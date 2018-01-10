الاولمبياد الشتوية بطعم سياسي مختلف..بنس يترأس الوفد الأمريكي وأقوى تقارب بين الكوريتين

واشنطن- مرسي ابو طوق

يترأس نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وفد الولايات المتحدة للأولمبياد الشتوية في كوريا الجنوبية الشهر المقبل، على ما أفاد مسؤول في البيت الابيض وكالة فرانس برس الاربعاء. وتتخذ الالعاب الاولمبية في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية بعدا سياسيا مع مشاركة رياضيي كوريا الشمالية فيها في ظل توتر شديد في شبه الجزيرة الكورية. وأفاد المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه أن بنس سيقوم أيضا «بزيارة منظومة قيادة الدفاع الجوي والصاروخي المتكاملة (آي بي سي إس)» في الاسكا، وسيزور اليابان، خلال زيارته للشرق الاقصى. وأوضح المسؤول أن زيارة بنس تستهدف «تعزيز التواجد الاميركي القوي في شبه الجزيرة الكورية وارسال إشارة واضحة للنظام الكوري الشمالي». ولم يعلن بعد عن كامل اعضاء الوفد الاميركي لحضور هذه المناسبة. والثلاثاء، أعلنت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في اعقاب اللقاء الاول بينهما منذ عامين ان رياضيين ومسؤولين من الشمال سيشاركون في الالعاب الاولمبية الشتوية. وتخطط بيونغ يانغ، التي قاطعت الالعاب الاوليمبية الصيفية في سيول في 1988، لارسال وفد كبير للالعاب التي تجرى بين 9 و25 شباط/فبراير. تأتي المحادثات بعد أن مد كيم يده يوم رأس السنة وأشار الى إمكانية مشاركة بلاده في الالعاب الاولمبية. كما اعيد العمل الاسبوع الماضي بالخط الساخن بين البلدين الجارين بعد توقف عامين تقريبا. وتتناقض هذه الاجواء بشكل كبير مع اللهجة العدائية التي سادت مؤخرا ولا سيما الاهانات الشخصية والتهديدات بشن حرب بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب. ويشهد الوضع تدهورا منذ سنتين في شبه الجزيرة الكورية مع قيام الشمال بثلاث تجارب نووية وعدة عمليات اطلاق صواريخ. ووافقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الاسبوع الماضي على ارجاء مناوراتهما المشتركة الى ما بعد الالعاب الاولمبية على أمل تهدئة التوتر. ورحب ترامب في نهاية الاسبوع الماضي باستئناف المحادثات معربا عن الامل في ان «تمضي أبعد» من الالعاب الاولمبية، ومبديا استعداده للدخول في حوار مع كيم. وجدد ترامب انفتاحه على الحوار المشروط بين واشنطن مع بيونغ يانغ الاربعاء. وستكون هذه ثاني زيارات بنس لكوريا الجنوبية واليابان منذ توليه منصبه مطلع العام الفائت.