الساعدي : ترشيح السامرائي يهدف إلى حمايته من القضاء

البرلمان يعلّق عضوية نائبين تجاوزا السياقات القانونية

بغداد – قصي منذر

علقت رئاسة البرلمان عضوية نائبين لمدة 15 يوما واحالتهما الى التحقيق بسبب تجاوزهما السياقات القانونية. فيما كشف النائب عن كتلة الاحرار رياض غالي الساعدي عن اسباب ترشيح مثـــــــــنى السامرائي .

وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب إن (البرلمان يسعى الى القيام بمهامه التشريعية باقرار القوانين المهمة التي تستدعي وقفة جادة ومسؤولة لاقرارها).

لافتا الى (وجود تحديات كبيرة تفرض على الاطراف السياسية كافة الابتعاد عن اثارة الخلافات والصراعات التي يراد بها اعاقة عمل البرلمان من خلال افتعال مشكلات بشأن ملفات اجرائية يعمد اليها البرلمان بشكل دائم وفقاً للدستور والنظام الداخلي).

وأوضح البيان أن (النائبين الساعدي وعواد العوادي اثارا في جلسة البرلمان الماضية لغطاً تجاوز السياقات القانونية خلال التصويت على احد النواب البدلاء التابعين لاتحاد القوى العراقية), مبينا أن (رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قرر وفقاً لصلاحياته شطب اقوال النواب من الجلسة و تعليق عضويتها لمدة 15 يوماً).

اجور ايام

وتابع ان (القرار تضمن ايضا استقطاع اجور الايام التي تعلق بها عضويتهما مبلغاً بقدر ما يستقطع عن النائب المتغيب بدون عذر مشروع وكذلك احالتهما الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي لغرض التحقيق في المخالفة المسندة اليهما وفرض ما يتناسب من عقوبة قد تصل الى اسقاط العضوية). من جهة اخرى اتهم الساعدي رئاسة البرلمان بتمرير ما وصفها صفقة السوامرة في مجلس النواب . واكد الساعدي في تصريح امس ان رئاسة مجلس النواب تصر على تمرير صفقة السامرائي لكسبه عضوية البرلمان والحصول على الحصانة قبل استجواب وزير التربية محمد اقبال) على حد تعبيره.

افشال مؤامرة

واضاف ان (السامرائي تم ضبطه قبل اشهر وهو يقوم بالغش في احدى الجامعات الاهلية حيث ما زال التحقيق بهذا الامر من قبل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي).

مؤكدا (افشال مؤامرة فساد واسعة في مجلس النواب تتضمن تنازل النائب مطشر السامرائي عن مقعده لصالح السامرائي المتهم بقضايا فساد في الوزارة بحجة المرض)على حد زعمه .

مبينا ان (الاستقالة بحجة المرض امر غير صحيح والهدف منها حماية السامرائي من القضاء والنزاهة لانه مطلوب بقضايا فساد). داعيا اعضاء البرلمان الى (الوقوف بوجه اي محاولة لاستغلال البرلمان و تنفيذ صفقات فساد والاساءة للشعب).

مقاطعة جلسات

وكان اتحاد القوى قرر مقاطعة جلسات البرلمان لحين الاعتذار عن الاعتداء على احد نوابه.

وقال المصدر إن (التحالف قررمقاطعة جلسات البرلمان بعد اعتداء نواب كتلة سياســـــــــــية على احد نوابهم). مشيرا الى انه (رهن عودته الى الجلسات بأعتذار الكتلة الى النائب الذي تعرض للاعتداء).

وشهدت جلسة البرلمان الاثنين حدوث مشادة وتدافع بالأيدي بين بعض نواب تحالف القوى وكتلة الاحرار بشأن نية عرض التصويت على مثنى السامرائي بديلا عن النائب المستقيل مطشر السامرائي الامر الذي دفع اتحاد القوى .