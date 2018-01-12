قطر تبلغ الأمم المتحدة بخرق الامارات أجواءها وقرقاش : سنردّ بالأدلة

دبي-(أ ف ب) – اعلنت قطر الجمعة انها اشتكت لدى الامم المتحدة بعد قيام طائرة عسكرية تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة بخرق مجالها الجوي في الحادي والعشرين من كانون الاول/ديسمبر، الامر الذي نفته سلطات الامارات. وتتعرض قطر لحصار اقتصادي من العربية السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ اكثر من سبعة اشهر بعد اتهامها بدعم «الارهاب» والتقرب من ايران. وقال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في تغريدة انه ابلغ الامين العام للامم المتحدة ورئيس مجلس الامن بان طائرة عسكرية اماراتية «حلقت في اجواء المنطقة الاقتصادية الخالصة لقطر» خلال دقيقة «من دون اذن». واعتبر الوزير القطري ان هذا «الحادث يشكل خرقا فاضحا لسيادة اراضي دولة قطر ولكل القوانين والضوابط الدولية». وسرعان ما رد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات انور قرقاش على الاتهام القطري معتبرا ان هذه «الشكوى بشأن إنتهاك الإمارات لمجالها الجوي غير صحيحة ومرتبكة ونعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن». واضاف الوزير الاماراتي «ما نراه تصعيدي وغير مبرّر، ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها». وترفض قطر كل الاتهامات الموجهة اليها من الدول التي تفرض حصارا اقتصاديا عليها منذ حزيران/يونيو الماضي، وتعتبر ان الهدف منها هو وضع سياستها الخارجية «تحت الوصاية».