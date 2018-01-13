موسكو : إسقاط ديون ضخمة عن العراق مقابل إمتيازات

موسكو – الزمان

اعلنت روسيا عن اسقطاها ديونا سيادية لعدد من الدول من بينها العراق وسوريا والجزائر خلال السنة الماضية ، موضحة ان تلك الديون تصل قيمتها إلى 140.2 مليار دولار.وقال نائب وزير المالية الروسي سيرجي ستورشاك الجمعة إن (الحكومات في العالم تمنح قروضًا لدول فى العالم للحصول على امتيازات بالمقابل مثل شروط تفضيلية لمنتجاتها أو لمستثمريها فى البلاد المقترضة).وأشار إلى أن (القروض تنقسم إلى نوعين، الأول يتم استخدام الأموال لتمويل شراء بضائع ومنتجات من البلد المقرض، والثاني تستخدم كمساعدة مالية للدول المقترضة لتجاوز صعوبات تواجهها).وأضاف ستورشاك، أن (روسيا شطبت للعراق ديونا بقيمة 21.5 مليار دولار، ولسوريا بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل إبرام صفقات فى مجالات عدة مثل البناء والنفط والغاز، وللجزائر بقيمة 4.7 مليار دولار).