الفردوس المفقود – ثامر مراد

حينما أسرح بخيال الحزن وأنا أتابع جميع دول العالم من خلال المعلومات التي ليس لها نهاية في – النت- أطلق زفرة تصل الى عنان السماء وأظل أتلوى من علامات الكآبة والحزن الشديد كافة وأخاطب ذاتي بلا رحمة ” …لماذا نحن هكذا ؟ وأقصد بكلمة – نحن- العراق من أقصاه الى أقصاه ” . من خلال تجربتي الطويلة في هذه الحياة توصلت الى قناعة تامة من أنه لايوجد حزب أو حاكم أو رئيس منذ أن تأسس العراق حتى هذه اللحظة يهتم لشيء إسمه – الشعب أو الوطن أو التقدم أو بناء الأنسان- كل حزب يأتِي للحكم يحاول أن يتظاهر بأنه جاء من أجل الشعب المحروم ورفع الحالة المعاشية للفرد وفي اللحظة التي يعتلي فيها دفة الحكم أو المقعد الأول في الدولة ينصرف الى تكوين مملكة عملاقة من المال تتجاوز الخيال ولم يعد يعرف شيئاً إسمه أنا و أنت أو أنتم . يتحول الوطن الى مملكة خاصة تدر الأرباح الهائلة الى فئة إسمها الأقرباء أو العائلة ويبقى الشعب يتألم ويحلم بجنة عرضها من الشمال الى الجنوب ومن الغرب الى الشرق. حينما بدأت أدرك الحياة سمعت أن حزب البعث جاء من أجل الطبقات المسحوقة ومن أجل تطبيق العدالة والوحدة والحرية والأشتراكية وراح الأعلام الرسمي يمجد – القائد المقدام الذي حطم ألأوهام- وما أن صار المسؤول الأول حتى راح يقتل ويبطش بكل من يفكر أن يقول لا لدرجة أن العائلة الواحدة كانت تخاف من الأطفال في البيت . وجاءت الأحزاب الأسلامية وفرحنا أشد الفرح لأنها أي الأحزاب تخاف الله وتحاول تطبيق العدالة السماوية من أجل خدمة الأنسان العراقي الفقير بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى . على حين غَرّهْ – كما يقولون – تحول كل مسؤول الى مشروع من أموال خاصة تغدق كل شيء على أفراد العائلة والمقربون. وبقينا نحن الفقراء ننظر بحسرة الى كل شيء تمتلكه الدول الأخرى.

العراق جنة حقيقية بما يمتلكه من مياه وأرض خصبة وموارد أخرى ولكنه جنة مفقودة أو فردوس مفقود لا أحد من الحكام السابقين يعرف كيفية تحويل هذه الأرض الى فردوس حقيقي . الكل يبحث عن مصالحه الشخصية ولا أحد يفكر بشيء إسمه العراق أو تقدم البلد الكبير . هذه الأموال العملاقة التي يمتلكها العراق لو وقعت في يد فرد نطلق عليه رئيس البلاد همه الوحيد رفاهية الأنسان وتقدم البلاد لصار العراق جنة تعادل كل جنة على وجه الأرض . لا أعــــرف السر في هذا الأحباط الكبير.

هل أن الأنسان العراقي لايعرف كيفية إستخدام هذه الأموال داخل العراق أم أن هدف كل شخص أو حزب شيء آخر وهو البناء خرج حدود العراق. نحتاج الى ثورة علمية إجتماعية إقتصادية فنية وسلوك حكام يفهمون المسؤولية الكبرى التي تقع على عاتقهم من أجل إنقاذ الأنسان العراقي. اسوأ شيء في تاريخ البشرية أننا – نحن العراقيين- نمتلك كل هذه الأموال ويوجد شخص ليس لديه بيت خاص مُلك صرف ويعيش في بيت لايليق بحياة المخلوق الذي كرمه الله على كافة المخلوقات – ألا وهو الأنسان – أعرف أن كلامي هذا ليس له قيمه ولكنه غيض من فيض ومحاكاة الذات كلما شاهدتُ دولة متقدمة في مواقع – النت – المتعددة.