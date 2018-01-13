العلاق يكشف عن خطة شاملة للإستثمار في مؤتمر الإعمار وخبيران لـ (الزمان): على المسؤولين الكويتيين تفادي التصريحات المعكّرة لصفو العلاقات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

دعا خبيران في الشأن السياسي المسؤولين الكويتيين الى تفادي اطلاق تصريحات من شأنها ان تعكر الصفو بين العراق والكويت، فيما اكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان مؤتمر اعمار العراق الذي ستضيفه الكويت منتصف الشهر المقبل سيشهد تقديم خطة شاملة للاستثمار بهدف إعادة الاعمار والتنمية في العراق. ونقل عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله في مؤتمر صحفي اعلن خلاله تفاصيل تضييف بلاده للمؤتمر إن (الكويت انتصرت رغم جراحها لدورها الأخلاقي والإنساني والعربي لدعم العراق) في اشارة الى دخول العراق للكويت في 1990.

تعمق هوة

وقال المحلل السياسي صباح زنكنة لـ(الزمان) امس ان (اية مشاعر بغضاء تحصل بين اي بلدين تعمق الهوة ولا توفر مناخات آمنة للالتقاء بين الطرفين ومثل هكذا اجواء مشحونة لا يمكن معها الجلوس على طاولة والتوصل الى حلول لبعض القضايا العالقة بين البلدين), واضاف انه (عندما تصدر بعض التصريحات غير المنضبطة فهي بالاساس لا تعكر مزاج المواطن فحسب وانما تجس بعض الاوجاع التأريخية التي من الممكن ان تعود بنا الى ايام المأساة), واوضح ان (هكذا تصريحات غير مسؤولة هي اليوم وممكن تلافيها في المؤتمر ذاته ويقدمون توضيح او يعطون ما هي المتبنيات المستقبلية هل ابقاء العلاقة العلاقة العراقية الكويتية على حافة البركان او على مسافة يمكن ان تتوطد اكثر لحل المشاكل العالقة بين البلدين لاسيما ان العراق اعطى تنازلات كثيرة للكويت), داعيا الى (الابتعاد عن هكذا تصريحات ولا يمكن جعلها طريقة اعلامية وفتح ابواب التراشق الاعلامي حتى لا تصعب الطريق اكثر مما عليه). من جانبه قال المحلل السياسي ماجد زيدان ان (ما جرى بين العراق والكويت ليس بالامر السهل يمكن نسيانه وبالتالي تصدر بين الحين والاخر تتصريحات من الكويت وغيرها تذكّر بما جرى وهذا امر يقلّب المواجع ويفترض بمثل هذه التصريحات ان لا تصدر)، مشيراً الى ان(الكويت تقدم المساعدات الى العراق في السنوات الاخيرة والعراق قد نسي الماضي كالحدود المائية وميناء مبارك مع ان هناك اشكاليات مختلفة بين البلدين ولكن مع الزمن يمكن ان تذوب هذه الخلافات الموجودة).

تأثير سلبي

وشدد على ان (اي تصريح غير مسؤول ويثير المشاعر من كلا الجانبين سيؤثر سلباً في العلاقة بين الجانبين), واضاف ان (العراقيين يقدّرون للكويت تضييفها مؤتمر اعمار العراق والجهد الذي يبذله كما ان العراق لم يقصر سواء مع بالكويت او غيرها من دول الجوار وهو يحاول ان يتجاوز المرحلة الماضية بالرغم من جراحه هو ايضاً التي اذا ما نكئت فستفرز قيحا), وخلص زيدان الى القول (نحن بحاجة الى سلام وبحاجة الى تعاون اقتصادي والى نلتزم بالضوابط وان ننسى ماكان ونعمل بما هو قائم الآن). واوضح الجار الله خلال المؤتمر ان (هذا المؤتمر يختلف عن المؤتمرات السابقة ذلك أنه مؤتمر تنموي يفتح المجال امام القطاع الخاص لإعادة اعمار العراق بإسهام البنك الدولي الذي سيوفر الضمانات المطلوبة للاستثمار).

مضيفًا ان (بلاده تتوقع مشاركة فاعلة خلال هذا المؤتمر الذي سيبحث خلال يومه الأول دور منظمات المجتمع المدني في إعادة إعمار العراق ثم في اليوم الثاني دور القطاع الخاص فيما ستعلن الدول عن مساهماتها خلال الاجتماع الرسمي الذي يعقد في 14 شباط المقبل). وفي شأن متصل، حدد البنك الدولي ثلاثة مجالات للتركيز المحتمل للتمويل في العراق. وافاد بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء بترؤس الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق الورشة الخاصة بسياسة تمويل المشاريع بين البنك الدولي وممثلين عن الجهات الحكومية والاقتصادية المعنية بالمشاريع الاستثمارية.ونقل البيان عن العلاق قوله ان (الورشة تهدف للوصول الى آلية تمويل مشاريع إعادة اعمار العراق)، موضحا ان (المؤتمر الذي ستضيفه الكويت منتصف الشهر المقبل، سيشهد تقديم خطة شاملة للاستثمار بهدف إعادة الاعمار والتنمية في العراق).

حنطة شاملة

وأضاف ان (الحكومة لديها خطة شاملة للاستثمار ستقدمها في المؤتمر لاعمار القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية، لا سيما وان العراق سيتعامل مع بنوك وجهات دولية). وأشار الى ان (ملف الحاجات الإنسانية لادارة التمويل وفي مقدمتها البنك الدولي والمصارف العاملة في العراق). من جهتها كشفت مديرة مكتب البنك الدولي في العراق يارا سالم عن انجاز مقترح دراسة استراتيجية للتمويل المشترك لصندوق تمويل العراق. وقالت ان (مسؤولين في البنك الدولي استعرضوا آلية الاستراتيجية وكيفية عملية التمويل، والمبادئ الخاصة بالتمويل المتضمنة تنويع المصادر والاعانات الذكية للافادة من الأموال والمنح، والمصداقية مع الشركات والمستثمرين، اذ حدد البنك الدولي ثلاثة مجالات للتركيز المحتمل للتمويل، وهي القطاع الخاص، والقطاع العام، والتمويل المبتكر).