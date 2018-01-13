نيجيرفان يبحث مع البابا أوضاع الاقليم

الفاتيكان – الزمان

إجتمع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني مع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان ظهر الجمعة وبحثا الأوضاع السياسية والاقتصادية في الإقليم .وعقد البارزاني إجتماعاً آخر مع رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وهذا ثاني لقاء يجمع بين البارزاني والبابا منذ 2015.وبحسب رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، فقد بحث البارزاني وبابا الفاتيكان ا خلال اجتماعهما الأوضاع السياسية والاقتصادية في كردستان، وتضحيات البيشمركة في الحرب ضد داعش، إلى جانب أوضاع النازحين والمسيحيين في المنطقة.وأضاف أن اللقاء ناقش ايضاً الوضع السياسي والاقتصادي في كردستان، والخلافات بين أربيل وبغداد، وأوضاع النازحين والمسيحيين، حيث طرح بابا الفاتيكان اسئلة عدة واستفسارات متعلقة بهذه المسائل.بدوره تحدث البارزاني عن تضحيات البيشمركة في الحرب ضد داعش، والعلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وتطرق الجانبان لدور الفاتيكان في حل الخلافات بين أربيل وبغداد على المستوى الدولي، وقدرته على التوصل للحلول السلمية للأزمة.