رؤية شعبان الرافضة للعنف الثوري – حمدي العطار

العنف المبرر او كما يطلق عليه العنف الثوري أو الدكتاتورية البرليتارية والعنف والعنف المضاد كلها كانت تسمح بأستخدام العنف ضد الاخر او معارضي الانظمة الشيوعية، تلك الانظمة التي رفعت شعارا الانسانية ضد الرأسمالية المتوحشة، فهل من اجل تطبيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الاستغلال الطبقي يجب أن يستخدم العنف؟ تساؤل كان يجيب عليه الدكتور عبد الحسين شعبان في الجلسة الثقافية الفكرية التي عقدت في قاعة الجواهري بالاتحاد العام للكتاب والادباء!

في استعراض شعبان لكتبه التي ناقش فيها الماركسية ومثالب تطبيق الاشتراكية بالاخص في الاتحاد السوفيتي كان يشكل على الاحزاب الشيوعية (احتكار السلطة) (احادية الحزب) (استخدام العنف المفرط)

ويوضح ان الارث الماركسي والماركسية التقليدية مثلما بشرت بالعنف حسب مقولة ماركس (العنف قاطرة التاريخ) بحيث لا تستطيع البشرية أن تتحول من مرحلة تاريخية الى مرحلة متقدمة من دون ممارسة العنف،لكن ماركس كان له كتاب يعتقد شعبان بإنه مهم جدا ولم يلق الاهتمام الكافي اسمه (المسألة اليهودية) قد يكون السبب اعتقاد البعض بإن ماركس يتكلم فيه عن الدين اليهودي! لكن شعبان يرى فيه دعوة صريحة لبناء دولة مدنية! في هذا الكتاب اوضح ماركس بإن اليهودية ليس في الدين اليهودي بل برأس المال، لأن الانسان يعيش مع رأس المال وليس مع الدين، رأس المال هو من يتحكم بمستقبل اليهودي، وفي هذا الكتاب (الصغير) في الحجم المهم بالمضمون تطرق ماركس الى بناء المجتمع المدني وعن الحريات والتطور السلمي والانتقال السلمي والعدالة والمواطنة والدولة المدنية والمشاركة الانسانية.

كان شعبان في حديثه يتكلم بألم كيف تحول الحلم الثوري الرومانسي الصادق الى كابوس بنظر الاخرين بسبب الممارسات السلبية والتطبيقات المشوهة التي استخدمت العنف والاضطهاد ضد الاخرين (الرأي الاخر) من داخل الحزب وخارجه،ولا يرى شعبان بإن العنف فقط كان في زمن ستالين بل حتى لينين يتحمل بعض المسؤولية حينما تحولت في عهده المرحلة الثورية (الطهرية) الى صورة اخرى خاصة في اختلافه مع رفيقه كاوتسكي الذي اعتبره لينين غير ماركسي لأنه لا يؤمن بدكتاتورية البرليتارية (علما إن جميع الاحزاب الشيوعية الان لا تؤمن بدكتاتورية البرليتارية) على الرغم من إن لينين في زمنه قد عنف ستالين لأستخدامه العنف ضد القوميات غير الروسية وكذلك انتقد وزير الداخلية برجنسكي لأستخدامه العنف والقوة في التحقيقات مع الاخرين لكنه من الناحية النظرية مهد الطريق لستالين ليصبح قائداً دكتاتورياً ويقوم بتصفية قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي وليصبح الشك فقط تهمة تؤدي الى الاعدام! كما ينتقد ايضا شعبان الديمقراطية المركزية في الاحزاب الشمولية (نفذ ثم ناقش) ولا يرى بإن العنف يمكن ان يخلق العدالة! وبهذا الارث من العنف استمدت الاحزاب الشمولية مبررات استخدامها للعنف ضد شعوبها مهما كانت أنتماء هذه الاحزاب الشمولية (قومية – بعثية – ماركسية- اشتراكية- اسلامية) وبذلك فقدت الكلمات معانيها فالشيوعية التي تعني الجمال عندما تستخدم العنف تلغي الانسانية من الاخر المعنف(لأنه سيفكر بالانتقام)، ومن يمارس العنف، كذلك العنف يخلق مجتمعاً منافقاً انتهازياً لا يملك مصداقية في الولاء لوطن!

شعبان تطرق في الجلسة الى كتابه (الحبر الاسود والحبر الاحمر – من ماركس الى الماركسية) سنة الاصدار 2013 ، اعتمد شعبان في وضع هذا العنوان على حالة الخوف والرعب الذي يعيشه الشعب السوفيتي في ظل النظام الشيوعي، ويورد تلك الحكاية” مجموعة من الشباب السوفيتي يرغبون في تحسين اوضاعهم المعيشية فأتفقوا بإن الحل يكون في السفر الى سيبريا للعمل وادخار بعض المال لشراء شقة او سيارة، واتخذوا قراراً بإن يذهب احدهم الى سيبريا ليجس النبض ومن هناك يكتب لهم بصدق ما يصادفه،لكنهم قالوا كيف سيكتب بصدق لأن البريد عندنا يفتح ويقرأ من الرقيب، قالوا يتصل بنا بالهاتف! قالوا لكن الاتصالات مراقبة! لذلك اتفقوا ان يرسل رسالته فإذا كانت بالحبر الاسود فالكلام صادق وحقيقي لكن اذا كان بالحبر الاحمر فالكلام غير حقيقي، ذهب هذا الشخص وبعد مدة كتب لهم رسالة يقول فيها (الوضع جميل، الاموال متوفرة، العمل معقول، النساء على اجمل ما يكــــــون، الفودكا ممــــــتازة ورخيصة،والسعادة تغمرني) لكنه كتب رسالته بالحبر الاحمر!