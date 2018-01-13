تحديات العصر – ناجح صالح

كانت حياة الانسان فيما مضى تكاد تكون مستقرة لا لبس فها ولا غموض، وليس ثمة منغصات الا فيما ندر رغم قساوتها وشدتها لكنه ألفها على ما هي عليه لتكون بالتالي بسيطة لاسيما تلك العلاقة الحميمة التي تربطه بغيره من الناس فلا تكلف ولا تصنع .. انه على الفطرة، شاغله الأول توفير لقمة العيش له ولأسرته، ويتضامن مع الجماعة التضامن الذي تتطلبه تلك العلاقات الاجتماعية .

أما اليوم فقد أخذت التحديات من حياتنا مساحة احتوت أوقاتنا كلها لنفتح أعيننا على واقع مرير مؤلم.

فما هي هذه التحديات التي تطالعنا كل حين لتفرض علينا أزمة بعد أزمة أيا كانت هذه الأزمات نفسية أو عـــــــاطفية أو اجتماعية أو معيشية ؟

ان البعض منا لم تعد له القدرة للوقوف بوجه هذه التحديات لتغمره دون أن يتمكن من النجاة والبعض الآخر يحاول أن يتشبث بخيط أمل للخلاص، كما أن بعضا آخر ركب الموجة واستسلم للمغريات دون اعتبار أنها من التحديات التي تعصف بحياته لتقلبــــــــها رأسا على عقب .

فهل يا ترى لنا القدرة لاحتواء هذه التحديات ومجابهتها أم ترانا نستسلم ؟

لعلنا لا نريد أن نقول كلمة الفصل في هذا الصدد وأن نفكر ألف مرة قبل أن ننطق بالكلمة التي قد تضر قبل أن تنفع .

والواقع أن عالمنا السريع المتغير لم يعد باستطاعة أحد أن يوقف شيئا من سرعته، كما أن تأثيراته رسخت في أذهاننا لنكون واقعين تحت سطوته وضرباته أيضا .

وها نحن نلمس التغيير في واقعنا الاجتماعي وفي العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض .. حتى في صميم الأسرة تبدو هذه العلاقة واهية تراخت فيها تلك الخيوط التي كانت تشدها ذلك الشد المحكم بما فيه من مشاعر عاطفية تهز الوجدان والضمير .

أين هي تلك المرأة التي كانت تنقاد الى زوجها انقياد الطاعة دون أن تقف بوجهه لتقول لا ؟

وأين هو ذلك الأبن الذي يخضع لسلطة والديه لترتسم على محياه صورة البر والاحسان ؟

وأين هو ذلك الصديق الذي يفي بالعشرة الطويلة التي تربطك معه ؟

أيكون حب الذات هو الطابع الذي بات يتحكم فينا ؟

أتكون الاثرة هي المحور الذي نتبادل فيه المصالح والأطماع دون أن تكون لنا صحوة من أخطارها؟ان جملة من التحديات لا يمكن حصرها تواجهنا كل يوم بل كل ساعة تقابلها جرائم وأعمال عنف واحباط وخوف تكاد تخيم على أنظارنا وأفكارنا لنكون مكبلين بقيود لم نعرفها من قبل .

انها رؤية لا تخلو من مخاطر، وقد تجرحنا الجرح الشديد ولكن بقية من الأمل قد تعيد الينا سيرتنا الأولى .