سنراجع موقفنا من الاعتراف باسرائيل 

احمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لـ(الزمان):

القاهرة- مصطفى عمارة

رام الله – الزمان

اكد احمد المجدلانى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فى تصريحات خاصة للزمان ان منظمة التحرير الفلسطينية سوف تبحث خلال اجتماعاتها القادمة الغاء الاتفاقات الموقعة كافة مع اسرائيل بما فيها الاعتراف باسرائيل بعد ان تجاهلت اسرائيل تلك الاتفاقات واستمرت فى تهويد الاراضى وانتهاك المقدسات فى ظل حماية امريكية لها ، فيما رفض الفلسطينيون الاربعاء انتقادات السفير الاميركي في اسرائيل ديفيد فريدمان التي وجهها للسلطة الفلسطينية في تغريدة على موقع تويتر بعد اطلاق نار أدى الى مقتل مستوطن اسرائيلي، واتهموه ب «الانحياز». وكتب السفير الاميركي على تويتر: «قتل اسرائيلي أب لستة اطفال الليلة الماضية بدم بارد على يد ارهابيين فلسطينيين. حماس تبارك القتلة وقوانين السلطة الفلسطينية ستوفر لهم مكافآت مالية. لا تبحثوا أكثر عن سبب عدم وجود السلام». وتأتي تصريحات فريدمان في فترة تشهد فيها العلاقات الاميركية الفلسطينية توترا شديدا بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للدولة العبرية. أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان ان «اتهامات» فريدمان «ليست جديدة» مشيرة الى ان السفير الاميركي «معروف بمواقفه المسبقة المنحازة والانتقائية التي تعبر عن انحيازه التام للاحتلال والاستيطان، وتنكره لقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة». اعرب فريدمان عن تشكيكه بامكانية التوصل الى حل الدولتين لتسوية النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، قبل ان يعين في منصبه، وهو ايضا داعم للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة. وتساءلت الخارجية الفلسطينية عن مواقف فريدمان من مقتل الفلسطيني المقعد ابراهيم أبو ثريا في قطاع غزة خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي او عن اعتقال الفتاة عهد التميمي وغيرها. . في السياق ذاته اكد عدد من الساسة الفلسطينيين فى استطلاع للرأي اجريناه معهم ان قرار اسرائيل بضم مستوطنات الضفة الغربية نوع من البلطجه ولفتوا ان اتفاقية اوسلو انتهت وسوف يتم الاعلان ذلك خلال الاجتماع القادم .وقال جمال محيسن عضو اللجنه المركزيه لحركة فتح ان قرار الليكود بضم مستوطنات الضفه بحماية امريكية بترتيبات منفردة الليكود بضم مستوطنات الضفة بحماية امريكية بترتيبات منفردة انهى اتفاقية اوسلو واضاف ان السلطه جهزت الغاء كافة الاتفاقيات والمعاهدات مع اسرائيل وسيتم الاعلان عن ذلك فى المجلس المركزي خلال منتصف يناير القادم واضاف ان اتفاقية اوسلو انتهت فعليا بعد اغتيال رايين ولم يعد هناك تنسيق امني ولكن يبقى التنسيق والتعاون المدنى ،واوضح احمد المدلل القيادى بحركة الجهاد ان الحركه اتخذت قرار باقتحام المستوطنات وتنفيذ عمليات بداخلها واضاف ان التنسيق الامنى بين السلطة واسرائيل مازال مستمرا وانها تقوم باعتقلات لعناصر الجهاد وحماس بالضفة . واضاف حازم ابوشنب عضو المجلس الثوري لحركة فتح ان ماقام به الليكود بضم مستوطنات الضفة مخالف للقانون الدولى ،واضح ان الليكود تسيطر عليه مجموعة متطرفة خارجة عن القانون جاءت من الولايات المتحده واماكن اخرى ،لافتا ان معظم قادته مطلوبين جنائيا، وشدد ابو شنب ان الفلسطينيين لن يقفوا مكتوفي الايدي امام انتهاكات الليكود وان ممثلى دولة فلسطين فى المؤسسات الدولية سيتحركون لمجابهة هذا القرار .