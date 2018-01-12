تظاهرة للإخوان في عمّان ضد اعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل

خمسة آلاف كاثوليكي في موقع المغطس على نهر الأردن

عمان- الزمان

شارك ألف شخص ، في الاقل ،في تظاهرة في عمان الجمعة منددين بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعلان القدس عاصمة لاسرائيل، مؤكدين ان «القدس عاصمة فلسطين». وانطلقت التظاهرة التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين في الاردن، من أمام المسجد الحسيني الكبير (وسط عمان) تحت شعار «إنما الأقصى عقيدة»، بحسب مصورة فرانس برس. ورفع مشاركون رايات الجماعة الخضراء الى جانب اعلام اردنية وفلسطينية ولافتات كتب عليها «القدس عاصمة فلسطين» و»دماؤنا سراج للمسجد الأقصى» و»القدس أمة وعقيدة». وهتف هؤلاء «من المية للمية، تبقى القدس عربية» و»عالقدس رايحين شهداء بالملايين»، و»ليعلو صوت الشباب، امريكا رأس الارهاب». وأثار قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب في 6 كانون الاول/ديسمبر الماضي اعتبار مدينة القدس عاصمة لاسرائيل، موجة رفض وادانات دولية واسعة.

ويشهد الاردن منذ أسابيع تظاهرات ونشاطات احتجاجية متفاوتة بحجمها ووتيرتها تندد بقرار ترامب. واكدت عمان ان اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يشكل خرقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وحذرت من «تداعيات خطيرة» للقرار. وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967. على صعيد آخر، شارك آلاف المسيحيين الكاثوليك الجمعة في قداس احتفالي بمناسبة يوم الحج السنوي لموقع «المغطس» على الضفة الشرقية لنهر الأردن حيث تعمد السيد المسيح، بحسب المعتقدات المسيحية. وحضر أكثر من خمسة آلاف القداس الذي أقيم في «كنيسة عماد السيد المسيح» بموقع «المغطس» على مسافة نحو 50 كلم غرب عمان، بحسب مصور وكالة فرانس برس. وتقدم المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس، الاسقف بيير باتيستا بيتسابالا، موكبا من عشرات الكهنة سار على وقع موسيقى فرق الكشافة إلى النهر حيث ملأوا جرارا من مياهه قبل دخول الكنيسة لإقامة القداس. وقال المدبر الرسولي للصحافة قبيل القداس انه «من المفرح ان ترى كل هذا العدد من الناس يحتفلون هنا». واضاف «من النادر في بلداننا ان نرى هذا العدد الضخم من المسيحيين قادمين من كل مكان».