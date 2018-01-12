سيرين عبدالنور تختار كريستيانو وتنزعج من المعترضين

بيروت – الزمان

‎لم تمرر الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور السخرية التي تعرضت لها بسبب الاسم الذي اختارته لمولودها المنتظر، مرور الكرام، وقررت تلقين منتقديها درساً قاسياً حول حريتها في اختياراتها الشخصية. ‎ اختارت سيرين لمولودها اسم «كريستيانو»و كتبت: «كأنّ نكتة كريستيانو وميسي تقيلة ولا أنا هيك حاسة؟ وبرشلونة وريال مدريد عنجد؟ أنو بليز خلص عنجد»، وتابعت: «ومع احترامي اسم اطفالي من حقي سميهن ما انا بشوف وكل يلي عم بعلقو بانو الاسم مش حلولاسباب غريبة!!! بعتقد انو تعدو الحدود.. بليز ما حداّ يزعل بس كان ضروري عبر عن استغرابي… شكراً». ‎يُذكر أن سيرين عبدالنور تزوجت من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة عام 2007، وقد رُزق الزوجان بابنتهما الأولى «تاليا» عام 2011.

‎من ناحية أخرى، طرحت سيرين عبدالنور حديثاً كليب جديد لأغنية «إذا بدك ياني »، وهي من كلمات وألحان عماد فرح، وتوزيع روجيه أبي عقل، وقد تم تصوير الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اميل سليلاتي في منطقة دير القمر بالشوف.