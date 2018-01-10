فصل ضابط شرطة بسبب وجبة كباب 

لندن – الزمان

تعرض ضابط شرطة بريطاني للفصل من الخدمة؛ لاتهامه بالتوجه إلى تناول وجبة كباب أثناء تأدية مهام عمله في الوقت الذي قام فيه زملاؤه القلقون عليه بالبحث عنه. وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية، أن ريتشارد مسجريف، 52 عاما، طُرد من الخدمة دون سابق إنذار من قوة شرطة كامبريدجشاير، وذلك بعد جلسة استماع في سوء السلوك انتهت إلى أن الضابط انتهك معايير المهنية فيما يتعلق بالصدق والنزاهة والواجبات والمسؤوليات. وقيل إن الضابط المفصول اختفى من قسم الشرطة لتوصيل امرأة وأصدقائها ثم قاد السيارة إلى منطقة حيث تناول وجبة كباب، وقد قام زملاؤه الضباط بعملية بحث طارئة عليه لشعورهم بالقلق على سلامته.