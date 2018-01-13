بروكسل تستدعي السفير العراقي بسبب منع وزير بلجيكي من زيارة كردستان

بغداد – الزمان

استدعت الحكومة البلجيكية السفير العراقي لدى بروكسل لطلب توضيح بشأن اسباب منع الحكومة العراقية وزير الدفاع البلجيكي من القيام بزيارة الى أربيل.وقال ممثل حكومة كردستان في الاتحاد الاوربي دلاور آجكيي في تصريح ان (وزير الدفاع البلجيكي سيفن فاندبوت كان يريد القيام بزيارة الى بغداد والى اربيل واللقاء مع القوات البلجيكية، إلا ان الحكومة العراقية اخبرته بمنعه وعدم السماح له بزيارة إقليم كردستان، ولهذا قرر الوزير الداع البلجيكي إلغاء هذه الزيارة بالكامل).واضاف ممثل أجكيي ان (هذا الموقف سبب امتعاضاً كبيراً لدى الحكومة البلجيكية، ولهذا قامت فوراً بإستدعاء السفير العراقي ، لتوضيح الاسباب)، مشسيراً الى ان( الامر ادى ايضاً الى تصاعد ردود الافعال في الإعلام البلجيكي).