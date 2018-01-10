الفلفل الأسود يساعد على الرشاقة

لندن -الزمان

كشفت دراسة طبية هندية عن أن تناول الفلفل الأسود قد يساعد في مكافحة البدانة. وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة أن تجربة تغذية فئران التجارب بالفلفل الأسود أظهرت أن مركبا يعرف باسم «بيبيرونال» يحد بشكل كبير من الآثار الضارة للنظام الغذائي العالي الدهون عندما تم تغذية عدد من فئران التجارب به. وفي الدراسة الهندية الحالية، لوحظ تراجع أوزان الفئران التي تم إعطاؤها كميات وفيرة من الفلفل الأسود لمدة ستة أسابيع، كما ولوحظ تراجع نسبة الدهون والسكريات في الدم، فضلًا عن دور الفلفل في تقوية العظام، مقارنة بالحيوانات التي تم تغذيتها بأغذية غنية بالدهون دون إضافة الفلفل الأسود.