المقدادية والعظيم تشكوان من الأمية وإنقطاع الكهرباء

بعقوبة تزيل أكثر من 50 تجاوزاً ومخالفة على الأملاك العامة

ديالى ــ سلام عبد الشمري

اعلن قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبد الله الحيالي ، انه (اجرى جولة ميدانية في سوق بعقوبة برفقة الأجهزة الامنية من الدفاع المدني وقسم شرطة بعقوبة والفوج النموذجي وبلدية بعقوبة والكهرباء لغرض ازالة التجاوزات لضمان سهولة حركة المارة من المواطنين وآليات الدوائر الخدمية وخاصة سيارات الدفاع المدني في حالات الطوارئ) .واضاف الحيالي لــ (الزمان) ، الى انه ( تم رفع اكثر من 50 تجاوزاً ومخالفة من قبل المواطنين على الاملاك العامة ، داعيا المواطنين الى أهمية عدم التجاوز على الاملاك العامة والالتزام بالقوانين الصادرة بخصوص ذلك ، مؤكدا استمرار حملات رفع التجاوزات خدمة للصالح العام ) .

كميات كبيرة

الى ذلك اعلنت لجنة الصحة في مجلس محافظة ديالى ، عن وصول شحنة تحوي كميات كبيرة من علاجات مرض حبة بغداد الى المحافظة من وزارة الصحة لعلاج الاصابات، مشيرة إلى ان الشحنة تم تحويلها لديالى من حصص محافظات اخرى.

وقالت رئيسة اللجنة نجاة الطائي لـ (الزمان) ، إن (وزارة الصحة ارسلت شحنة تتضمن كميات كبيرة من علاجات حبة بغداد إلى محافظة ديالى لعلاج الاصابات التي تم تسجيلها مؤخرا بين المواطنين في مناطق عدة من المحافظة ) .واشارت الطائي ، الى ان (العلاجات التي وصلت تم تحويلها إلى ديالى من حصص دوائر صحة نينوى وبغداد ومحافظة اخرى لكونها تتمتع باكتفاء منها ولم تسجل اصابات مماثلة لما سجلته مناطق ديالى ) . واكد رئيس لجنة الصحة ، الى أن ( العلاجات واللقاحات التي وصلت الى المحافظة ستساهم بعلاج المصابين بسرعة ومنع انتشار المرض على نطاق اوسع ) .

ومن جانب آخر اعلنت دائرة صحة ديالى ، انها وضعت جل اهتمامها بوحدة العقم في استشارية مستشفى البتول التعليمي ببعقوبة التي هي احدى الوحدات النشطة المستحدثة في المستشفى كونها تقوم بخدمات تخصصية في تشخيص ومعالجة حالات العقم المتنوعة من خلال كوادرها من اطباء ومختبريين وتمريضيين لهم خبرة كبيرة في هذا المجال ، ناهيك عن توفير الادوية الخاصة بهذه الحالات والتي تعد من الادوية باهظة الثمن حيث توفرها هذه الوحدة للمراجعين مجانا .

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ ( الزمان ) ، ان (الوحدة قامت خلال العام 2017 بالكشف على اكثر من 2259 حالة من العقم الاولي والثانوي عدا المئات من الاحالات الاخرى غير المصنفة كتذبذب مستويات الهرمونات والتكيسات بالنسبة للنساء البكر وغيرها تم الكشف عنها من قبل الاخصائيين ) .

وأضاف العزاوي ، ان (الوحدة قامت ايضا خلال العام 2017 بعمل اكثر من 116 تحليلاً للسائل المنوي و10 تلقيحات اصطناعية عدا المئات من الكشف بجهاز السونار لكل مريضة قامت بمراجعتها) .

معدلات الامية

وأكد مدير اعلام صحة ديالى ، ان (هذا العمل والجهد المتواصل اثمر عن معالجة 15 حالة نتج عنها حمل ناجح ومنها مريضة عانت من العقم الاولي لمدة 17 عاما والذي يعد من النوع الاصعب ).

من جهة اخرى أعلن رئيس مجلس ناحية العظيم في محافظة ديالى محمد ضيفان العبيدي، أن الناحية تتصدر مدن محافظة ديالى في معدلات الأمية لأسباب متعددة.

وقال العبيدي لــ ( الزمان ) امس إن (ناحية العظيم تتصدر مدن ديالى بمعدلات الأمية لأسباب متعددة أبرزها انتكاسة ملف التعليم بالناحية خلال الأعوام الماضية والصعوبات التي تواجه الأهالي في إرسال أبنائهم للمدارس في ظل تفاقم الفقر والعوز وبمعدلات مخيفة جدا ) .

وأضاف العبيدي ، أن ( 400 طالب في ناحية العظيم توقف التعليم لديهم منذ 2014 لعدم توفر الكوادر التعليمية والخراب الذي ضرب مدارسهم) ، مشيراً إلى أن (مستقبل هؤلاء مهدد بالانخراط في الأمية رغم محاولاتنا المتكررة لإنقاذهم لكن دون جدوى ) .ودعا العبيدي الحكومة المركزية والمحلية ، الى ( ضرورة الاسراع بانتشال ملف التعليم في ناحية العظيم من انتكاسته وضرورة تذليل كافة الصعوبات التي تواجهه من اجل خلق جيل واع ومثقف بعيدا عن الجهل والامية) . ومن جانب آخر شكا رئيس مجلس قضاء المقدادية في محافظة ديالى عدنان التميمي ، من (معدلات قطع الكهرباء عن القضاء والتي ارتفعت إلى 14 ساعة يوميا وبشكل مفاجئ دون معرفة الأسباب ) ، داعياً الجهات المختصة إلى ( كشف أسباب انقطاع الكهرباء المفاجئ عن المقدادية وضرورة تأمين خطوط إمداد بديلة ) .وأضاف التميمي لــ ( الزمان ) ، أن ( انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ينذر بانتكاسة الخطة الزراعية التي تعتمد بشكل كبير على ديمومة عمل المضخات لسقي البساتين والأراضي الزراعية بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على عمل محطات الاســــــــالة لتامين مياه الشرب لأكثر من 300 ألف نسمة ) .