الكهرباء تناقش أهمية عقود الخدمة والجباية للمواطنين

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ناقشت وزارة الكهرباء مفهوم عقود الخدمة والجباية والشراكة مع القــــــــــطاع الخاص. وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (ملاكات الوزارة نظمت ندوة تثقيفية ضمن الخطة الاعلامية المعدة بشأن تدريب الملاكات في محافظات بغداد ونينوى والبصرة لشرح مفهوم مشروع الشراكة مع القطاع الخاص عقود الخدمة والجباية والغاية والهدف منه ومدى فائدته للمواطن وما تحقق بعد استلام الشركات للمناطق المشمولة بعقود الخدمة والجباية وكيف أدى إلى انخفاض الأحمال وتقليل الضائعات فضلاً عن الوفرة في تجهيز الطاقة وتحقيق العدالة في التوزيع وتقنين الاستهلاك كي ينعم المواطن بساعات تجهيز أفضل).

مشروع شراكة

مشيراً الى أن (التسعيرة ثابتة وتدعم من الدولة بنسبة 94 بالمئة وان ما يثقل كاهل المواطن هو مايسدده للمولدات وليس مايسدده للوزارة).

مؤكداً ان (هذا المشروع ليس بخصخصة الكهرباء كما يدعي بعض المغرضين بل هو مشروع شراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الخدمة والجباية في حين ان مفهوم الخصخصة يعني بيع جمـــــــــــيع ممــــــــتلكات الدولة للقـــــــــــطاع الخاص).

موضحاً ان الوزارة باشرت بهذا المشروع في بعض المناطق وحققت نجاحاً كبيراً والهدف منه القضاء على التجاوزات وتقليل نسبة الضائعات وانهاء الفجوة الكبيرة الحاصلة بين الإنتاج والتوزيع بسبب الإسراف في استهلاك الطاقة الكهربائية والتجاوزات المنتشرة على الشبكة الكهربائية في قطاع التوزيع فضلاً عن ان حجم الانتاج لا يتناسب مع مبالغ الجباية مقارنةً بكمية الانتاج مع التوزيع). واوضح البيان ان (قائمة الأجور تصدر من الوزارة وان الشركة هي فقط حلقة وصل بين الوزارة والمواطن).

توزيع كهرباء

من جانب اخر تواصل الملاكات الهندسية والفنية في مديرية توزيع كهرباء واسط التابعة للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الوسط اعمالها بصيانة الشبكة الكهربائية ورفع التجاوزات في عدد من مناطق المحافظة .

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس القول ان (الاعمال تضمنت صيانة وتأهيل خط 33 المحطة الكورية الى جانب تسليك خطوط منطقة الجوز وخط طريق المطار على اعمدة الضغط الواطئ وكذلك اصلاح عطب محولة في منطقة الفرات والجوز اضافة الى صيانة 4 محولات مختلفة السعات وكذلك تأهيل جزء من مغذي الجهاد الجديد واعادة تاهيل مغذي العزة القديمة فضلاً عن تنفيذ حملة لرفع التجاوزات وجباية الديون في مناطق دجلة والقدس والاسواق وكصبية الجمعية وكذلك اصلاح عدد من العوارض الفنية على مغذيات و تاهيل شبكة الضغط الواطئ للمنطقة القديمة في الجانب الايسر وتعديل اعمدة مائلة للسقوط في قرية الانعام واصلاح عارض فني على مغذي الشهابي خط 11 كي في).