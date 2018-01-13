أفراحنا المجنونة والطائشة – فائز جواد

في الوقت الذي تخرج فيه الملايين من المواطنين في مناطق عواصمها وشوارعها محتفلين بفوز بلدانهم بميدالية رياضية او كاس وبطولة كروية وخاصة بكرة القدم وبالتالي تعيش تلك الجماهير الرياضية وخاصة في بلدان الغرب وبعض الدول العربية نشوة الفوز حتى ساعات الصباح الباكر نجد في العراق تمتزج الدماء والدموع مع نشوة الفوز الذي سرعان ماينقلب الى هم وغم بل يتحول الى مآتم حقيقية عندما تفقد عائلة بغدادية احد ابنائها الذين يتعرضون لاصابة غالبيتها ماتكون مميتة تتجاوز حد اصابة العوق بطلق ناري طائش يطلق من قبل احد المحتفلين يحتفل بفوز منتخبنا بكرة القدم ليتحول تصرفه هذا الى كارثة حقيقية وتشتعل سماء العاصمة بغداد بومضات الاطلاقات النارية التي يتناوب عليها عدد من الرعاع الهمج الذين يجهلون لغة الفرح والاحتفالات الحقيقية فيعتقدون ان لغة وصوت الاسلحة النارية هي الاحتفال الحقيقي والتعبير عن الفرح ، وقبل ايام قلائل ودعنا عاماً واستقبلنا آخر وكانت ليلة راس السنة الميلادية ليلة حمراء اشتعلت فيها سماء العاصمة بالالعاب النارية المستوردة من الصين وبعض الدول بواسطة تجار منتفعين بمباركة جهات متنفذة بالتاكيد هي الاخرى مستفيدة بالتالي اتخمت اسواقنا المحلية بانواع مختلفة ومتطورة من الالعاب النارية وباسعار زهيدة شجعت المواطن وخاصة من الشباب والاطفال على شرائها واستخدامها بشكل يومي في ساعات النهار والليل ومن دون مسؤولية او رادع ورقيب ماتسببت وحسب الاحصائيات التي اعلنتها الداخلية والصحة باصابات ووفيات واضرار بليغة ببعض الممتلكات ناهيك على اهدار المليارات من الدنانير على تلك الالعاب النارية او ماتسمى بالصعادات الملونة والمفرقعات التي تسبب بحروق وجروح نتيجة استخدامها بشكل عشوائي واحيانا يرافقها اطلاقات نارية من اسلحة حقيقية مختلفة الانواع ، هنا السؤال الذي يطرح نفسه الى متى نبقى نستخدم لغة السلاح ؟

ولايعلمون ان هذه هي لغة الارهابيين والقتلة من الذين لاينتمون للانسانية ، نعم كانت ومازالت ومنذ زمن النظام السابق لغة الرصاص هي اللغة التي نعبر فيها عن افراحنا وللاسف تجدنا بافراحنا واحزاننا نمسك اسلحتنا ونطلق رصاصاتنا بلا وعي ولاشعور ونطلق النار بشكل عشوائي دون ان ندرك ان هذه الكتلة الحديدية الملتهبة بالنار على من ستسقط وهي التي تحدث ثقبا في الحائط السمنتي وتحفرالارض المعبدة بالاسفلت فكيف اذا ماسقطت على راس بشر وسرعان ماتكتشف عائلة ليس لها ذنب سوى انها سمحت لاحد اطفالها وافراد ها ان يخرج او يقف عند عتبة الدار فتسقط هذه الجمرة الطائشة فتودي بحياته على الفور لتتحول نشوة الفوز الى حزن ومأتم وتتخم وقتها ردهات طوارئ مستشفياتنا بالجرحى والحالات المحرجة التي تتعرض للاصابة بطلق ناري طائش ومجنون وهمجي ، نعم في الامس القريب يؤكد بعض المنتمين الى فصيل الهمجية الرعاع انهم مازالوا لايحترمون القانون والنظام بل لايخافونه بل لاينتمون الى الانسانية بصلة عندما تكون لغتهم لغة السلاح ويقينا ان الحكومة وسلطاتها الامنية وبكافة مفاصلها تتحمل ماجرى ويجري بعد كل مباراة رياضية وفوز ومناسبة سعيدة سرعان ماتتحول الى مأتم وكارثة وهنا يتحتم اصدار تعليمات وقوانين صارمة ومشددة تلاحق مطلقي العيارات النارية بعد كل حالة فرح وخاصة الرياضية منها وتحاسبهم وتفرض غرامات وتصادر اسلحتهم ومعاملتهم كمجرمين ينالون العقاب المستحق مثلما كان يتعامل بها النظام السابق وكيف كان يلاحق هؤلاء الامر الذي حد من هذه الظاهرة المتخلفة ويشمل هذا مطلقي العيارات النارية في الاعراس والفصول العشائرية قبل ان يتسببوا بكوارث انسانية ولانريد ان نقارن مابين النظام السابق والحالي وكيف كان المواطن يهاب القانون في وقت يضربه الان عرض الحائط ، ويقينا اننا لانخاطب فقط سلطاتنا الامنية في التشديد على محاسبة مطلقي العيارات النارية ومستخدمي الالعاب النارية والمفرقعات المستوردة بعد حالات الفرح وحتى الحزن بل نخاطب المواطن الذي يطلق تلك العيارات الطائشة والقاتلة ونقول له انك تقتل الهواء والماء والشجر والطيور والانسانية بطلق ناري واحد فاي نوع من البشر انت ؟

فمن حقنا ان نطلق عليك لقب الهمجي والارهابي تكن تتسبب بهدر دماء الابرياء وتعوقهم بل تقتلهم مع سبق الاصرار ويقينا انك تستحق العقاب بالمثل ، فلنجعل افراحنا تسعدنا قبل ان تحزننا ونجعلها تتحول الى مآتم وكوارث من صنع ايديكم .