 الكشف عن ثروة أغنى رجل في التاريخ

نيويورك – الزمان

أصبح رئيس شركة «أمازون» جيف بيزوس أغنى رجل في التاريخ. فقد بلغت ثروته 105.1 مليار دولار. وذكرت قناة «سي إن إن» الأميركية، أن سبب زيادة ثروة بيزوس يعود إلى نمو قيمة أسهم أمازون، التي تعتبر أكبر المتاجر على الإنترنت في العالم. فقد ارتفع سعر السهم الواحد منذ بداية يناير بنسبة 6.62% إلى 1300 دولار للسهم الواحد. فقد قدرت وكالة «بلومبرغ» ثروة رئيس شركة «أمازون» بـ105.1 مليار دولار، بينما ذكرت مجلة «فوربس» أن ثروة بيزوس تبلغ 104.4 مليار دولار. وأشارت «سي إن إن» أن مؤسس شركة «مايكروسوفت» بيل غيتس» كان يعتبر سابقا أغنى رجلا في التاريخ. وذكرت كل من «بلومبرغ» و»فوربس» أن ثروته شكلت نحو 100 مليار دولار في عام 1999، إلا أنها تقلصت منذ ذلك الحين، حتى وصلت إلى 93.3 مليار دولار، حسب تصنيف «بلومبرغ»، و91.1 مليار دولار، بحسب قائمة «فوربس». وقد زادت ثروة بيزوس على ثروة غيتس قليلا في يوليو من عام 2017. واحتل المركز الأول في قوائم أثرياء العالم في تشرين الأول/اكتوبر. وتجاوزت ثروته 100 مليار دولار للمرة الأولى في نوفمبر. ويملك بيزوس صحيفة «واشنطن بوست»، بالإضافة إلى شركة «بلو اوريجين»، التي تعمل على تطوير المركبات الفضائية. وتعتبر «أمازون» أكبر شركة في العالم لبيع السلع والخدمات عبر شبكة الإنترنت. وقد أسسها بيزوس في عام 1994. وقد انتقلت «أمازون» تدريجيا من بيع الكتب والتسجيلات الموسيقية إلى بيع أشرطة الفيديو وألعاب الفيديو والإلكترونيات. كما أنها الأولى في الولايات المتحدة التي عرضت على المستخدمين شراء الأفلام الرقمية للتمكن من مشاهدتها دون الاتصال بالإنترنت. وشكل حجم التداول لدى الشركة في عام 2016 حوالي 136 مليار دولار.