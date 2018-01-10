الفاكهة والأسماك تقي من مرض التصلب المتعدد

سدني – الزمان

أكد الباحث الأسترالي «جورج جوليناك»، في جامعة سيدني الأسترالية، أهمية تناول الخضراوات والفاكهة والأسماك والأوميجا – 3، وفيتامين «د»؛ للوقاية من مرض التصلب المتعدد. يعد التصلب المتعدد، من أمراض المناعة الذاتية الأكثر شيوعا، ويؤثر على الجهاز العصبي ويتراوح عدد مرضاه ما بين 2 و2.5 مليون شخص على مستوى العالم، وهي معدلات تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقد ارتفع عدد المرضى إلى 20 ألف شخص في أستراليا في عام 2013، مقارنة بنحو 12 ألف شخص في عام 1990. وأشار الباحث، في الدورة الطبية الأسترالية الشهرية، إلى أن هذا المرض يبدأ في المرحلة العمرية ما بين 20 و50 عاما، وتعتبر نسب الإصابة بين النساء ضعف الرجال. كما أشار إلى أن الاضطراب في المادة البيضاء بالمخ والحبل الشوكي يتسبب في الإصابة بمرض التصلب، ومن أعراضه الجانبية، مشاكل في النظر تؤدي إلى العمى، شعور بالتنميل وعدم توازن في الحركة، ضعف في الذاكرة والتركيز، فضلًا عن اضطرابات في الجهاز البولي وشعور بالإرهاق العام.