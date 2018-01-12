علاج الفقرات بالحركة والضغوط النفسية تربك الهورمونات

باريس -الزمان

أطلق المسؤولون في هيئة التأمين الصحي الفرنسي حملة لعلاج أمراض الظهر وخاصة الفقرات القطنية بعنوان «الحركة هي العلاج الأفضل لآلام الفقرات القطنية».

وأكد البروفسور ديديه بوجاسيرا أنه على عكس ما يشاع أن آلام فقرات الظهر القطنية تحتاج إلى الراحة في السرير وعدم الحركة، فإن هؤلاء المرضى الذين يمثلون 84% من المواطنين الفرنسيين يُفضل أن يتحركوا ولا يتوقفوا عن العمل لأن النشاط الجسماني ليس له فقد تأثير على الألم بل على النوم والمزاج. وأوضح أن الراحة قد تكون مضرة وليست مفيدة نهائيا في علاج آلام الظهر وحوض الكلى والفقرات القطنية. فيماأكد البروفسور الفرنسي مارتين دوكلوس الخبير في مجال الطب الرياضي والدراسات البيولوجية في جامعة /كليرمون فيران/ أن الضغط النفسي هو نتيجة رد فعل لهرمونات الجسم وعلى الأقل هناك خمسة هرمونات تلعب دورا أساسيا فى هذه الضغوط النفسية. ومن بين هذه الهرمونات هرمون «كورتيكوتروب» الذي تفرزه الغدة الموجودة أسفل المخ ويعمل على تنشيط الغدة الموجودة فوق الكلى والتي بدورها تفرز الكورتيزول وهذا الهرمون من شأنه أن يدعم المخ ويعطيه الطاقة الكافية لمواجهة الضغوط النفسية، كما ينظم الضغط الشرياني وعمل القلب والجهاز المناعي.

أما هرمون /الأدرينالين/ فهو يعد الجسم لاستقبال الضغوط فهو يسرع من عملية التنفس وضربات القلب ويرفع الضغط السرياني، وكذلك هرمون /الاوسيتوسين/ الذي يساعد في علاقة الأم بطفلها؛

وأخيرا هرمون /الفاسوبريسين/ المعروف باسم مضاد لمدرات البول والذي ينظم عملية الضغط الدموي وأعمال المسالك البولية ويلعب دورا هاما في الشعور بالضيق والضجر.