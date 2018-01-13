المركزي : تخصيصه 500 مليار دينار لتمويل قروضع 2018

بغداد – الزمان

اعلن البنك المركزي العراقي عن تخصيصه 500 مليار دينار معظمها الى المجمعات السكنية ، مؤكدا استمراره في تمويل قروض المشاريع الأخرى.وقال مدير المكتب الإعلامي للبنك أيسر جبار في بيان انه (في إطار سياسة التحفيز الاقتصادي ومساهمته في التخفيف من ازمة السكن والبطالة ، يُعلن البنك المركزي العراقي عن انجاز تمويل القروض الاسكانية والعقارية بمبلغ قدره تريليون واربعمئة مليار دينار خلال سنتي 2016 و 2017 في اكبر برنامج تمويل عقاري في تاريخ العراق).وأضاف (إستمراراً لتنفيذ هذه السياسة تم اضافة مبلغ 500 مليار دينار لسنة 2018 يخصص معظمه لمشاريع المجمعات السكنية في ضوء الطلبات الواردة الى البنك المركزي)، واوضح أن (هذه القروض تتسم بتحميلات إدارية بسيطة لا ترهق كاهل المقترضين).وأكد (استمرار البنك في تمويل قروض المشاريع الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والتي خصص لها البنك ما مجموعه أربعة تريليونات ونصف الترليون دينار وتُعد هذه التسهيلات الأئتمانية الأكبر في تاريخ العراق) .