارة مطالبة المجلس الوزارة بإيقاف عمليات التصدير وهي متوقفة حقا منذ التاريخ المشار اليه وايمانا من الوزارة بتنفيذ الواجبات, والمسؤوليات المناطة بها بشرف ومهنية ووضع المصلحة العامة للعراق فوق جميع المصالح الضيقة فقد واصل العاملون في القطاع النفطي الليل بالنهار من اجل توفير المنتجات النفطية والطاقة الكهربائية والحاجات الملحة الاخرى للمناطق المحررة في محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار وغيرها ومن اجل تحقيق الخطط العاجلة لهذا الغرض فقد اتخذت الوزارة سلسلة من الاجراءات الضرورية لمواجهة التحديات الجديدة ، منها التعاقد مع الشركة المذكورة في وقت سابق على تصفية 40 الف برميل باليوم من نفط كركوك في مصفاها في اربيل ولمدة عام واحد فقط ), وتابع ان (هذا اسهم في تلبية جزء كبير من حاجة المواطنين في تلك المناطق والحيلولة دون حصول نقص في المنتجات النفطية).

استثمار امثل

مشيرا الى ان (الوزارة حريصة على الاستثمار الامثل للثروة الوطنية والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مدن العراق باعتبار ان خدمة المواطن هي هدفها ومسؤوليتها وان ابوابها مشرعة لاستقبال جميع الآراء والمقترحات التي تخدم المصلحة العامة وفِي الوقت الذي تحترم فيه الوزارة قرار البرلمان فهي تأمل من جميع الجهات المعنية تقديم الحلول الواقعية للمشاكل والازمات الى جانب القرارات التي تتخذها وتلزم بها الوزارة لان خلاف ذلك قد يتسبب في خلق أزمات ومشاكل غير محسوبة والوزارة في غنى عنها).