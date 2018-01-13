الهجرة: مصرع تسعة وإصابة عشرات النازحين العائدين من تركيا

بغداد – الزمان

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن وفاة تسعة نازحين عراقيين وجرح ما يقارب ٢٨ آخرين في حادث سير بمدينة شرناق جنوب شرق تركيا أثناء عودتهم الى العراق. وقدمت الوزارة في بيان (تعازيها الى عوائل الضحايا، سائلة المولى القدير أن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدة حرصها على سلامة عودة جميع النازحين طوعا الى ديارهم).ونقل البيان عن رئيس وفد وزارة الهجرة والمهجرين الى تركيا صفاء حسين قوله انه (ضمن برنامج العودة الطوعية المجانية للنازحين، تمت إعادة 454نازحاً عراقياً متواجداً في الجمهورية التركية بقافلة متكونة من عشر حافلات).واوضح انه( خلال الرحلة انحرفت أحدى الحافلات عن مسارها الصحيح بسبب الامطار ووعورة الطريق المؤدي الى منطقة شرناق جنوب شرق تركيا والقريبة من الحدود العراقية التركية، ما أدى الى إنقلاب الحافلة التي تقلهم ووفاة تسعة من النازحين واصابة 28 آخرين، بينهم ثلاث حالات خطرة).واضاف حسين انه (فور حصول الحادث تم الاتصال بالجهات ذات العلاقة في تركيا لانقاذ المصابين ونقلهم الى المستشفى القريبة واسعافهم وتقديم العلاج والرعاية الصحية اللازمة لهم)